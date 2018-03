Que va-t-on récupérer chez soi après un incendie?

Ils se sont tous retrouvés dans la rue. En quelques secondes, 160 locataires ont dû fuir leur domicile de la rue de la Servette à Genève pour se réfugier sur le trottoir d’en face et assister impuissants à l’incendie. Il est 16 h, dimanche 11 mars, lorsque les flammes se déclarent sous la toiture. À l’intérieur de l’immeuble, les habitants ne remarquent rien. Giulia prend une douche. Michel regarde en famille la télévision. Antonio prépare la salle de son restaurant pour le repas du soir. Carmen se repose.

Ce sont les cris des passants à l’extérieur qui donnent l’alerte. «Fermez les fenêtres», «sortez de chez vous», «fuyez», hurlent-ils en pointant du doigt le feu. Une fois prévenus, les locataires n’hésitent pas une seconde et fuient. Ils ont juste le temps de réunir leurs proches et de descendre les escaliers quatre à quatre. L’urgence les empêche d’emporter quelque chose avec eux.

Pas de sac à main, pas de veste, pas de valeur, pas d’objet fétiche. Certains oublient de fermer à la clé la porte de leur domicile. «Sur le moment, nous pensions pouvoir retourner rapidement chez nous», explique Carmen. Une semaine après le drame, la plupart des appartements sont inondés et inaccessibles. La semaine prochaine, le bâtiment pourrait être mis sous scellé. Les habitants cherchent désormais un nouveau toit.

Dès le lendemain de l’incendie, les sinistrés ont pu rentrer chez eux pour récupérer des affaires personnelles. Ils ont eu droit à plusieurs visites. La première a duré 15 minutes. Les autres, plus longtemps. Des déplacements dans le bâtiment ont été accompagnés par des responsables de la régie Livit. Le port du casque était généralement obligatoire. Qu’ont-ils pensé à prendre? Avaient-ils fait une liste des objets indispensables à prendre en priorité?

Rien de tout cela. Les locataires ont pensé à l’essentiel. D’abord les valeurs (bijoux, argent liquide, documents officiels). Puis le strict minimum vital. C’était comme à la guerre: les rescapés ont recherché avant tout à recueillir les objets indispensables qui n’avaient pas été endommagés par les flammes, la fumée et l’eau: les habits de rechange, le linge, la nourriture, la vaisselle.

Les sinistrés se sont retrouvés quasi à poil sur le trottoir. Giulia a fui sans avoir eu le temps de terminer sa douche. Elle raconte qu’elle avait encore du shampooing dans les cheveux lorsqu’elle est sortie du bâtiment, saine et sauve: «Puis je suis restée deux jours chaussée d’une paire de baskets roses et vêtue d’un training, sans rien dessous.» Dans ces conditions, poursuit-elle, vous voulez d’abord améliorer votre confort.

Ce n’est que dans un deuxième temps que ces victimes ont pensé à retrouver le superflu oublié chez eux. Soit ces objets fétiches, dont on pense ne jamais pouvoir se séparer. Certains sinistrés ont ainsi récupéré une montre. D’autres des photos, une console de jeux ou encore un animal de compagnie. Tous n’ont pas eu cette présence d’esprit. Giulia, par exemple, s’est rendue trop tard que son album photos de son mariage est resté dans un tiroir.

Passé le choc de premiers jours, le plus important aujourd’hui est de retrouver un logement. Difficile pour des locataires de conditions modestes dans un marché de l’immobilier fermé. Giulia et Carmen ont dû fortement insister auprès de leur gérance pour obtenir une adresse. «Nous en avons obtenu une, explique Carmen. Mais l’espace est vide, il faut meubler. De plus, nous ne savons pas combien coûte le loyer et combien de temps nous pourrons y rester.» Giulia a aussi été relogée. Mais son nouveau domicile est sale et peu accueillant, se plaint-elle.

Les autorités genevoises ont mis en place une structure d’aide d’urgence. C’est l’Hospice général qui coordonne la fin de l’opération. Son porte-parole, Bernard Manguin, a salué le succès de la procédure d’assistance aux habitants sinistrés. Le communicant précise avec des chiffres que sur les 84 ménages touchés par le sinistre, plus d’une cinquantaine de personnes ont sollicité une aide au relogement. 34 ménages ont déjà trouvé une solution grâce à Livit. 26 autres se sont réfugiés chez des tiers (familles, amis).

11 restent provisoirement à l’hôtel. Seules huit familles restent encore sur le carreau. Le sinistre n’a pas fait de blessés, mais quelques personnes ont été incommodées par la fumée. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du drame. (TDG)