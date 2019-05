Poussé vers la sortie, Marcis Oss avait les clés

Mike Gomes reconnaît avoir douté des capacités de Marcis Oss. Comme tout le monde. «Bien sûr qu’au début, on s’est posé des questions dans le vestiaire», avoue le latéral droit de Neuchâtel Xamax FCS. Néo-promu en Super League, le club rouge et noir avait vu arriver deux renforts défensifs en toute fin d’un mercato estival agité: Marcis Oss, donc, ainsi que Jérémy Huyghebaert. Et c’est peu dire que les deux hommes n’ont pas donné satisfaction, enchaînant les prestations médiocres au fur et à mesure que les buts bêtes s’accumulaient contre Xamax. Les spectateurs, la presse, les dirigeants et même les joueurs: tout le monde était unanime pour affirmer que le Letton et le Belge étaient des «flops», cet affreux terme qui désigne les joueurs recrutés avec grand espoir et vite catalogués. Trop vite catalogués, dans le cas du Letton. Car ce printemps, celui que ses coéquipiers appellent «Big Man» est l’un des meilleurs défenseurs de Super League. Dur au mal, impeccable dans les duels, pas maladroit à la relance: désormais, lorsque les meilleurs attaquants du pays s’apprêtent à défier Xamax, ils savent qu’ils vont tomber sur un Oss.

Recruté sur vidéo uniquement



Lorsqu’on lui fait part des doutes qui entouraient son arrivée, le «Big Man» sourit.

«Je n’étais pas bon, tout simplement. Je le sais moi-même. Il m’a fallu du temps pour m’adapter à un championnat beaucoup plus fort que celui d’où j’arrivais. Je n’étais pas au niveau» Marcis Oss

«Quand il est arrivé, il avait des kilos en trop, il manquait de mobilité. C’est un joueur qu’on avait recruté sur vidéo lors de matches de Coupe d’Europe. On voyait qu’il avait quelque chose d’intéressant», explique Stéphane Henchoz. «C’était en match qualificatif de Ligue des champions face à l’Etoile Rouge Belgrade. J’avais été plutôt bon lors de cette double confrontation», explique le Letton.

Ses débuts en Super League ont pourtant été catastrophiques, au point que Michel Decastel, l’entraîneur d’alors, a menacé publiquement de le renvoyer au pays après un match particulièrement raté. «C’était face à Grasshopper, je m’en souviens parfaitement. Je n’étais pas au courant tout de suite, parce que je ne parle pas français, mais mes coéquipiers m’ont expliqué qu’il avait dit à la presse que j’étais un gentil garçon, mais que je n’étais pas bon sur le terrain, et qu’il ne savait pas quoi faire avec moi. Évidemment, ça m’a touché», reconnaît le défenseur central, coupable ce jour-là sur deux buts des Sauterelles. A-t-il douté, lui-même, alors que tout le monde s’acharnait sur lui? «Oui et non. Vous savez, je suis quelqu’un de très émotif, mais en même temps de très combatif. La pause hivernale m’a fait du bien, ainsi que le changement de coach», admet-il directement. Le déclic est en effet intervenu avec la nomination de Stéphane Henchoz au poste d’entraîneur principal. «Il y a eu du travail pour le remettre en confiance. Mais attention, pas en lui disant que tout était beau et propre, non. Je l’ai bougé. Et il a répondu de la bonne manière», explique le technicien rouge et noir.

«C’est exactement ça. Il m’a dit ce que je devais faire pour rester dans l’équipe. Être plus agressif. Plus mobile aussi. J’ai entendu. Je sais quelles sont mes qualités, je suis un gars qui peut gagner des duels, mettre de l’impact. Alors je me suis lâché.» Le passage à une défense à trois centraux a également servi ses intérêts, même si lui affirme qu’il peut aussi très bien évoluer dans un système à deux axiaux. De match en match, le «Big Man» a élevé le niveau, impressionnant tout le monde, y compris ses propres coéquipiers.

«On est tous conquis maintenant. Il est costaud, il intimide les attaquants adverses. Et il s’est fait une place dans le vestiaire, aussi» Mike Gomes, son coéquipier à Xamax

Même sans parler français, le Letton se fait comprendre puisqu’il a énormément progressé… en anglais depuis son arrivée à Neuchâtel. «Mais le seul langage qui compte, c’est celui du football. Je sais très bien que je m’intègre au groupe parce que je suis convaincant sur le terrain maintenant», explique-t-il. Même version chez Mike Gomes, qui sait que le vestiaire de Xamax, très uni, n’est pas le plus simple à intégrer pour un nouveau. «C’est vrai qu’on a un noyau de joueurs qui se connaissent depuis très longtemps. Mais on accueille les nouveaux, il ne faut pas croire le contraire. Marcis, il ne parle pas français, mais on rigole bien avec lui, on voit que c’est un bon gars.» Un «bon gars» qui s’intéresse à la vie du club, ce que confirme Sébastien Egger. Le chef de presse du club neuchâtelois parle en effet d’un garçon «curieux, qui pose des questions. On pourrait croire que vu qu’il est prêté il cherche juste à faire son boulot avant de partir, mais ce n’est pas le cas du tout. Quand le club communique, il me demande de lui traduire dans le détail ce qui est écrit, il s’intéresse vraiment à ce qui se passe. Il m’a posé des questions sur l’avenir du club, sur la nouvelle orientation du projet basé sur la formation, par exemple.»

Il est devenu international letton



Le Balte se verrait d’ailleurs bien rester à Neuchâtel une saison de plus, même s’il ne sera pas le seul à décider. Il est en effet prêté par le Spartaks Jurmala, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2020. Si Xamax reste en Super League, le club rouge et noir pourrait décider de le conserver, mais il faudrait alors sans doute payer une indemnité au club letton, d’autant qu’entre-temps le grand défenseur est devenu international à 100%. «C’est à Neuchâtel que je le dois. Quand je jouais en Lettonie, je ne portais pas le maillot de ma sélection, ou rarement. Les deux derniers matches officiels, j’ai été titulaire», explique-t-il reconnaissant.

À 27 ans, il a peut-être encore le temps de rejoindre un grand championnat européen, mais ne veut pas trop s’avancer. «La Suisse peut être une porte d’entrée, c’est vrai. En Lettonie, personne ne vous repère. Si je suis bon avec Neuchâtel, ce sera plus facile. Mais l’Allemagne, l’Italie, c’est encore un autre niveau…». Attention toutefois avec le «Big Man»: la première impression n’est pas toujours la bonne. (Le Matin Dimanche)