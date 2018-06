Pour réinsérer ses détenus, Genève veut en faire des boulangers et des mécanos

Du pain, des quiches, des tartes ou encore des viennoiseries. C’est ce qu’a dû confectionner un détenu de l’établissement genevois d’exécution de peine de La Brenaz en février. Il était le premier condamné du bout du lac à passer un examen dans le cadre de sa formation professionnelle en boulangerie. Car Genève propose désormais à ces détenus de se former à un travail tout au long de leur parcours carcéral.

Ainsi, plusieurs ateliers en milieu carcéral ont obtenu la certification d’entreprises formatrices. Elle permet aux pensionnaires de décrocher des attestations de compétences et d’acquérir des diplômes reconnus comme les Certificats fédéraux de capacité (CFC). «C’est souvent le premier diplôme qu’ils obtiennent. C’est important pour la valorisation de la personne et pour son retour à une vie professionnelle», explique Julien Maret, directeur du Service de probation et d’insertion. L’Office cantonal de la détention s’est concentré sur quatre filières, choisies pour permettre au détenu de retrouver du travail en Suisse mais aussi à l’étranger, pour ceux appelés à être renvoyés dans leur pays. Il s’agit de la mécanique, de la menuiserie, de la peinture en bâtiment et de la cuisine.

Le test de boulangerie de février a été donné par Joël Merigonde, pâtissier chocolatier à Genève. Le chef a été impressionné par les détenus. «Au début, j’ai pu avoir un a priori car il s’agissait d’un milieu que je ne connaissais pas, témoigne-t-il. Au final, j’ai pu voir qu’ils étaient très motivés. J’aimerais que tous nos élèves le soient autant.» Le détenu qui a passé son examen en février devrait passer un second module cet automne.

Genève à bloc sur la réinsertion

Cette attention particulière sur la formation s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme lancé en fin d’année dernière. Genève a en effet décidé de mettre le paquet sur la réinsertion des détenus, après avoir été en retard sur la question. Le sujet était épineux au bout du lac, après le meurtre d’Adeline par Fabrice A. lors d’une sortie accompagnée. «Le programme ne concerne pas les détenus les plus dangereux, prévient Julien Maret. Quelqu’un comme Fabrice A. ne pourrait pas en bénéficier.» L’ensemble se veut novateur, à base de formation améliorée, d’activités socioculturelles et d’accès au numérique. Le tout se déploie en ce moment pour être prêt à l’ouverture de l’établissement d’exécution de peine des Dardelles (450 places), prévu d’ici 2022.

La réinsertion des détenus avant leur sortie passe aussi par des activités socioculturelles. Genève développe ainsi des partenariats avec des festivals de film ou de musique pour qu’ils viennent se produire dans l’enceinte des prisons. Cette année, il s’y est déjà déroulé un concert du festival Antigel, à Curabilis, le Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) et le Festival international du film oriental (FIFOG). Les événements sont accompagnés d’un échange avec les réalisateurs ou les musiciens. «Nous souhaitons amenuiser les barrières entre l’extérieur et l’intérieur, indique Julien Maret. En discutant et en débattant, les détenus réapprennent le respect, la discussion et l’échange autour de la table. C’est une manière de les responsabiliser.»

Pour le FIFDH, c’est la deuxième fois que des films étaient projetés à La Brenaz et la première pour des détenues femmes de Champ-Dollon. En mars, le festival a proposé à une trentaine de détenus de visionner trois films et de se réunir en jury pour décerner un prix. «Ce sont des spectateurs qui ont une grande pratique de l’image et qui sont très au courant de l’actualité, témoigne Claudia Dessolis, chargée de projet au FIFDH. Nous voulons leur montrer de quoi nous parlons et parfois comment nous parlons d’eux.» Les participants de l’événement ont obtenu une lettre de recommandation.

Enfin, pour favoriser la réinsertion des condamnés, Genève a décidé de miser sur les nouvelles technologies. Des parloirs Skype ont été déployés. Ils permettent aux prisonniers de garder le contact avec leurs proches qui ne peuvent pas venir. S’ils sont plus sûrs que des parloirs normaux, ils ne les remplaceront pas pour autant, comme cela peut se voir dans certaines prisons américaines. «Les visites sont essentielles dans le maintien d’un lien avec l’extérieur et pour se projeter dehors», explique Patrick Ferraris, directeur général adjoint de l’Office cantonal de la détention. (TDG)