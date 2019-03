Pour Disney, l’avenir du jeu vidéo se joue à l’EPFZ

Ces dernières années, on a assisté à une véritable explosion du jeu vidéo sur smartphone. Selon une récente étude de la société de mesure d’audiences Médiamétrie, les joueurs français sont même maintenant 59% à préférer leur téléphone mobile pour s’adonner à leurs jeux favoris. Contre 55% pour l’ordinateur et 47% pour la console. Les fabricants l’ont bien compris et sortent maintenant des appareils spécialement conçus en ce sens: le XZ2 de Sony, capable de vibrer comme les manettes DualShock de la PlayStation, le Razer Phone et son taux de rafraîchissement image unique de 120 Hz, ou encore le Honor View 20, doté d’un processeur spécialement conçu pour le gaming.

À l’autre bout de la chaîne, on élabore de nouvelles technologies conçues pour améliorer l’expérience joueur, comme chez Disney Research et leur laboratoire installé sur le campus de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Depuis plus de dix ans, ils y explorent toutes sortes de projets dans des domaines aussi variés que la robotique, les drones, l’intelligence artificielle, la vidéo… et la réalité augmentée.

C’est précisément dans ce domaine que Loïc Ciccone, Robert W. Sumner et Raphael Anderegg ont développé PuppetPhone, une technologie expérimentale permettant de contrôler des personnages virtuels à travers des actions complexes à partir d’un simple mouvement du téléphone. «Dans les jeux actuels, nous explique son principal concepteur, le Français Loïc Ciccone, on se retrouve habituellement avec des tas de boutons peu pratiques commandant toute une série d’actions prédéfinies. Avec PuppetPhone, l’idée est non seulement de simplifier tout ça à l’extrême, mais d’offrir surtout une plus grande interactivité au joueur: faire évoluer un personnage virtuel – marcher, sauter, courir, s’accroupir… – en bougeant simplement son smartphone, comme si on avait une vraie poupée entre les mains, répondant à toutes sortes de manipulations.»

Plus proche des personnages

Le concept est simple: on pointe son téléphone sur une surface plane et l’application y fait apparaître une marionnette virtuelle que l’on peut alors «attraper» d’un clic. Dès lors, celle-ci se retrouve comme attachée au bout d’un bâton invisible et réagit de manière appropriée aux différents mouvements apportés au smartphone sur la base des informations transmises par les capteurs de mouvement et l’accéléromètre. Ainsi, en déplaçant le téléphone à droite, à gauche, vers l’avant ou l’arrière du plan de travail, le personnage se met à marcher dans la direction imprimée. Si le smartphone est dirigé vers le bas, la marionnette s’accroupit. Vers le haut, elle effectue un bond en l’air, comme pour franchir un obstacle…

«Le vrai challenge, poursuit Loïc Ciccone, était de répondre à l’éventail de libertés données à l’utilisateur tout en gardant des mouvements naturels. Par exemple, si le logiciel détecte un saut qui ne répond pas à des critères physiques réalistes – dans le cas où l’utilisateur tenterait de franchir une distance trop importante ou modifierait la trajectoire du saut en cours de route – le personnage se transforme en poupée sans vie que l’on peut déposer où l’on veut. C’est l’option que nous avons choisie, mais on pourrait tout aussi bien lui faire apparaître un jet pack dans le dos pour le faire voler comme Superman.»

Toutes les actions sont évidemment calculées en temps réel et le logiciel répond à chaque mouvement par une animation propre du personnage. Lors d’un saut, par exemple, celui-ci amorce l’action aussitôt que le mouvement du smartphone est décelé, et le logiciel calcule instantanément la parabole du bond, l’ajustant même durant le saut en fonction des commandes de l’utilisateur, tandis que le personnage continue à être animé en plein mouvement. À l’arrivée, on est effectivement loin des habituelles animations prédéfinies déclenchées d’un clic. «Un réalisme et une réactivité qui permettent de réduire le fossé entre réel et virtuel, précise Loïc Ciccone, afin que le joueur se sente plus proche du personnage.»

Une technologie primée

On imagine ainsi très bien ce que Disney pourrait tirer d’un tel concept: donner la possibilité aux enfants de contrôler les personnages issus de leurs dessins animés favoris, de Blanche-Neige au Buzz l’Éclair de «Toy Story», en passant par le jeune Simba du «Roi Lion», et les faire évoluer dans leur propre univers.

Car les trois concepteurs se sont également penchés sur la manière dont ces personnages pourraient interagir avec leur environnement. Clairement inspirée par «La reine des neiges», la vidéo de démonstration (disponible sur YouTube en tapant «PuppetPhone») montre comment un pantin peut rouler des boules de neige de tailles variables, les assembler pour former un bonhomme avec autant de boules souhaitées et finir par lui donner vie. «Le joueur peut alors contrôler la créature de glace selon le même principe, reprend Loïc Ciccone: se baisser, marcher, sauter, et même donner lui-même naissance à son propre bonhomme de neige. Et ainsi de suite…»

D’autres applications pourraient également être envisageables, notamment cette fois dans le domaine du cinéma, pour des films d’animation ou l’élaboration de séquences complexes impliquant des images de synthèse. «Actuellement, c’est très compliqué pour un réalisateur de transmettre sa vision à un animateur, ajoute Loïc Ciccone. Ce dernier peut travailler pendant des jours sur le concept d’une séquence mais si le réalisateur n’est pas content, il repart de zéro. Avec notre système, nous pourrions créer des animations en temps réel de façon très simple permettant d’adopter immédiatement les déplacements idéaux et le bon timing.»

Présentée à la Motion Interaction and Games de Chypre, en novembre dernier, PuppetPhone s’était vu remettre le prix du «Best Short Paper Award». Depuis, Loïc Ciccone est passé à un autre projet avec Disney Research, laissant PuppetPhone aux mains de la maison aux grandes oreilles. Il est encore trop tôt pour dire ce que celle-ci décidera d’en faire mais on espère bien voir débarquer au plus vite nos personnages préférés sur la table de notre salon. (Le Matin Dimanche)