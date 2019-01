Parce que les cygnes préfèrent les champs au lac, Nidwald va devoir les tirer

À Buochs (NW), le visiteur appréciera la vue sur le Rigi. Avec un peu de chance, il tombera aussi sur un ce spectacle: un agriculteur remonté à bloc, bâton en main, courant après un cygne. Au bord du lac des Quatre-Cantons, la cohabitation orageuse entre le majestueux volatile et les paysans nidwaldiens est un long feuilleton dont le chapitre le plus récent vient de s’écrire: la Confédération autorise le Canton à réguler la population de cette espèce protégée. Comprenez: dès la fin de cet hiver, le garde-chasse pourra sortir son fusil et tirer, un à un, les cygnes gênants. Les exploitants agricoles applaudissent.

«La situation ne pouvait plus durer. C’est un bel oiseau, mais sa place est sur le lac, pas là, sur nos champs», soupire Alois Barmettler. Casquette visée sur la tête, l’agriculteur pointe du doigt une trentaine de cygnes dispersés, jeudi, sur une étendue verte bordant l’aérodrome de Buochs. On est loin des «Oiseaux» d’Hitchcock, mais la scène donne des sueurs froides à la dizaine de paysans dont les terrains sont quotidiennement pris d’assaut. Le problème? Les champs sont utilisés pour produire du fourrage. Or le bétail ne voudrait plus toucher à ce foin mélangé aux déjections des volatiles, se désolent leurs propriétaires. Pour couronner le tout, l’oiseau est accusé de piétiner l’herbe et de compliquer sa tondaison. Un agriculteur a bien tenté de les tenir à l’écart en élevant une barrière; ils l’ont survolé. D’autres s’évertuent à les chasser en dehors de leurs terres; ils reviennent toujours.

Les paysans ne sont pas les seuls à avoir un «problème cygne». Si la présence de l’espèce est devenue une affaire d’État depuis que leur nombre a augmenté, c’est aussi pour des questions de sécurité. Le petit aéroport de Buochs doit régulièrement faire déguerpir des cygnes traversant nonchalamment la piste. En 2016, à trois reprises, des pilotes ont été interrompus dans leur élan. «Ces oiseaux n’ont peur de rien, hormis du petit chien du directeur», raconte Andy Jauch, qui s’occupe de la sécurité du trafic sur l’aérodrome. Au même moment, un aéronef atterrit dans l’indifférence la plus totale de deux cygnes picorant en bord de piste. Il n’y a jamais eu de collision, mais les autorités veulent prévenir tout accident. C’est cet argument qui a été mis en avant pour obtenir le feu vert de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Actuellement, ils sont environ 35 individus vivant à Buochs et dans la commune voisine d’Ennetbürgen. Leur nombre peut grimper jusqu’à 55. L’automne venu, ils quittent le lac pour chercher de la nourriture dans les champs. Pour limiter leur croissance et leur impact, le Canton a installé des panneaux interdisant de nourrir l’animal. Il a tenté de les effrayer à coups de fusil dans l’air ou de passages de voiture. Il a reçu l’autorisation de tirer trois volatiles pour apeurer leurs congénères puis de percer des œufs. «Rien n’a marché. Nous passons désormais à la mesure de dernier recours», explique la conseillère d’État Karin Kayser. Dans son bureau, la ministre croule sous les critiques depuis cette nouvelle annonce. Elle reçoit cinquante courriels par jour, des coups de téléphone provenant surtout de personnes vivant en dehors du canton, notamment de Genève, affirme-t-elle. «Parfois ce sont des attaques personnelles. Je comprends que ce thème soit chargé émotionnellement, mais je reste convaincue que c’est le chemin à suivre. J’insiste, nous ne voulons pas les exterminer, mais les réguler. Une population de vingt cygnes est supportable.»

Première cible: les jeunes et les couples

L’OFEV a fixé comme condition que leur nombre ne descende pas au-dessous de 15 individus. Ce sont les jeunes cygnes qui seront pris pour cible en priorité, ainsi que les couples. La Canton veut éviter des déchirements: séparé de sa moitié, le cygne se montrerait inconsolable. Enfin, le gouvernement doit poursuivre les mesures déjà commencées. Il espère que celles-ci, conjuguées aux tirs, permettront de réduire le nombre de volatiles au bord de l’aérodrome jusqu’au seuil souhaité. Il a cinq ans pour y parvenir: au-delà de ce délai, il ne pourra plus abattre de bêtes. L’autorisation n’est pas encore définitive: des oppositions sont possibles et la justice pourrait être amenée à devoir trancher.

La perspective de voir chuter la population locale de cygnes n’émeut pas les promeneurs rencontrés. «Il y en a trop, ce n’est pas supportable pour les agriculteurs. Et leurs crottes salissent le chemin», réagit une passante. «On aurait pu essayer de les déplacer au bord du lac Léman. Mais je trouve la décision tip-top», enchaîne Hans Wyrsch, un habitant.

L’association de protection des animaux de Nidwald, pour sa part, est vent debout, décidée à défendre bec et ongles les cygnes. «Ces cygnes ont le droit de vivre, plaide sa vice-présidente, Jacqueline Dehmel. C’est à cause des constructions humaines qu’ils sont forcés de se chercher de nouveaux habitats.» À ses yeux, la mesure est disproportionnée et ne servira à rien. «Il suffit d’attendre, la nature se régule par elle-même. Ou alors, pourquoi ne pas leur réserver un terrain?»

Du côté de l’aérodrome, on pourrait s’attendre à une réaction enthousiaste. Ce n’est pas le cas. «Nous ne voulons pas que les cygnes soient tués, déclare son directeur, Jan Spycher. Cela n’aura aucun effet, d’autres reviendront. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une aide renforcée pour les effaroucher. D’ailleurs, nous rencontrons aussi des problèmes avec les mouettes.» (Le Matin Dimanche)