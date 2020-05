«Nous devons ressortir en ordre concerté»

Alors que la Suisse se déconfine, l’enjeu, pour les autorités comme pour les médecins, est que le citoyen ne baisse pas la garde. Le Pr Didier Pittet, chef du Service de prévention et contrôle des infections aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), qui a conçu la solution hydroalcoolique, et Zep, le père de Titeuf, ont créé un mode d’emploi du déconfiné en dix points, que nous publions ici. L’infectiologue genevois répond à nos questions.

Les Suisses n’attendent que de pouvoir ressortir. Que leur dites-vous?

Ressortons en ordre concerté! Les gens peuvent aller faire des achats ou se rendre dans les échoppes ouvertes. Mais pour le reste, et au moins jusqu’au 11 mai, il faut rester chez soi. Après cette date, il faudra toujours éviter les déplacements inutiles et appliquer les règles d’hygiène et de distance sociale. Les employeurs devraient aussi faire en sorte que le plus de monde possible pratique le télétravail. Il doit y avoir une solidarité interprofessionnelle. Un maçon, par exemple, ne peut pas travailler à distance, mais d’autres si. Et si trois employés de banque ne prennent pas le bus, cela laissera de la place à trois maçons. C’est une question de civisme social. Celle-ci est essentielle, car tout l’enjeu se trouve dans la densité de population.

Quels sont vos arguments face à ceux qui en ont marre?

Tant que nous n’aurons pas d’immunité collective ou un vaccin, les consignes de sécurité restent essentielles. Ce coronavirus se propage très facilement et, comme il est nouveau, nous n’avons pas d’anticorps. La plupart des gens infectés ont très peu de symptômes mais ils se passent le virus, qui ne peut pas circuler sans nous. Et même si les personnes gravement malades sont une minorité, celle-ci devient importante quand le nombre total d’infections est élevé. Dans la phase actuelle, la distance sociale et l’hygiène des mains demeurent les outils les plus efficaces contre les transmissions trop rapides. C’est une question de solidarité entre les générations, parce qu’on ne peut pas enfermer nos aînés éternellement, mais pas seulement. Si nous tombons tous malades en même temps, la surmortalité touchera en priorité les personnes âgées, mais aussi celles qui ont des facteurs de risque, y compris des individus qui se sentent en bonne santé.

Le Conseil fédéral n’aurait pas dû accélérer le rythme du déconfinement comme il l’a fait?

Ce qu’il a décidé correspond à ce que je préconisais. L’économie doit reprendre et les écoles rouvrir pour éviter une fracture sociale. J’avais proposé d’ouvrir les restaurants dès le 11 mai, mais uniquement à midi. L’idée était que les gens qui reprennent le travail parce que leurs enfants vont à l’école puissent aller se restaurer. Le Conseil fédéral n’a pas retenu cette restriction. C’est courageux, car en théorie les gens devraient encore rester à la maison le soir. Mais, en soi, ce n’est pas un risque si les clients adoptent le bon comportement. Le résultat dépendra aussi des moyens mis en place pour vérifier que ce soit bien le cas. En ce qui concerne les écoles, je trouve bien de laisser un peu de liberté aux Cantons. Les régions pourront ainsi adapter leurs stratégies aux évolutions sanitaires différentes, à la densité de population ou aux besoins sociaux des élèves.

Un facteur appelé R0 permet de dire combien de personnes un malade va contaminer. Dans quelle mesure a-t-il baissé durant le semi-confinement?

Ce R0 varie en fonction du nombre de tests effectués. Si plus de personnes sont testées, on découvre davantage de malades et le R0 s’élève. Selon les évaluations de l’Imperial College, à Londres, le R0 était autour de 3,8 en Suisse au début de l’épidémie. Lorsqu’on a interdit les grands rassemblements, il a chuté autour de 2. Maintenant, il est autour de 0,6. Mais nous sommes confinés!

Cliquez sur l'image pour l'agrandir Le mode d'emploi du déconfinement, par Zep.

Ce R0 va-t-il augmenter de nouveau rapidement? En d’autres termes: risque-t-on d’être tous renvoyés à la maison dans six semaines?

Jusqu’à présent, nos hôpitaux ont bien tenu car nous avons des moyens importants, parce que nous nous sommes préparés et parce que nous avons agi rapidement quand le virus est arrivé. Nous sommes prêts à réagir de nouveau s’il le faut et nous continuerons d’avoir davantage de personnel dans certains services. La situation n’est plus non plus la même qu’en mars. La capacité de tests a augmenté; nous sommes en train de produire de la solution hydroalcoolique et des masques en Suisse. Nous devons compter sur le civisme de la population. J’ai confiance en nos concitoyens. Je pense qu’ils ont compris l’importance des règles actuelles. J’espère qu’ils vont se déplacer avec le parfait kit du déconfiné. Qu’ils auront un flacon de solution hydroalcoolique pour les mains dans leur sac et un masque dans la poche au cas où ils ne peuvent pas garder la distance sociale nécessaire.

On nous a d’abord déconseillé les masques. Pourquoi la position a-t-elle changé?

Elle n’a pas changé! Le port du masque généralisé n’est pas conseillé en dehors des hôpitaux et cela n’a jamais été le cas. En revanche il est fortement recommandé dans certaines situations où l’on ne peut pas respecter les distances sociales, dans les transports publics notamment. L’idée est qu’à l’avenir, si l'on monte dans un bus où il y a du monde, il faudra se frictionner les mains et mettre son masque. Puis l’enlever quand on sort et se frictionner de nouveau les mains. Le masque a également son utilité si vous êtes à l’extérieur et que vous sentez les symptômes venir, afin de protéger votre entourage.

Les gants vont-ils jouer un rôle?

Ils ne servent à rien, car ils n’empêchent pas le transfert du virus après avoir touché une surface infectée. Les gens risquent au contraire de se sentir rassurés et de prendre des risques. Ce comportement a été démontré, y compris chez des médecins! La règle, c’est d’avoir une bonne hygiène des mains. Il faut notamment les laver avant de se toucher le nez, la bouche ou les yeux.

Jusque-là, le message était clair, il fallait rester à la maison. Aujourd’hui, il est plus nuancé, et certains le trouvent flou.

C’est vrai, la communication devient plus compliquée. Il faudra continuellement expliquer, en étant transparents. Si les choses se passent de nouveau moins bien, il faudra le dire et dire pourquoi. L’idéal serait de pouvoir individualiser les consignes et de préciser à chacun ce qu’il peut faire ou non. Mais ce n’est pas possible. Chacun doit donc faire preuve de bon sens, comprendre les règles et leur but. Le virus ne vole pas! Il faut des contacts rapprochés et prolongés.

Et les autorités sanitaires, comment s’y prendront-elles?

Ce virus se développe par grappes, le problème étant qu’au bout d’un moment celles-ci se mélangent au point qu’on n’arrive plus à les séparer. La clé d’un bon déconfinement est de détecter ces grappes au plus vite, de remonter chaque chaîne et de placer les individus en quarantaine. Actuellement, nous avons entre 100 et 200 nouveaux cas en Suisse chaque jour: c’est gérable. Le déconfinement nécessite donc d’effectuer beaucoup de tests et d’avoir des informations, notamment sur les regroupements, pour tirer la sonnette d’alarme s’ils sont trop importants.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir Le mode d'emploi du déconfinement, par Zep. (suite)

Vous vous êtes engagé pour sensibiliser les ados et les jeunes adultes. Représentent-ils un enjeu dans le déconfinement?

Cette campagne touche beaucoup de monde. Une de nos craintes est maintenant liée au fait que les jeunes vont reprendre beaucoup de leurs activités et il faudra encore communiquer auprès d’eux.

On a dit que les plus petits ne jouent pas un rôle important dans cette épidémie. Ces jeunes ne risquent-ils pas de penser qu’ils sont dans la même situation?

D’après les données épidémiologiques, les enfants qui ont moins de 12-13 ans ne sont presque pas infectés et ils ne sont très probablement pas des vecteurs efficaces de la transmission. Cela est certainement lié au fait que, dans leur corps, les récepteurs au coronavirus ne sont pas matures et incapables de faire entrer le virus dans les cellules afin de se reproduire et induire l’infection. La réouverture des écoles primaires ne pose donc pas de grande difficulté. Mais la situation change avec l’âge, et tout le monde doit le comprendre.

Vous avez 63 ans. Que dites-vous aux personnes qui n’ont que quelques années de plus que vous?

Ce que je dis à mes amis qui sont en pleine forme, c’est qu’ils peuvent s’accorder un certain degré de liberté, mais qu’ils devraient aussi essayer de montrer l’exemple aux autres. Je ne suis, par exemple, pas allé voir mes petits-enfants. Nous devrons affiner les distinctions entre les aînés, qui n’ont pas tous la même santé. Au final, ce sera au médecin traitant d’en discuter avec chaque patient. Nous essayons aussi d’assouplir un peu les choses, par exemple dans les EMS ou en laissant les grands-parents embrasser leurs petits-enfants. Pour l’instant, il faut appliquer un principe de précaution et nous laisser encore un peu de temps. Sur le plan de l’économie, il faudra encore tenir compte des employés qui ont, par exemple, 62 ou 63 ans. Leurs patrons ne devraient pas les forcer à retourner au bureau, mais leur laisser cette possibilité en équipant adéquatement leur place de travail.

Le gel hydroalcoolique va-t-il devenir un nouveau geste social, avec des gens qui se frictionnent les mains quand ils se rencontrent plutôt que de s’embrasser?

Je trouverais dommage qu’un virus transforme à ce point nos habitudes sociales. J’adore embrasser les gens et j’espère que nous pourrons de nouveau le faire dans deux ans. La solution hydroalcoolique, elle, doit devenir un réflexe universel, sans non plus exagérer. On voit que, dans certains lieux publics, des distributeurs sont déjà mis à disposition à l’entrée, et cela depuis plusieurs années. Ce serait bien de le faire, par exemple, dans les transports publics.

Il faudra vraiment attendre deux ans pour se faire la bise?

Ce sera peut-être dix-huit mois ou trois ans. Nous pourrons de nouveau nous embrasser quand l’immunité de groupe sera suffisante dans notre société pour que le virus ne circule plus de manière exagérée. Ce sera le cas lorsqu’il y aura un vaccin ou si suffisamment de gens ont développé des anticorps après être tombés malades.

Vous êtes l’inventeur de la formule actuelle du gel hydroalcoolique. Vous a-t-elle rendu riche?

Non! Le but n’était pas de s’enrichir, mais de démocratiser ce produit que nous avons donné à l’Organisation mondiale de la santé. Avec la pharmacie des HUG, nous avons changé la formule de base de cette solution afin qu’aucun composant ne puisse être breveté. Nous produisons des gels et ils ne viennent pas de Chine. Des flacons de solution hydroalcoolique ont toutefois été vendus à 9 francs pièce, c’est aberrant! La crise actuelle nous a aussi montré à quel point nous dépendions de la Chine, parce que nous ne produisions par exemple pas de masques. Il faudra y réfléchir pour l’avenir.

Mais est-ce que cette invention a changé votre vie?

Ce n’est pas le produit en tant que tel qui a changé ma vie, mais la stratégie d’hygiène des mains qui a été mise en place en parallèle. L’Organisation mondiale de la santé m’a demandé de l’implanter dans le monde entier. J’étais un médecin qui adorait ses patients et je suis devenu un homme qui visite des hôpitaux et donne des conseils aux ministres de la Santé. Nous avons également développé, avec un entrepreneur japonais, un projet humanitaire en Ouganda, dans lequel ce gel est produit à partir de canne à sucre cultivée localement. Le Liberia s’y intéresse aussi. De tels projets vont me mobiliser jusqu’à la fin de mes jours.