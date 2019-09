Non, les corbeaux ne sont pas vilains!

Non, non et non, les corbeaux et les corneilles ne sont pas de vilains oiseaux! C’est le cri du cœur lancé par la Station ornithologique suisse, qui a publié une brochure* de 25 pages présentée comme «un plaidoyer en faveur d’un groupe d’animaux souffrant d’une très mauvaise réputation».

Nous entretenons une relation ambiguë avec les corvidés et la Station ornithologique suisse le sait bien, elle qui reçoit des messages partagés «entre fascination et rejet». Globalement, toutefois, ces volatiles ne sont pas aimés. Leurs incivilités jouent contre eux. Les corneilles noires déchirent par exemple les sacs d’ordures. Parfois, elles s’en prennent aux cultures. On les a aussi vues jeter des pierres sur des toits en verre ou voler des bougies dans les cimetières, même à l’intérieur de photophores.

Leur couleur sombre n’arrange pas non plus leurs affaires. Laurent Vallotton, adjoint scientifique au Muséum d’histoire naturelle à Genève, note que tous les volatiles noirs souffrent d’un déficit de popularité: «Les cormorans ont le même problème alors que le balbuzard pêcheur, qui est un rapace blanc, est davantage aimé. Cela doit être lié à un imaginaire collectif qui associe le noir à la mort.»

Talents linguistiques

Et puis, il y a le bruit. Eh oui, les corvidés ont une syrinx (organe situé au fond de la trachée, qui permet aux oiseaux de faire des vocalises) bien développée. La Station ornithologique suisse préfère toutefois rappeler les talents linguistiques des grands corbeaux qui, quand ils sont éloignés de leurs congénères, peuvent imiter les aboiements des chiens, les bruits de sonnerie et même des phrases.

Le fait que ces oiseaux s’attaquent aux cadavres achève certainement leur diabolisation. Les experts mettent néanmoins les points sur quelques i: les corvidés s’en prennent aux animaux faibles ou blessés. Et s’ils martyrisent d’autres oiseaux et mangent leurs petits, «les espèces les plus touchées ne sont pas en voie de disparition», assure Sophie Jaquier, biologiste à la Station ornithologique suisse.

Cette fondation appelle à adopter «un regard ouvert». Et, en somme, à observer ce que ces oiseaux ont de bien. Pourquoi faudrait-il les aimer? «Déjà, il n’y a aucune raison d’apprécier certaines espèces plus que d’autres, répond Sophie Jaquier. Ensuite, ces animaux sont très intelligents et peuvent par exemple reconnaître une personne. Finalement, ils sont hyperdébrouillards et s’adaptent à la vie urbaine. Il y a de quoi les observer et les admirer.»

La fabrication d’un outil

Ces volatiles n’ont pas une cervelle de moineau. Au contraire, leurs performances égalent celles des grands singes anthropoïdes. Les anecdotes sont nombreuses. Celle des corneilles qui posent des noix devant les voitures pour qu’elles les ouvrent en roulant dessus est connue. Et saviez-vous que, dans les laboratoires, des corbeaux ont fabriqué une tige munie d’un crochet pour sortir de la nourriture d’un tube?

À Munich, un zoologue a également observé des corneilles noires qui enterraient des noix devant la fenêtre de son bureau. En hiver et même quand il y avait de la neige, elles ont retrouvé chaque dépôt. Mieux, elles savaient où se trouvaient les coques les plus grosses. Et plus la saison avançait, plus elles mangeaient des noix volumineuses, afin d’assurer aux femelles un apport énergétique maximal pour couver.

«Ne pas nier les problèmes»

Les corvidés aiment aussi jouer, ce que seul 1% des espèces d’oiseaux font. Le sommet a été atteint avec cette vidéo qui a fait le tour du monde et montre une corneille glissant avec un couvercle sur un toit enneigé. Malheureusement, cela peut aussi conduire nos amis (ou ennemis) à plumes à commettre des bêtises en balançant des cailloux ou en piquant des balles de golf.

L’inspecteur genevois de la faune Gottlieb Dandliker lit ce plaidoyer avec une certaine retenue. «Une telle brochure est utile car il est important de connaître ces oiseaux, ne serait-ce que pour les différencier les uns des autres. Mais, localement, on ne peut pas nier certains problèmes de cohabitation ni leurs conséquences sur les gens concernés.» Outre les difficultés rencontrées par des agriculteurs, les villes sont confrontées depuis peu à l’expansion des corbeaux freux. «Ils vivent en colonies dans des arbres proches des immeubles et le bruit peut être une source de plaintes compréhensible. À noter que cela peut être vécu de façon très différente, certains voisins étant pour une intervention et d’autres foncièrement contre.» Là, les experts n’ont pas encore trouvé de solution légalement satisfaisante pour empêcher les nidifications les plus proches des chambres à coucher.

Le comportement des corneilles évolue aussi dans les agglomérations. «En l’absence de chasse, elles peuvent devenir très téméraires, voire agressives dans les villes où les sites de nidification sont rares, explique Laurent Vallotton. Du coup, elles peuvent aller jusqu’à voler le goûter des gamins dans les cours d’écoles, piquer la tête d’un passant ou développer une animosité meurtrière envers des congénères.» Il appelle toutefois à relativiser les tensions: «Elles restent en général anecdotiques et on ne peut pas parler d’un problème lié aux corneilles. Nous ne sommes pas dans les oiseaux d’Hitchcock! Et quand des enfants se font dérober un biscuit, cela reste assez sympathique.»

*«Noir, gai et rusé comme un corvidé», 2019.