Les salons ont abandonné les petites manufactures

Fragilisé par le départ du Swatch Group en 2019, Baselworld achève de se lézarder avec la fuite de ses derniers piliers. Rolex, Patek Philippe, Chopard, Tudor, mais aussi les fleurons horlogers du groupe LVMH (Bulgari, Hublot, TAG Heuer, Zenith) organiseront donc un événement en avril, en même temps que le salon Watches & Wonders (ex-SIHH) mis sur pied à Palexpo par la Fondation de la Haute Horlogerie (FHH), qui réunit principalement les marques du groupe Richemont comme Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Piaget ou Vacheron Constantin.

À lire: Cinq marques horlogères lancent un nouveau salon à Genève

C’est un coup dur pour les petites et moyennes manufactures. Car Baselworld, c’était encore, en 2019, quelque 600 marques, si l’on inclut la joaillerie-bijouterie, qui, déjà laminées par la crise du coronavirus, craignent de ne plus disposer de rendez-vous pour montrer leurs collections aux détaillants, collectionneurs et médias du monde entier.

Pour David Gagnebin, qui a lancé sa marque G.Gagnebin & Cie il y a six ans, «il est capital pour une petite entreprise de pouvoir dresser sa table quelque part et de créer des contacts». Sa famille, depuis cent vingt ans et quatre générations dans l’horlogerie, était familière de la «Foire de Bâle» depuis le début, il y a plus d’un siècle. «L’aspect physique des rencontres est irremplaçable, car tout ne peut pas se faire virtuellement avec de l’e-commerce et de l’e-marketing – et encore faudrait-il en avoir les moyens. Il faut combiner les deux dans la mesure du possible, et faire ce que d’aucuns appellent du «phygital.»

Directeur associé d’Andersen Genève, Pierre-Alexandre Aeschlimann partage ce point de vue, et craint aussi pour «les partenaires, fournisseurs de composants, mais surtout pour les métiers d’art qui accompagnent l’horlogerie». De nombreux exposants inscrits au rendez-vous bâlois ont toutefois reçu le 29 avril un e-mail de Baselworld.

«La direction affirme travailler intensément à l’organisation d’un événement pour le printemps 2021» David Gagnebin

La date serait déplacée de janvier à avril probablement, en même temps que les rendez-vous genevois. Or c’est dans la Cité de Calvin, et non à Bâle, que viendront les visiteurs du monde entier. «Mais on peut craindre que ce soit du «B to B», sans contact avec le client final, fermé au public, avec des médias triés sur le volet», redoute Oliver Müller, de LuxeConsult. Certes, des griffes prestigieuses sont présentes au Carré des horlogers (à Watches & Wonders), mais des Voutilainen ou des MB & F ont déjà fait leur place dans des marchés de niche pointus. Et le pas-de-porte n’est pas donné.

On ne veut plus de la «ligue B»

Les autres marques, plus fragiles, sembleraient être personæ non gratæ. C’est du moins la conviction de Carlo Naldi, organisateur durant onze ans du Swiss Creative Lab à l’hôtel Hyperion, tout près de Baselworld. Une pépinière de futurs talents y ont eu leur première table, mais il peine aujourd’hui à déplacer son petit monde à Genève: «Il est impossible de réserver des surfaces d’exposition ou des chambres d’hôtel, car des options ont été prises par les marques importantes. Il ne s’agit plus d’un salon sectoriel, mais d’une manifestation privée, entre soi…»

Un constat partagé par Oliver Müller, qui déplore que les stars du luxe «ne veuillent plus des marques de «ligue B» autour de leur rendez-vous». Alors que les volumes de montres produites risquent fort de retomber en 2020 «au niveau de l’après-guerre», prédit-il, et que les marchés connaîtront un réveil lent et timide, priver les acteurs modestes d’un accès à ceux-ci leur serait sans doute fatal.

Pour Carlo Naldi, il s’agit d’une «question de principe: il faut établir une charte pour délimiter le terrain de jeu». Rester sur le banc de touche n’est pas envisageable.