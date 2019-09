Les quatre grands partis suisses perdent face à la vague écolo

Mauvaise nouvelle pour les quatre grands partis qui dirigent la Suisse. À moins d’un mois des élections, la vague verte leur fait perdre des voix, Parti socialiste compris. C’est le principal enseignement de notre sondage effectué en ligne auprès de 20 000 personnes, dont 5000 Romands, les 23 et 24 septembre derniers.

Commençons par l’UDC, premier parti de Suisse. Il continue de faire largement la course en tête. Il perd cependant des plumes mais moins que ce que l’on pensait suite à sa débâcle aux élections cantonales de ce printemps. Apparemment sa stratégie antitaxes écolos, où il se positionne seul contre tous, lui permet de limiter les dégâts. Il a poussé également les questions de migration et d’Europe sur le devant de la scène pour mobiliser son électorat. Cela semble fonctionner dans un environnement qui ne lui est pas favorable.

Le PS recule moins que l’UDC mais il a de quoi être déçu. Il appartient à la mouvance verte et pourtant se fait manger la laine sur le dos par les deux partis qui ont le mot «vert» dans leur titre. Le PS a bien tenté de se sortir de la nasse. Il a annoncé son plan Marshall vert de 12 milliards pour frapper les esprits. Son président Christian Levrat avait claironné dans notre journal que le PS était «le premier Parti écologiste de Suisse». Mais cela ne prend pas vraiment. Voilà pourquoi le parti se recentre désormais sur le social et la santé, gros sujet de préoccupation de la population.

Le PLR peut faire son deuil. Il n’a aucune chance de dépasser le PS comme sa présidente Petra Gössi l’ambitionnait. Le parti recule alors qu’il était dans une dynamique de victoires jusqu’au printemps dernier. Sa conversion écologique ne lui rapporte pas pour l’instant de dividendes tangibles. C’est le syndrome «Canada dry». Les gens préfèrent l’original à la copie. La seule chance pour le PLR de rebondir serait qu’une crise boursière ou politique déstabilise l’économie. Et remette les places de travail au centre du jeu politique.

Source: Sondage Tamedia septembre 2019

Le PDC n’arrive pas à stopper la chute. Mais il peut se consoler en constatant qu’il est toujours devant les Verts contrairement au dernier sondage de la SSR. Sachant que la marge d’erreur de notre sondage est de 1,3%, le PDC n’a pas de quoi être rassuré. Il sent toujours le souffle vert sur sa nuque. Pour faire parler de lui, il a tenté avec plus ou moins de succès de jouer les bad boys en faisant de la communication négative sur les autres partis. Les sympathisants PDC, interrogés dans le sondage, n’ont pas trouvé cette campagne particulièrement réussie. Les autres partis, sans surprise, la qualifient de «sale».

Qui va gagner les élections en octobre? Les sondages indiquent tous une vague pour les Verts et les Vert’libéraux. À leurs sympathisants qui espèrent une déferlante et s’étonnent de cette vaguelette globale de 5,7%, rappelons qu’un gain de 5% des voix est déjà important en Suisse. Seule exception: le tremblement de terre électoral qui avait vu l’UDC de Blocher passer de 14,9% à 22,5% des voix de 1995 à 1999. Un déplacement tectonique exceptionnel. Nous ne sommes pas du tout dans la configuration française où un Macron peut créer un parti et deux ans plus tard rafler la majorité des sièges dans son parlement national.

Petra Gössi est considérée comme la meilleure présidente de parti

Numéro 1. Petra Gössi, la cheffe suisse du PLR, est considérée comme la meilleure présidente des partis suisses. Elle devance Gerhard Pfister, le chef du PDC, et Christian Levrat, le boss du PS. Sur la 4e marche du podium, on trouve Albert Rösti, le président de l’UDC, suivi de Regula Rytz, patronne des Verts et Jürg Grossen, chef des Vert’libéraux.

Pourquoi Petra Gössi sort-elle en tête? D’abord parce qu’elle est très appréciée dans son parti. Elle recueille par exemple plus de voix très positives à son égard que Pfister et Levrat n’en ont au sein de leur propre formation. Ensuite, le travail de Gössi plaît aussi aux sympathisants Vert’libéraux et PDC. Ils ont sans doute été sensibles au tournant écolo de la cheffe PLR. Enfin on peut supputer que Petra Gössi a bénéficié d’un petit «bonus femme» face aux trois grands partis rivaux, dirigés par des hommes.

Le 2e du classement, Gerhard Pfister, est plus apprécié au PLR et à l’UDC qu’au PS. Quant à Christian Levrat, il est plébiscité chez les sympathisants verts mais détesté à l’UDC. Concernant Albert Rösti, pas de surprise. Plus on va vers la gauche, plus sa cote diminue.

