Les psychologues et psychiatres sont pris à la gorge par la caisse maladie KPT

Des dizaines de cabinets de psychiatres et psychothérapeutes seront-ils contraints de mettre la clé sous la porte? C’est la menace que fait planer sur eux la caisse maladie KPT , qui exige le remboursement des quotes-parts qu’elle leur a versées au titre de l’assurance de base. Elle s’appuie sur un arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2016, qui stipule que le psychiatre doit, tout au long de la thérapie qu’il a déléguée à un psychologue-psychothérapeute, «assurer un contact personnel suffisamment intense avec le patient». Sur la base de cet arrêt, la KPT exige que le psychiatre ait personnellement examiné le patient pour poser le diagnostic et pour définir la thérapie d’une part, et voie régulièrement le patient durant la psychothérapie déléguée d’autre part. Il suffit à la KPT d’éplucher les factures reçues: si, pour une thérapie, la caisse n’obtient que des factures en lien avec les séances menées par le psychologue, et aucune relative à l’implication directe du psychiatre lui-même, elle peut en conclure qu’il n’a pas vu le patient de ses propres yeux, ne fût-ce qu’une seule fois, et qu’elle n’était donc pas tenue de payer sa part des coûts.

«Coup d’assommoir»

«C’est un coup d’assommoir, nous confie un psychologue qui tient à garder l’anonymat. Si nous devons ristourner les sommes exigées, avec effet rétroactif jusqu’en juin 2016, cela se chiffre en dizaines de milliers de francs, plus de 100 000. Et tout est parti dans les frais de locaux, de personnel, de fonctionnement, sans compter bien sûr nos honoraires.» La note pourrait être plus salée encore, la KPT pouvant même remonter plus loin dans le temps, cinq ans, voire plus. En clair, cela signifierait la fermeture pure et simple du cabinet. «La KPT a-t-elle pensé aux patients?» s’indigne un psychologue. En outre, de nombreux cabinets indépendants fonctionnant sur le mode de l’entreprise individuelle, et non d’une SA ou d’une Sàrl, il n’y a pas séparation entre biens privés et professionnels, ce qui autoriserait à saisir leurs avoirs, logement, comptes en banque, etc., si les praticiens visés n’arrivaient pas à rembourser les sommes.

Pour saisir la stratégie de la KPT, il faut comprendre le fonctionnement d’une psychothérapie déléguée. Le médecin psychiatre et le psychologue-psychothérapeute travaillent en tandem au sein d’un cabinet, et discutent des cas. Si la situation d’un patient excède les compétences du psychologue-psychothérapeute, le suivi du patient est assuré par le psychiatre. Le psychologue-psychothérapeute mène les thérapies avec les patients que lui a délégués le médecin, à charge pour celui-ci d’envoyer les factures à l’assurance pour remboursement.

La KPT veut «des soins de qualité»

La caisse reconnaît avoir envoyé «quelques douzaines» de lettres depuis l’été dernier, mais conteste viser le remboursement au premier chef. «Il y a deux aspects, celui de la qualité des soins donnés, qui est très importante à nos yeux, et celui de l’économicité. Mais cet aspect est très secondaire, explique le responsable des affaires publiques Beat Knuchel. Nous demandons simplement à ce que le suivi du patient par le médecin soit garanti, et que celui-ci le rencontre effectivement.» Si les cabinets concernés font la démonstration d’un suivi adéquat, aucune réclamation d’argent ne sera formulée. «Dans le cas contraire, bien sûr, nous pourrons exiger le remboursement de l’argent versé dans le cadre de l’assurance de base.» La caisse n’a pas encore décidé si d’autres cabinets seront encore ciblés à l’avenir. «Nous ferons le point en temps utile», ajoute Beat Knuchel.

Reste que rien, dans l’ordre juridique, ne définit de quelle façon un psychiatre doit assurer le suivi d’un patient confié au psychologue avec qui il travaille. Le médecin assure le suivi du patient et la surveillance du psychologue-psychothérapeute comme il l’entend, en gardant à l’esprit qu’en cas de problème avec le patient, suicide ou comportement violent à l’égard de tiers par exemple, c’est sa responsabilité qui est engagée. Il doit par conséquent le faire de manière adéquate.

De son côté, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) n’a jusqu’ici «pas été impliqué» et n’est donc «pas en mesure de commenter» l’affaire. La corporation se mobilise, à l’image de la Fédération suisse des psychologues (FSP), qui a «fourni des conseils juridiques à des membres individuels, et est en discussion avec la KPT et les médecins». Elle demande toutefois à ses membres «de s’assurer que les conditions de la psychothérapie déléguée sont appliquées de façon cohérente».

Compétences des psychologues élargies

Les psychologues-psychothérapeutes sont d’autant plus légitimés à étendre leur champ de compétence que la nouvelle loi sur les professions liées à la psychologie (LPsy), entrée en vigueur le 1er mai 2012, va dans ce sens. «Cette loi a défini un métier, celui de psychologue-psychothérapeute, qui jouit d’une plus grande autonomie que par le passé», appuie Pierre Vallon, président de la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie. Dans le texte, elle stipule clairement que les personnes qui ont suivi une formation post­grade (fédérale) de psychothérapeute sont «à même d’exercer leur activité dans un domaine spécialisé de la psychologie sous leur propre responsabilité». L’instauration d’une pratique indépendante des psychologues-psychothérapeutes au compte de l’assurance de base est pourtant constamment renvoyée à plus tard par le Conseil fédéral. Pour Pierre Vallon, «cette hésitation est aussi dommageable pour les cabinets qui pratiquent la psychothérapie déléguée et dont l’avenir est incertain».

Les cas à traiter peuvent être très différents, entre ceux qui sont lourds, et ceux qui sont moins graves. Et nombre d’entre eux peuvent être très bien traités par le psychothérapeute seul, avec un suivi assuré lors de séances de supervision entre le psychiatre et le psychothérapeute. «En fait, le médecin, qui est responsable du traitement, est tenu de suivre le dossier lors de séances de supervision et d’être joignable en cas de besoin, ce qui est le cas étant donné qu’il travaille dans le même cabinet que lui, mais il n’est pas tenu d’être présent durant la thérapie, souligne Pierre Vallon. Il n’en aurait du reste concrètement pas le temps.» Les statistiques de l’Observatoire de la santé sont éloquentes sur ce point: le nombre de patients en cabinet de psychiatrie a augmenté de 58,2% entre 2006 et 2015, et le nombre de patients par médecin psychiatre de 12,3%.

Réel danger

Si la KPT obtenait gain de cause, il en résulterait vraisemblablement une augmentation des coûts. Les séances seraient de facto plus nombreuses, et les interventions répétées du médecin seraient facturées plus cher, car le point TarMed du psychiatre est plus élevé que celui du psychologue. Autre effet pernicieux: des cabinets pourraient être tentés de privilégier des patients au bénéfice d’une assurance complémentaire, ou qui paient le traitement de leur poche, instaurant de ce fait une médecine à deux vitesses dans le domaine de la santé psychique. Le danger est bien réel: derrière la KPT, on ne peut pas exclure que d’autres caisses soient en embuscade et attendent l’issue du bras de fer… (Le Matin Dimanche)