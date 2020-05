Les méthodes du shérif Jornot sont à nouveau contestées

L’affaire des notes de frais excessives du Conseil administratif de la Ville de Genève a connu son épilogue ce mardi et celui-ci déçoit bon nombre d’observateurs de la politique genevoise. Le procureur général Olivier Jornot et son premier procureur Yves Bertossa ont décidé d’un classement.

Ils ont notamment estimé que Guillaume Barazzone et Rémy Pagani ayant remboursé les montants litigieux, il n’était plus d’intérêt public de poursuivre la procédure. Ils avaient été mis en prévention pour gestion déloyale des intérêts publics.

Cette conclusion tranche avec les débuts détonants de l’affaire, il y a un an et demi de cela. Une semaine après les révélations fracassantes de la Cour des comptes, la justice se présentait dans les locaux de la Ville de Genève pour perquisitionner les bureaux des magistrats concernés. Des journalistes étaient alors présents.

«Juridiquement, la décision tient la route. Toutefois, en regard de toute la théâtralité qui l’a précédée, on est en droit de trouver ce résultat un peu léger», confirme ainsi le conseiller national et avocat Yves Nidegger (UDC/GE).

Si le classement rencontre une telle opposition, c’est parce qu’elle manque de morale, d’après les acteurs de la politique genevoise. «Une punition exemplaire aurait dû être infligée, estime le député MCG François Baertschi. Je trouve la décision très contestable. Elle est choquante dans le principe.» Son de cloche similaire au PLR. «Cela se finit en queue de poisson, regrette la conseillère municipale Patricia Richard. On prend des responsables politiques la main dans le pot de confiture, ils remettent la confiture et on oublie ce qu’ils ont fait. Je trouve cela un peu facile.»

Faite d’actions coups-de-poing, la méthode Jornot interpelle. L’arrestation musclée, en décembre, de Simon Brandt reste encore en travers de la gorge de sa collègue Patricia Richard. «Vous avez à chaque fois des déclarations tonitruantes, des fuites, des médias sur place. Ce qui me gonfle par rapport à ma vision de la justice, c’est que jusqu’à preuve du contraire les gens visés sont innocents», accuse l’élue, également juge au Tribunal des prud’hommes. Les accusations les plus graves visant Simon Brandt avaient finalement été classées.

À gauche aussi, on regrette ce manque de sobriété du procureur général. «Dans le traitement des affaires qui concernent des politiciens élus, il serait de bon ton, dans la mesure du possible, de faire ce travail le plus vite possible. En attendant deux ans, on jette l’opprobre sur une carrière politique, le dégât d’image est énorme, songe le député socialiste Thomas Wenger. Le Ministère public doit communiquer en transparence sur les perquisitions et sur le travail qu’il effectue mais il n’a pas besoin de le faire de manière trop ostentatoire.»

Ces affaires médiatiques instruites en trombe par Olivier Jornot ont donc une fâcheuse tendance à faire «pschitt». Pour certains, il faut y voir un calcul rationnel. «Olivier Jornot applique davantage une justice de l’efficience que du principe, analyse le député d’Ensemble à Gauche Pierre Bayenet. Un tel accord limite les risques d’acquittement pour le Ministère public et de condamnation pour les prévenus. C’est une politique de gestion des risques.»

L’avocat qui siège sur le même banc que Rémy Pagani au parlement cantonal aurait souhaité que les procédures aillent plus loin pour clarifier les faits. Or la justice a recouru à une disposition du Code pénal permettant de classer lorsque les torts ont été réparés. «Je trouve un peu dommage d’utiliser cet article. Il subsiste une ambiguïté quant aux comportements des prévenus, regrette Pierre Bayenet. Il y aurait eu un intérêt à ce que la procédure aille à son terme pour savoir si les dépenses étaient licites ou non.»

«Olivier Jornot fait de la politique»

Le résultat tombe alors que l’affaire a poussé les concernés à ne pas se représenter à la Mairie. Une autopunition qui a pu faire pencher la balance en leur faveur. Mais cela fait tiquer.

«Olivier Jornot fait clairement de la politique. On a l’impression que le plus important pour lui est que l’élu démissionne ou ne se représente pas, critique un avocat influent. Je ne suis pas sûr qu’un Guillaume Barazzone aurait eu cet accord s’il avait été réélu, par exemple. Avoir le pouvoir de décider de qui est au pouvoir des Exécutifs, est-ce là la satisfaction du procureur général?»

Un autre avocat expérimenté pointe un «classement très politique». Il rappelle d’autres affaires menées par le procureur général qui ont connu des issues critiquées.

«Des infractions ont tout de même été constatées. Olivier Jornot a également classé les fraudes présumées au Service des votations alors que tout n’est pas clair, rappelle-t-il. Le procureur général nous a habitués à ne rien lâcher et à ne jamais baisser les bras, surtout lorsqu’il s’agit de policiers, mais là c’est tout le contraire.»

Cet observateur s’interroge également sur le devenir d’un autre dossier qui occupe le bureau du procureur général depuis plus de deux ans: «On peut se demander comment va se terminer l’affaire Maudet maintenant…»

Interrogé, l’avocat du conseiller d’État mis en prévention pour acceptation d’un avantage n’a pas souhaité commenter la décision de la semaine, renvoyant à un tweet posté peu après. «Il peut donc y avoir «intérêt public peu important à poursuivre» des soupçons de «gestion déloyale des intérêts publics». Tant mieux pour eux. Reste à voir si cette douce ductilité du droit pénal vaut pour tous les justiciables», questionne Me Grégoire Mangeat.

Contacté, Olivier Jornot n’a pas retourné nos sollicitations. Dans son parti, le PLR, le conseiller national Christian Lüscher le soutient.

«La justice pénale a fait son travail, estime-t-il. Guillaume Barazzone a joué le jeu dès le début en reconnaissant ses torts et en remboursant les sommes litigieuses. Rémy Pagani a lui eu beaucoup de chance que son collègue (à l’Exécutif de la Ville de Genève) ait adopté cette attitude impeccable car il ne méritait pas qu’on lui applique le même dispositif. Mais je peux comprendre qu’en termes d’opportunité mobiliser les ressources de la justice pour mettre en évidence les petites méthodes de Pagani n’aurait eu que peu d’intérêt.»