Les hommes épousent des Thaïlandaises, les femmes des Italiens

En dix ans, la Suisse a officialisé plus de 400 000 mariages. Un peu moins de la moitié de ces unions l’ont été entre Helvètes pure souche. Entre 2009 et 2018, l’on dénombre 36% de mariages mixtes ou binationaux et 15% de célébrations matrimoniales entre non-Suisses. L’Office fédéral de la statistique recense au total 147 246 mariages mixtes. Il l’explique: «De telles unions représentent un indicateur d’assimilation – plutôt que d’intégration – et également d’acceptation culturelle et d’ouverture de la société.»

Mais que disent les chiffres des préférences des Suissesses et des Suisses? Ce qui frappe d’abord, ce sont les asymétries entre femmes et hommes. Si les mariages entre Helvètes et Allemand·e·s (environ 20 000) et Français·e·s (environ 8000) sont les plus répandus, la différence entre choisir une épouse ou un époux de ces deux nationalités est proche de la parité. Par contre, plusieurs nationalités accusent des asymétries de genre marquées.

Chez les hommes, cette asymétrie est criante. En nombre, durant les dix dernières années accumulées, ce sont les Thaïlandaises (4193) qui ont célébré le plus d’unions avec les Suisses. Le ratio hommes/femmes est sans appel: 98% contre 2%. Les ressortissantes d’Ukraine et de Russie présentent, grosso modo, les mêmes pourcentages avec des nombres de célébrations nettement moins importants. Le Brésil a aussi les faveurs des chiffres avec 4120 mariages entre un Suisse et une Brésilienne (83% d’asymétrie).

Pourquoi les Suisses ont-ils une telle préférence pour les ressortissantes thaïlandaises ou brésiliennes? Anne Lavanchy est anthropologue à la Haute École de travail social de Genève: «Pour interpréter les statistiques, il est important de connaître le profil de ces Suisses. Le choix matrimonial se fait aussi en fonction de leur profil socioéconomique. À l’écoute de certains couples, rencontrés au cours de mes recherches, j’aurais comme hypothèse que certains des hommes cherchant à rencontrer des femmes thaïlandaises auraient une vision du couple et des rôles des époux que l’on peut qualifier de traditionnelle, et qui serait à leurs yeux plus difficile à réaliser avec une Suissesse. Ils penseraient en quelque sorte: je l’épouse parce qu’elle s’occupera du foyer; cela peut être un des critères.»

Maurice est Jurassien. Et il a toujours été attiré par les Thaïlandaises. Il n’a pas peur des clichés: «Elles sont simples, douces. Chez nous, on ne trouve pas ce genre de caractère.» Le sexagénaire va plus loin: «En Thaïlande, la différence d’âge n’est pas importante. Avoir vingt ans de plus qu’une femme, ça ne gêne personne. Au contraire, l’âge mûr rassure.»

Parmi les 150 000 mariages mixtes, 9320 Suissesses ont choisi un mari italien contre 4583 Suisses. Le ratio est de deux tiers, un tiers. La différence est la même pour les Portugais. Les femmes préfèrent-elles donc les Latins? Marie est Vaudoise. Elle a épousé un Italien. Est-ce le mythique charme qui a opéré? «Lors de nos premières conversations, son amour de la famille m’a touchée. Et aussi son ouverture d’esprit que les Suisses n’ont pas toujours, à mon sens. La façon d’entrer en contact, empathique, c’est inné et très latin.»