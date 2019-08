Les fractures du MCG mettent en danger un conseiller national

C’est un Mouvement citoyens genevois moribond qui entre en campagne pour les élections fédérales. Ses rêves de grandeurs appartiennent désormais bel et bien au passé et son but sera de sauver son unique siège au Conseil national. Celui-ci est occupé depuis 2013 par Roger Golay, allié à l’UDC sous la Coupole.

Un objectif dont la réalisation devrait s’avérer périlleuse tant les obstacles qui se dressent sur la route du parti antifrontaliers sont importants. La formation est depuis quelques années dans une tendance de perte de vitesse marquée. L’an dernier, elle avait perdu près de la moitié de ses sièges au Grand Conseil genevois.

«Le MCG connait des difficultés importantes, constate ainsi Alexandre de Senarclens, candidat PLR au National. Quand une formation n’a pas de socle idéologique fort, cela a tendance à partir dans tous les sens en cas de déconvenues électorales.» En effet, la direction du parti, menée par Ana Roch, a fâché une partie des membres qui sont entrés en dissidence.

Les deux camps s’affrontent devant les tribunaux depuis de longs mois. Les séparatistes accusent les chefs du MCG de tricherie lors d’assemblées générales et contestent l’exclusion de plusieurs d’entre eux. Ils menacent désormais de fonder un nouveau parti. Une situation loin d’être idéale pour entamer une campagne.

De plus, comme l’an passé, le MCG devra affronter son meilleur ennemi, son ancien leader Éric Stauffer. Exilé en Valais après avoir annoncé son retrait de la politique, il a fait un retour tonitruant au début du mois. Celui qu’aucune formation valaisanne n’a voulu a finalement trouvé refuge au PBD Genève. Non sans provoquer l’ire du parti suisse.

Il n’a qu’un objectif: saper suffisamment le score du MCG pour que ce dernier se résolve à l’appeler en renfort. S’il n’est pas certain qu’un tel dessein fasse gagner une élection, cela peut toutefois contribuer à planter un dernier clou au cercueil du MCG. «Éric Stauffer va prendre 2-3% dont ils auront besoin. Le siège de Roger Golay est menacé», analyse le socialiste Thomas Wenger, candidat au Conseil national.

Le concerné estime également qu’il représente une menace pour son ancien parti. «Je vais avoir un impact, assure Éric Stauffer. Les Genevois me connaissent et j’ai plus d’expérience que bien des candidats. J’ai mes chances.» Pour l’habitant de Grimisuat (VS), qui a promis de revenir à Genève s’il est élu, le MCG ne pèse plus grand-chose dans le paysage politique du bout du lac.

«Il surfe sur ses belles années mais il ne reste plus rien. Aujourd’hui, le parti n’est plus en capacité de mobiliser et de produire un conseiller national», assène Éric Stauffer. Il rappelle aussi que le MCG a toujours eu du mal à exister au niveau national et qu’il a dû batailler pour obtenir un siège à Berne avec Mauro Poggia.

De l’avis de tous, est en mauvaise posture. Au moment d’entamer la dernière ligne droite, le conseiller national tente pourtant de se montrer positif. «Nous allons faire une bonne campagne, nous serons présents, assure-t-il. Nous avons de l’argent, entre 150 000 et 200 000 francs. Nous voulons faire du bruit.» Le MCG entend également surfer sur les malheurs des autres formations genevoises.

«Le Mouvement n’a pas été impliqué dans les scandales touchant Pierre Maudet et le Conseil administratif de la Ville de Genève. Nous allons en profiter», reconnaît l’élu. Il compte aussi sur l’apparentement avec l’UDC, plus forte sur les problématiques nationales. Et Roger Golay a obtenu de son parti que son nom figure à double sur la liste afin de ne pas avoir de concurrence à l’interne. Selon nos informations, cela susciterait toutefois des jalousies au sein du MCG.

Le conseiller national modère les risques que représentent les anciens de son parti. «Pour les dissidents, nous avons tourné la page avec Ana Roch puisque nous avons un nouveau président à sa place, soutient Roger Golay. Éric Stauffer va peut-être nous causer des difficultés mais il a perdu en influence. Il s’est exilé fiscalement en Valais, il ne fera pas 4% comme l’an passé.» L’ancien maréchal de gendarmerie voit la menace là où on ne l’attend pas forcément. «La vague verte m’inquiète plus, admet Roger Golay. Elle risque de déferler encore plus forte qu’on ne le pense.»