«Les enfants de Benjamin Griveaux doivent être contents maintenant»

Le rendez-vous était donné au cabinet de travail de Juan Branco, rue de Rennes, dans le 6e arrondissement. Avocat de Julian Assange et candidat malheureux de la France insoumise aux législatives de 2017, ce jeune homme de 30 ans jouit d’une réputation précoce et un peu sulfureuse, une sorte de Jacques Vergès de sa génération. A l’entrée il y a un piano – «J’en ai fait huit ans mais je ne joue plus, j’étais très mauvais» – deux chats se glissent entre vos jambes et sautent sur le bureau pour s’étirer, autant de touches bohème qui signent ce quartier intello-chic de Saint-Germain-des-Prés. Juan Branco avait proposé un entretien avec Piotr Pavlenski, mais il fallait qu’on soit plusieurs et aussi qu’on déniche un journaliste anglo-saxon. L’AFP serait également là. Bref, on est dans une opération de communication.

Piotr Pavlenski arrive dans sa tenue habituelle, tee-shirt noir et cheveux rasés, petit mais solidement baraqué. Il parle un français très rudimentaire et pourtant efficace, la seule langue qu’il maîtrise à part le russe. L’affaire Griveaux, il la revendique : c’est lui, et lui seul affirme-t-il, qui a mis en ligne les vidéos intimes du politicien.

Son amie, l’étudiante Alexandra de Taddeo, lui avait raconté sa liaison avec Benjamin Griveaux, mais quand il lui demande s’il peut utiliser les vidéos, elle refuse. «Alors je les ai volées. Quand elle a su que je les avais mises en ligne, elle n’était pas du tout contente, mais c’était trop tard.» N’a-t-il pas des scrupules à l’avoir instrumentalisée? «Politiquement, elle me soutient.»

Dénoncer l'oppression politique

Politiquement, tout semble dit. Car pour l’artiste russe, sa démarche n’est qu’une dénonciation de ce qu’il appelle «les mécaniques du pouvoir», qu’il entend mettre à nues. Ses méthodes sont brutales, elles l’étaient en Russie pour dénoncer le régime de Vladimir Poutine – se coudre les lèvres, s’enrouler nu dans du fil de fer barbelé, se clouer le scrotum au sol devant le mausolée de Lénine – et elles le restent en France. «Le but d’un artiste, c’est d’être un os dans la gorge de tous les pouvoirs», décrète Piotr Pavlenski.

Or en France, comme en Russie ou ailleurs, «tous les gouvernements oppressent, sinon le pouvoir cesserait d’avoir le pouvoir». Il n’y a donc pas de nuances à établir entre les régimes politiques. Quand on lui demande si le gouvernement français oppresse autant que le russe, le verdict est lapidaire : «Bien sûr!», et il cite la répression à l’égard des Gilets jaunes. Lui-même se définit comme «proche de l’anarchisme individuel, mais pas anarchiste, car l’anarchie, cela conduit au terrorisme».

A propos de l’affaire Griveaux, Piotr Pavlenski est «fier du succès qu’a eu le site Pornopolitique», un site qu’il a créé pour dénoncer «l’hypocrisie et le puritanisme qui sont la norme chez les hommes et les femmes politiques». Quand on fait remarquer que la fidélité conjugale ou la famille traditionnelle n’étaient pas des valeurs défendues politiquement par Benjamin Griveaux et qu’il n’y avait donc pas d’hypocrisie, Piotr Pavlenski balaie l’argument : «Le plus grave, ce n’est pas les vidéos mais le passage où il décrit la famille comme une prison. Or il disait vouloir devenir maire de Paris pour les familles, alors que c’est une prison!»

Une attaque légitime selon Pavlenski

À ce moment, l’avocat Juan Branco, qui suivait en silence l’entretien, intervient : «Ne sous-estimez pas l’importance de la peopolisation dans le système politique. Les photos de Benjamin Griveaux avec sa famille dans Gala ou Paris-Match, ça faisait partie d’une campagne menée par Mimi Marchand (réd : influente directrice d’agence photos). Exactement comme elle l’avait fait pour Emmanuel Macron. Sauf que là, ça n’a pas marché.»

A leurs yeux, la publication des vidéos volées avait donc sa légitimité. «Ce n’était pas une attaque personnelle, mais une attaque politique contre un personnage publique», se justifie Piotr Pavlenski. Et le fait que tout le monde ait dénoncé une manœuvre écoeurante ne les trouble pas : «Qu’en savez-vous, vous avez fait des sondages?», réplique Juan Branco. «Tous les gens que je rencontre me soutiennent», ajoute Pavlenski.

Cela dit, ne se rabaisse-t-il pas en utilisant une méthode semblable au «kompromat» cher aux services secrets russes pour discréditer les opposants? Là, Piotr Pavlenski est un peu embarrassé : «Quand je me cloue les couilles au sol ou que je mets le feu à une porte, c’est quoi la méthode? Vous ne pouvez pas isoler un seul élément pour juger l’art politique.» Et la famille de Benjamin Griveaux, a-t-il pensé à eux ? «S’ils n’étaient pas déjà au courant, je pense qu’ils doivent être contents maintenant de l’avoir appris», répond-il sans ciller.

Les deux hommes dénoncent par ailleurs la violence de la réaction judiciaire : les 48 heures de garde à vue pour Pavlenski, l’interdiction faite à Juan Branco de défendre son client, la mesure de mise sous écoute téléphonique de l’avocat dont le bâtonnier l’a avisé… A propos de violence, que dit Piotr Pavlenski de son usage ? «Si elle est utile, je dis oui. Je ne suis pas un non-violent. Ceux qui font la propagande de la non-violence veulent un monopole de la violence pour l’Etat. La propagande de la non-violence, c’est la propagande de la violence.»