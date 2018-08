Les éleveurs bradent leurs vaches au marché

Quelles solutions face à la sécheresse?

La solution évidente, c’est qu’il se mette à pleuvoir, que les sols se réhumidifient et que les herbages repoussent d’ici au début septembre. Les agriculteurs pourraient tenir l’automne sans devoir acheter du fourrage. À plus long terme, Stéphane Rosselet, éleveur à La Brévine (NE), voient des remèdes drastiques. «Depuis trente ans que j’exerce, je me rends bien compte que c’est de plus en plus difficile à gérer. Le phénomène est de plus en plus fréquent. Sur les alpages, on pourrait imaginer l’installation de grandes citernes pour avoir de l’eau en suffisance. Les coûts seraient exorbitants. Mais pourquoi ne pas investir? Il faudra bien faire face aux futures canicules. Je ne suis pas climatosceptique.»



Pour le jeune éleveur jurassien Yves Jeannotat, la mise en place de crédits sans intérêts de la part des autorités est une réponse possible à court terme. Voyant plus loin, il imagine un renouvellement des prairies. «On pourrait penser à des variétés de plantes plus résistantes aux grandes chaleurs. Mais si ça continue, nous devrons réduire le cheptel et nous diversifier. J’imagine élever des veaux d’engraissement. Dans l’agriculture, le hic, c’est qu’il faut toujours investir durant une longue période avant d’avoir des revenus en plus. Il faut aussi anticiper et bien solidifier un projet. J’ai 24 ans, ça me coupe dans mon élan. J’ai peur de stagner en attendant de trouver d’autres solutions. Cela me refroidit un peu et remet en question ma volonté première d’agrandissement de mon troupeau de bétail laitier. J’essaie de soigner ma motivation et de ne pas perdre courage.»