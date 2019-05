Les effets du glyphosate sautent les générations

La controverse autour du glyphosate est toujours vive. Les tentatives pour promouvoir une interdiction de cet herbicide n’ont, pour l’instant, abouti ni en Europe, ni en Suisse. Considéré comme «cancérogène probable» par le Centre international de recherche sur le cancer, il ne présenterait pas plus de danger que ça selon l’Agence européenne de sécurité des aliments, l’EFSA. Ce qui est certain, c’est que le glyphosate reste le pesticide le plus largement utilisé et qu’on en trouve des traces dans les sols, les eaux, l’air, dans de nombreux produits alimentaires et jusque dans notre urine.

Alors, les doses de glyphosate auxquelles nous sommes exposés sont-elles trop faibles pour nous inquiéter? De récents tests en laboratoire laissent songeur. Car si à petite dose le glyphosate n’a peut-être pas d’effets toxiques directs observables, il pourrait favoriser des problèmes de santé sur les générations futures. C’est en tout cas ce que suggèrent des expériences menées sur des rats par le biologiste américain Michael Skinner, de l’Université de Washington, dont les résultats ont été publiés dans la revue «Scientific Reports».

Des tests sur quatre générations de rongeurs



Dans un premier temps, des rats femelles, portantes, appelons-les «génération 0», ont été exposées à du glyphosate durant les semaines 8 à 14 de leur gestation. La dose administrée était de 25 mg par kilo de poids et par jour, ce qui correspond à la moitié de ce que les spécialistes appellent DSENO, soit la «dose maximale sans effets nocifs observés». Une dose à laquelle on n’est normalement pas exposé dans la vie courante, c’est vrai, mais une dose qui ne devrait pas avoir d’effets sur la santé. Ce fut le cas pour les rates de la génération 0, de même que pour leurs petits (la génération 1), admet Michael Skinner: «Nous n’avons pas trouvé d’effets toxiques liés à cette exposition directe à cette dose-là, et en cela, nos résultats coïncident avec les positions des industriels et les études qui concluent au fait que le glyphosate est faiblement toxique.»

Pour les deux générations suivantes, c’est une autre affaire. Chez elles, Michael Skinner a observé une «augmentation spectaculaire» de toute une série de maladies. Une hausse des cancers des reins, mais aussi des pathologies testiculaires, ovariennes, des tumeurs des glandes mammaires et des problèmes lors de la gestation et de la mise bas chez les femelles portantes, ainsi qu’une augmentation générale de l’obésité. Ce type d’effets «transgénérationnels» n’est pas une surprise totale pour le scientifique américain et son équipe, qui en avaient déjà observé avec d’autres substances potentiellement toxiques, notamment un autre herbicide, l’atrazine, interdit en Europe en 2003 et en Suisse en 2012.

Effets à «retardement»

Comment expliquer ces effets «à retardement»? Si les cellules du corps sont épargnées par une exposition à un produit potentiellement toxique, ce n’est pas forcément le cas des cellules dites germinales, à l’origine des spermatozoïdes et des ovocytes. L’effet transgénérationnel commence par des changements épigénétiques sur ces cellules germinales, qui vont ainsi se transmettre plus loin. Les altérations dites épigénétiques ne constituent pas en soi une modification des gènes, mais plutôt de la manière dont ceux-ci s’expriment. Ces modifications devraient normalement être effacées entre chaque génération et les compteurs remis à zéro, en quelque sorte. Mais il arrive, comme dans le cas de cette expérience sur le glyphosate, que le processus soit entravé et conduise à une augmentation du risque de développer certaines maladies. «L’effet d’une exposition directe de la génération 1 reprogramme les générations suivantes», résume Michael Skinner, qui a constaté, sur ces générations, des altérations dans l’ADN du sperme, pouvant, selon lui, être liées à l’expression d’un certain nombre de maladies.

«L’effet d’une exposition directe de la génération 1 reprogramme les générations suivantes» Michael Skinner, biologiste

Ses conclusions sont-elles pour autant transposables à l’être humain? Le glyphosate a été administré aux rongeurs par injection intrapéritonéale, qui permet, comme le rappelle le scientifique, un contrôle précis du dosage, mais ne correspond évidemment pas à une exposition en dehors d’un laboratoire. Ce qui n’empêche pas Michael Skinner de tirer un parallèle entre le boom du glyphosate ces dernières décennies et l’évolution de l’épidémie mondiale d’obésité. Surtout, le scientifique milite pour que ces effets indirects, cette «toxicité générationnelle», soient à l’avenir pris en compte dans l’évaluation des risques d’une substance comme le glyphosate. «Si la menace affecte nos arrière-petits-enfants, il faut la prendre en compte, en tout cas je l’espère», conclut-il. (TDG)