Les champignons se plaisent aussi en ville

«Il y a des bolets qui poussent sous ma table de ping-pong.» Au centre de Lausanne, Angela a suivi avec étonnement une série d’apparitions inhabituelles dans son jardin.

Au fil de l’été, une petite vingtaine de ces comestibles appréciés ont fleuri devant l’immeuble, entre les herbes qui sont tondues de manière très irrégulière. Ce cas n’est pas unique, puisque dans plusieurs villes de Suisse romande, des citadins ont repéré ces dernières semaines des champignons qu’ils n’avaient pas l’habitude de voir devant leur maison ou dans les parcs.

Faut-il imaginer que, après le débarquement dans les cités des animaux sauvages (renards, hérissons, blaireaux, écureuils, etc.) et des grands oiseaux (milans, éperviers, faucons ou geais), il faudra également s’habituer à trouver chanterelles, cortinaires et autres lactaires délicieux au milieu du béton? La question surprend les meilleurs de nos mycologues.

«Il y a toujours eu des champignons en ville, j’en contrôle chaque année» Olivier Bujard, directeur de cours à l’Association suisse des organes officiels de contrôles des champignons (Vapko)

«Ils ne débarquent pas: ils sont déjà là, appond Heinz Clémençon, professeur honoraire à l’Université de Lausanne et spécialiste des champignons. Dans mon jardin des hauts de Lausanne, j’ai fait un recensement et j’ai trouvé entre trente et quarante espèces, dont une amanite qui revient chaque année ou presque.»

Bienfaits de la sécheresse

Cela dit, Olivier Bujard, qui contrôle également les récoltes des champignonneurs à Pully (VD) depuis 1980, admet que les mycologues ont passé un bel été 2019. «Ces dernières semaines, j’ai vu plus de champignons, j’ai effectué davantage de contrôles et j’ai vu plus de variétés que d’habitude», note l’expert du Vapko.

«La sécheresse a été favorable, notamment pour les champignons thermophiles, comme l’amanite des Césars (lire ci-contre), poursuit Olivier Bujard. Dès qu’il y a eu un peu de pluie, ça a démarré. Avec les fortes chaleurs, les plantes vont mal et les champignons sont également en difficulté. Dès qu’il pleut, c’est le sauve-qui-peut. Après les premières averses, il y avait des bolets partout et tout le monde est parti en forêt pour les ramasser.»

Les coprins et autres vesses-de-loup ont poussé dans les bois, mais pas seulement. Selon les relevés en milieux urbains qui ont été effectués par la société mycologique de Genève durant les années 2014 et 2015, «la richesse mycologique se révèle importante» dans la métropole.

«Les champignons peuvent trouver refuge dans les villes, les agglomérations et les villages, précise le rapport genevois. On en trouve encore dans les parcs avec de vieux arbres isolés, et dans des pelouses, sur les bords des routes et des chemins avec ou sans arbres.»

Ils se plaisent aussi dans les cimetières comme dans les jardins privés proches de villas ou d’immeubles. Il y en a enfin «sur les bords des cours d’eau et des lacs, près des écoles, sur les vieux murs moussus, dans les petites zones boisées en milieu urbain, dans les plates-bandes recouvertes de copeaux, parfois même dans les stades et les haies».

Jardinage au naturel

Durant ces deux années d’étude des champignons en ville, les Genevois ont ainsi découvert 361 espèces différentes, qui «ne représentent probablement qu’une partie des espèces urbaines existantes».

Parmi ces champignons des villes, on découvre même des raretés. Une espèce protégée (Pluteus aurantiorugosus) a été observée sur une souche de feuillu. Pour le reste, il y avait encore à Genève «quarante-trois espèces appartenant à la liste rouge des champignons menacés, dont deux au bord de l’extinction et six en danger. Trente autres espèces, non traitées dans la liste rouge, sont considérées comme rares ou assez rares.»

Pourquoi ces champignons des villes ont-ils été plus visibles ces dernières semaines? Parce que c’est une année à champignons, mais pas seulement.

On peut encore imaginer que la mode du jardinage au naturel, avec moins de pesticides et de produits chimiques, leur offre de meilleures chances. Et que les passages moins fréquents de la tondeuse, qui déchiquette petits chapeaux et tubes dès qu’ils sortent de terre, permettent aux eumycètes de grandir suffisamment pour être mieux repérés en ville.

«C’est un scénario probable», estime Olivier Bujard. «On n’en est pas sûr scientifiquement, mais c’est assez plausible. Si on laisse davantage de place à la nature, les champignons vont aussi en bénéficier», confirme Heinz Clémençon.

Un mythe s’effondre

Comment ces organismes sont-ils arrivés dans les cités? Là encore, les deux experts s’accordent pour tuer un mythe très répandu. À les entendre, les champignons ne poussent pas en ville parce qu’un champignonneur du quartier a jeté les morceaux abîmés de ses cueillettes dans son jardin, dans l’espoir de l’ensemencer. «J’ai un ami qui a déposé tous ses restes de champignons, pendant des années, toujours au même endroit, et qui n’a jamais rien fait pousser comme ça», raconte Olivier Bujard.

Pour expliquer la présence de champignons, il faut donc imaginer qu’ils étaient là et qu’ils ont trouvé les conditions favorables pour croître. Ou encore qu’ils sont arrivés dans la terre qui accompagnait un arbre ou une plante mycorisée qui ont été plantés en ville. Dernière possibilité: ils ont été amenés par les oiseaux qui ont transporté des spores sur leurs pattes.

Finalement, qu’importe le semeur pourvu qu’on ait la poêlée. Faut-il imaginer que ces bolets comestibles qui poussent sous la table de ping-pong, au jardin, repousseront chaque année?

«Pas forcément, répond Heinz Clémençon. On ne sait pas pourquoi on trouve de nombreux champignons à un endroit, et rien du tout un kilomètre plus loin. Ça ne dépend pas seulement des arbres. C’est un phénomène complexe. On sait qu’il faut de l’eau, le plus souvent de la pluie, et on a observé qu’une forte température suivie d’une chute de sept à dix degrés peut provoquer des apparitions. Avenue de Cour, à Lausanne, il y a quelques années, on a observé une très belle poussée de bolets, comme il n’y en avait jamais eu avant, mais comme il n’y en a jamais eu après.»

De toute manière, les experts déconseillent généralement de les manger. «Les champignons peuvent accumuler des métaux lourds, comme le plomb et le mercure, mais aussi les traitements herbicides.

La consommation de champignons pollués par de telles substances a provoqué des hospitalisations», précise Heinz Clémençon. La prudence reste donc de mise.