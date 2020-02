Les assureurs veulent s’échanger nos données sans notre consentement

Faut-il laisser les assureurs s’échanger les données privées des patients? Un paquet de motions en traitement à Berne veut permettre, entre autres, aux assurances de base de se passer du consentement du patient pour fournir des informations à des assureurs privés. Mettons qu’une personne possède une assurance de base chez SWICA, et une complémentaire chez Assura. Aujourd’hui, Assura peut demander à SWICA les circonstances de la maladie qui ont abouti à un traitement de physiothérapie que si le patient a donné son consentement. Les motions veulent se passer de ce dernier.

Cette perspective fait bondir les associations de défense des patients. «À l’heure où l’on vous demande la permission de récolter vos données sur chaque site internet via des cookies, on voudrait se passer du consentement sur ces informations bien plus personnelles, soupire Simon Zurich, vice-président de la section romande de la Fédération suisse des patients (FSP). Cela risque aussi d’augmenter la pression sur le médecin pour livrer ces données.»

Yannis Papadaniel, responsable santé à la Fédération romande des consommateurs (FRC), renchérit: «Cette suppression n’arrangerait rien et s’apparente à une attaque à peine voilée contre les droits des patients, déjà faibles en Suisse.» Il craint aussi que le patient se voie refuser un contrat auprès d’un assureur privé, ou qu’on lui impose des mesures. «Par exemple l’arrêt d’un traitement ou le choix d’un spécialiste plutôt qu’un autre.»

Encore d’autres motions

L’une des motions souhaite également permettre aux assureurs de s’occuper du case management des patients: ce terme désigne la gestion d’une prise en charge pluridisciplinaire. Une méthode d’organisation permettant de coordonner l’ensemble des domaines d’intervention touchant au patient. Le traitement d’une personne atteinte d’une maladie chronique requiert, par exemple, l’action de spécialistes de divers domaines.

«La motion veut permettre aux assureurs de s’en occuper, et ce sur la base de documents et de statistiques, explique Simon Zurich. Mais ils ne sont pas les acteurs adéquats pour s’occuper de ces questions, qui doivent rester de la compétence des médecins, des infirmières ou des associations de patients.»

Pour Simon Zurich, ces propositions mettent en danger le climat de confiance nécessaire à l’introduction du dossier électronique du patient. «Pour l’instant, les assureurs en sont totalement exclus et ils tentent de rentrer par la petite porte. Si l’on permet ce genre de chose, la confiance ne sera pas suffisante pour que ce système fonctionne.»

Ce paquet de motions arrive dans le contexte de la révision de la loi sur la protection des données. Déposées par la commission des institutions politiques, elles répondent à la volonté des assureurs «de pouvoir mieux valoriser les informations figurant sur les factures des assurés, selon Christophe Kaempf, porte-parole de la faîtière des assureurs SantéSuisse. Ainsi, les assureurs maladie pourraient proposer un meilleur accompagnement dans la chaîne des soins, notamment aux malades chroniques.»

Il s’agirait aussi de faire de la prévention ciblée. «Par exemple, la comparaison régulière et à large échelle des médicaments utilisés pour certains diagnostics permettrait de conseiller des médicaments plus adéquats et plus efficaces, voire des génériques moins coûteux», explique Christophe Kaempf. Des conseils que les patients pourront décider de suivre ou non, ceux-ci devant être considérés comme «des informations complémentaires aux conseils dispensés par les médecins», assurent les assureurs, pour qui, les craintes de la FRC et de la FSP, seraient «infondées».

«Il est piquant de constater que les milieux qui reprochent aux assureurs maladie de ne pas faire assez de prévention sont les mêmes qui s’offusquent quand ils proposent des mesures pour le faire, rétorque Christophe Kaempf. En aucun cas nous ne comptons nous substituer au corps médical ou décider à la place d’un patient quel est le meilleur traitement pour lui.»

Parlementaires frileux

Déjà débattues une première fois fin janvier par la commission de la santé du Conseil national, les motions feront l’objet d’une seconde discussion et d’un vote la semaine prochaine. Et les assureurs risquent de perdre la manche. La formulation peu claire de certains passages des motions rend les parlementaires frileux. «Nous sommes plutôt sceptiques, confirme Philippe Nantermod (PLR/VS), membre de la commission de la santé. Certaines choses ne sont pas claires et les points sur l’échange des données et le case management vont trop loin.»

Difficile, par exemple, de savoir si l’absence de consentement concerne aussi l’AI, l’assurance accident ou militaire. «Le but n’est pas non plus que les assureurs perdent certaines prérogatives, estime le conseiller national. Par exemple, ils doivent pourvoir encore contrôler les factures, comme aujourd’hui. Mais il ne faut pas non plus que cela aille trop loin. On a un peu l’impression, avec ces révisions, que chaque partie a tenté de faire passer des choses par la bande. À nous, parlementaires, d’être prudents et de reformuler certains passages.»