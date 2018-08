Les assureurs rêvent de dénoncer des contrats sans justification

Les assureurs privés suisses viennent de se doter d’une arme absolue. Ils pourront résilier, avant échéance, un contrat d’assurance-maladie complémentaire de manière unilatérale, sans que vous puissiez vous y opposer. En clair, vous acceptez les nouvelles conditions ou vous vous cassez! Au terme d’une longue procédure parlementaire, ils sont parvenus à inscrire ce droit dans un projet de loi qui sera discuté en septembre prochain devant les commissions. Pour les organisations de défense des consommateurs et le lobby des assurés, c’est un «diktat inadmissible», pour reprendre les termes du professeur de droit à Bâle et Fribourg, Stephan Fuhrer. «Nous sommes très déçus. L’idée de la révision en cours était au départ de renforcer les droits des assurés et d’améliorer la qualité d’information fournie aux assurés. Or nous nous retrouvons devant un projet qui donne un pouvoir supplémentaire absolu aux assureurs», juge Valérie Muster, responsable juridique à la Fédération romande des consommateurs (FRC).

Certes, aujourd’hui déjà, les assurés disposent d’un droit unilatéral de modification des primes encaissées prévu dans les contrats. Le projet de loi, soumis au Parlement par les services du conseiller fédéral Ueli Maurer, chef du Département des finances, y ajoute une spécificité qui fait toute la différence. Dorénavant, si l’on suit le projet, cette faculté «unilatérale» s’accompagne d’un droit de résiliation anticipé alors même que la plupart des contrats sont généralement conclus pour une durée indéterminée! En clair, dans la pratique, un assureur pourra casser sans justification le contrat qui le lie à son assuré. C’est problématique dans les contrats qui touchent les assurances-maladie complémentaires. Car l’assuré, souvent âgé, s’il n’accepte pas les nouvelles conditions, a peu de chances de retrouver une assurance moins chère. Du reste, les patients suisses le savent. Il ne faut jamais dénoncer son contrat d’assurance complémentaire qui peut représenter quelques dizaines de francs par mois à plus de cent francs suivant les prestations, sous peine de voir ses primes exploser en cas de négociation avec un nouvel assureur. «Nous sommes dans un domaine, le secteur de l’assurance-complémentaire, où le jeu de la concurrence ne joue pas en faveur de l’assuré», explique le spécialiste des assurances, Felix Schneuly, chargé des relations publiques du comparateur de primes maladie Comparis. Dans l’assurance automobile (responsabilité civile) ou l’assurance ménage, l’assuré ne risque pas d’être discriminé; son âge ne jouant aucun rôle ou presque. «Mais dans le cas de la santé, un droit de résiliation, soit le pouvoir de casser un contrat avant son terme, est inadmissible et constitue un abus de la position de faiblesse de l’assuré», commente la spécialiste des assurances sociales, Anne-Sylvie Dupont, professeure de droits des assurances sociales aux Universités de Genève et Neuchâtel.

Les assureurs, évidemment, se défendent. Actuellement, tous sans exception affirment-ils, ne prévoient pas de clause de résiliation dans leurs conditions générales. Et il n’y a pas de raison que cela change, à croire les assurances données par la porte-parole de l’association suisse des assureurs privés, Sabine Alder: «Les assureurs maladie complémentaire renoncent tous explicitement à leur droit de résiliation de contrats dans les conditions générales. Vu le rôle particulier des assureurs maladie, leurs conditions générales ainsi que toute modification sont soumises au contrôle d’abus de la Finma. En outre, si un assureur maladie complémentaire renonçait à cette clause dans les conditions générales, il risquerait de perdre des clients par rapport à ses concurrents.»

Cette vision optimiste se heurte aux réalités du marché. Les défenseurs des assurés soupçonnent les compagnies d’assurances de vouloir assainir leur portefeuille. Quoi de mieux qu’une clause légale permettant de trier parmi les assurés, pour ne retenir que les plus jeunes qui comportent moins de risques… C’est cette perspective qui inquiète tant les défenseurs des intérêts des consommateurs. Car déjà «même dans l’assurance pour les voitures, certains sont déjà très pénalisés par le marché», selon Valérie Muster. Avec ses collègues alémaniques, la FRC propose de supprimer purement et simplement le fameux article 35, celui qui pose le plus de problèmes (lire ci-contre) ou à tout le moins d’exclure les assurances complémentaires de cette disposition de résiliation unilatérale.

Le combat des assurés n’a trouvé jusqu’ici que peu d’écho dans le monde politique. Cela s’explique par le processus complexe et très lent de la révision de la loi sur le contrat d’assurance. Les premières discussions remontent à 2010, au sortir de la crise financière de 2006-2008. Le Conseil fédéral, emboîtant le processus entamé aux États-Unis et en Europe, propose alors de renforcer les droits des assurés, notamment pour améliorer l’information donnée lors de la conclusion des contrats. Mais, l’idée n’a jamais passé sous la Coupole (lire ci-contre). Le projet ira d’échec en échec. Et en avril de cette année, c’est la douche froide pour les défenseurs des assurés. Le projet final soumis par Ueli Maurer introduit le fameux article 35 qui traite des «modifications des conditions d’assurance» et du droit de «résiliation ordinaire».

Pour Valérie Muster, qui assistait à une séance de présentation du projet à Berne, c’est la stupeur: «Nous avions obtenu des améliorations sur certains points. Mais, je l’avoue, la rédaction de l’article 35 nous a terriblement déçus. C’est à se demander si les assureurs n’ont pas fait exprès pour couler tout le projet car en l’état il est totalement déséquilibré.» Le conseiller national Guillaume Barazzone (PDC/GE), membre de la puissance commission de l’économie et des redevances, qui a assisté aux premières auditions, avoue que la nouvelle mouture proposée par Ueli Maurer «pose problème dans le domaine de la santé. Les arguments avancés par les défenseurs des assurés méritent une sérieuse réflexion».

En fait, les parlementaires ont été pris de vitesse. Car jusqu’en 2016, les projets successifs de modification proposés par le Conseil fédéral interdisaient encore strictement toute modification unilatérale des conditions générales d’assurance. Les tableaux synoptiques mis en ligne par le Département des finances en témoignent. En réalité, ce sont les représentants en commission des assureurs qui ont réussi à amender le projet discuté en ce moment par les commissions. «Le Conseil fédéral leur a manifestement donné raison. Seul espoir pour les assurés, que le Parlement retire ce nouvel article 35», écrit dans un site spécialisé le professeur Stephan Fuhrer, qui enseigne à Bâle et Fribourg. Celui qui parle d’un «diktat des assureurs privés» est d’autant plus amer qu’il a fait partie d’un groupe d’experts au tout début du processus de révision de la loi mais dont il ne reste finalement que des miettes. (TDG)