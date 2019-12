Les arbres seuls ne pourront sauver le climat

Qui refuserait de planter un arbre? Alors qu’on apprend que l’Amazonie brésilienne a encore fondu en un an de 10 000 kilomètres carrés – la superficie de la Suisse romande – la promesse a tout de l’évidence. Les grands groupes l’ont bien compris, à voir le nombre de programmes de reboisement mis en avant pour compenser la pollution de leur activité.

Easyjet se présentait mardi 26 novembre comme la «première grande compagnie compensant les émissions de carbone provenant du carburant de chaque vol», en «investissant» notamment dans «la plantation d’arbres et la lutte contre la déforestation». Total investit 100 millions d’euros dans la forêt tandis que Volkswagen vise la «neutralité carbone». Et si elle n’a pas pour objectif direct la compensation carbone, la Banque Syz propose un produit de placement incluant la plantation d’un arbre pour chaque tranche de 1000 euros investis, l’établissement genevois s’engageant à en planter un second.

From today, we will offset the carbon emissions from the fuel used for every single flight, domestic and international. Find out more about this and other ways we’re looking to reduce our impact on the environment: https://t.co/hrM7F39pyk pic.twitter.com/BsQ5Ax4Jp3