Le virus confine des Suisses sur des îles paradisiaques

En fond sonore, on entend le pépiement d’oiseaux tropicaux qui chantent dans les frondaisons. Depuis fin février, le Genevois Alexandre Stylianoudis, 25 ans, vit sous les palmiers de l’île de Ko Pha Ngan, en Thaïlande. Il en est quasiment prisonnier: l’île est interdite aux visiteurs, on ne peut plus y revenir si on en sort. Gagner Bangkok, 600 kilomètres au nord, est presque mission impossible. La plupart des trains et des vols intérieurs sont suspendus à cause de l’épidémie de Coronavirus. Sans parler de l’absence presque totale d’avions pour rentrer en Europe.

Alexandre a donc décidé de rester. L’endroit est agréable et pas cher : avec son amie américaine, il loue un bungalow proche de la mer pour l’équivalent de 320 à 350 francs suisses par mois. Son employeur, WiFi Tribe, qui loue des villas de rêve pour «nomades numériques» aux quatre coins du monde, lui verse encore 50% de son salaire. Il ne sait pas du tout quand son exil sur Ko Pha Ngan prendra fin.

Comme lui, des milliers de voyageurs suisses se retrouvent bloqués dans des endroits aussi lointains que sublimes, en Patagonie, en Nouvelle-Zélande, à Bali… Ils n’ont pas pu ou pas voulu rentrer parce que le voyage de retour s’annonçait trop cher, incertain, voire impossible à cause des mesures de confinement. Pour eux, la crise sanitaire mondiale se transforme en vacances forcées, sans fin prévisible.

Vue de Ko Phan Ngan.

Ceux que nous avons contactés mesurent leur chance. Mais ils nourrissent une angoisse commune: comment occuper leurs journées sans dépenser trop d’argent, pour tenir le temps de la pandémie. Sur Ko Pha Ngan, Alexandre Stylianoudis a sa routine quotidienne: petit déjeuner, télétravail de 10 à 17h, puis tour en scooter ou ballade sur la plage – contrairement à la France, celles de Thaïlande restent ouvertes.

Quatre mois à 15 francs par jour



Sur une autre île thaïe, Ko Chang, la plage s’est muée en «dernier salon où l’on cause». Tous les soirs, Deborah et Frédéric Landenberg, comédiens genevois, s’y rendent pour discuter avec d’autres étrangers sur l’évolution de la crise. Avec leurs deux fils, ils sont coincés là depuis le 9 mars. «On peut rester ici quatre mois en dépensant 15 francs par jour», calculent-ils.

Deborah Landenberg devant la plage de Ko Chang.

Un Valaisan qui vit sur l’île, l’ancien volleyeur Florian Urfer, fondateur de l'ONG Swissbuddies, les loge à prix d’ami. Après être passés en Russie, leur tournée théâtrale devait les emmener en Chine. Tout est tombé à l’eau à cause du virus. Aujourd’hui, ils vivent grâce aux fonds récoltés avant leur départ sur la plateforme de financement participatif Wemakeit. «C’est ça qui nous sauve la mise pour l’instant. Sinon, ce serait la catastrophe», expliquent Deborah et Frédéric Landenberg.

Ecole à la maison pour les enfant Landenberg.

Eux aussi ont trouvé des rituels pour «structurer les journées». Petit déjeuner en famille, école pour les enfants, animation de leur chaîne sur Youtube, Zetribu TV… Cette semaine, ils ont commencé à apprendre le Thaï. Leur souci immédiat, partagé avec d’autres voyageurs coincés en Asie du Sud-Est, est de trouver des soins dentaires: les dentistes thaïlandais ont dû fermer pour un mois à cause du Coronavirus.



56 heures pour rentrer



Le 22 mars, l’ambassade de Suisse à Bangkok avait demandé aux voyageurs helvètes de «rentrer tout de suite», en se ruant sur les derniers billets d’avion disponibles. Le Département fédéral des Affaires étrangères a ensuite organisé trois vols de rapatriements depuis la Thaïlande. Mais des centaines de Suisse ont préféré rester dans le pays. Et leur séjour risque de durer, car le retour peut se révéler terriblement cher et compliqué.

A Bangkok, certains étrangers ont grillé des milliers de francs en billets d’avion, avant de voir leur vol annulé à la dernière minute. En Polynésie française, Anette Miserez et son mari ont eu plus de chance. Ils ont mis 56 heures pour revenir de Bora-Bora à Belmont-sur-Lausanne, via San Francisco, Londres et Zurich.

Un rare passager croisé par les Miserez lors de leur escale de 14 heures à l'aéroport de San Francisco.

Les Landenberg, eux, aimeraient juste pouvoir terminer leur tournée. Mais puisque l’exil se prolonge, leur logeur valaisan leur a réservé une gâterie: des fondues congelées, à réchauffer doucement les soirs où le confinement sous les tropiques deviendrait pesant.