Le vieux chêne Blocher et les jeunes pousses

Tout le monde s’attendait à ce que le vieux lion rugisse! En début de semaine, Christoph Blocher a convoqué une conférence de presse. Et là, on s’est tous dit: ça y est les élections fédérales font basculer! Qu’il y aurait un avant et un après! Que Christoph Blocher avait enfin trouvé la stratégie payante pour désembourber l’UDC du débat sur le climat. Le résultat a été légèrement différent.

La vidéo de la semaine dernière:

(Le Matin Dimanche)