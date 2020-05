«Le tueur nous semble un peu mythomane»

«On commence à y voir plus clair, bien que les détenus n’aient pas été réentendus afin d’éviter une propagation du coronavirus…»

Procureur chargé du volet suisse de l’enquête sur le double homicide perpétré à Grandson (VD) le 29 février, Jean-Marie Ruede lève le voile sur le rôle des nombreux protagonistes de la fusillade. Trois hommes en avaient réchappé, bien que blessés à la tête, et deux autres avaient succombé. Ce bain de sang était survenu sur fond de livraison frauduleuse de stupéfiants, dans un appartement.

«Les acheteurs, qui étaient intéressés par l’acquisition d’une grande quantité de ha­schich, étaient principalement les deux Zurichois de 22 ans (ndlr: l’un est mort). Je pense que les Yverdonnois de 24 et 27 ans qui ont survécu étaient des opportunistes, au même titre que le locataire français du logement: ils ont dû se dire qu’ils prendraient des miettes s’il en restait…»

«Le Matin Dimanche» révélait début mars que les Vaudois étaient deux frères originaires du Kurdistan irakien et au casier judiciaire fourni. L’aîné aurait fait de la prison pour détention illégale d’arme. Une balle avait traversé la joue du cadet, lui brisant les dents.

Également domicilié dans le secteur, le deuxième individu mortellement blessé (27 ans) avait été approché par les Zurichois afin de leur fournir 6 kilos de shit.

«L’intéressé s’était d’abord adressé aux deux frères – qui dealaient à leurs heures – mais comme ça n’était apparemment pas possible pour eux, il s’était tourné vers l’un de ses collègues des Ateliers CFF d’Yverdon», reprend le procureur Ruede. Et de dévoiler que ce frontalier de 19 ans – incarcéré en Suisse – n’a pas uniquement joué le rôle d’intermédiaire avec le fournisseur-tireur de Besançon (20 ans): «Il a non seulement attendu ce dernier à l’extérieur de la bâtisse le 29 février, mais a participé activement à l’élaboration de l’arnaque.»

Car le haschich livré à Grandson pour un prix fixé à 16 500 euros n’était autre que du savon, acheté par le tueur dans un supermarché du Doubs… «Nous avons retrouvé son ADN sous le scotch de l’emballage qui enrobait la marchandise, détaille le magistrat. On ne peut en revanche pas dire qu’il était au courant que cela allait dégénérer en fusillade.»

«La question dans ce dossier est de savoir si le tireur (ndlr: interpellé dans sa région du Doubs après dix jours de cavale) est venu armé, explique son homologue français Étienne Manteaux. Il dit qu’il se serait emparé du pistolet de l’une des personnes venues à Grandson pour acheter des stupéfiants. Mais il ne donne aucune information au sujet de cette arme puisqu’il dit qu’elle ne lui appartenait pas…»

Les balles retrouvées dans l’appartement sont celles d’un pistolet de calibre 6.35, arme qui peut facilement être dissimulée dans un sac à main. «Le tireur prétend l’avoir remise après les faits au frontalier détenu en Suisse – tout comme l’argent. Sauf que ce dernier dit le contraire…» poursuit le procureur de Besançon.

Et de souligner que le tueur n’est pas forcément le plus crédible des deux jeunes.

«Il semble que ce soit quelqu’un d’un peu mythomane, qui magnifie la réalité, en se vantant notamment beaucoup de sa connaissance du milieu de la drogue, alors qu’il n’avait manifestement pas le réseau pour obtenir 6 kilos de stupéfiants. D’autant plus à ce prix assez bas, qui implique de pouvoir acheter en très grosses quantités pour réaliser une marge.»

Une tendance à la mythomanie qui permettrait d’expliquer pourquoi le tireur s’est persuadé que ses commanditaires étaient «des fils de bonnes familles suisses, un peu fortunés et qu’il serait facile d’abuser».

Sa ligne de défense est celle d’un double homicide et d’une triple tentative d’homicide… involontaire. «Il parle d’un moment de panique et de tirs réflexes, sans viser», confirme Étienne Manteaux.