Le sexting: gérer sa solitude amoureuse avec le coronavirus

À l’heure d’un confinement quasi mondial, les relations amoureuses se retrouvent évidemment chamboulées. Avec, d’un côté, les couples faisant toit commun; de l’autre, les célibataires esseulés. Sans oublier les ados, pour la plupart bien forcés de cohabiter avec papa et maman.

Tout ce beau monde étant confronté à une problématique de base: comment entretenir sa vie sexuelle? Si les premiers ne devraient pas avoir trop de questions à se poser à ce sujet (à moins d’avoir des enfants envahissants ou qu’un divorce soit déjà dans l’air), pour les autres, il est peut-être temps d’explorer les techniques de rapports à distance: téléphone, vidéo, sextoys connectés… ou encore le sexting.

Piment érotique

Contraction des mots anglo-saxons «sex» et «texting», le terme est apparu dans les années 2000. «Il désigne aujourd’hui le fait d’avoir un échange électronique de contenu à caractère sexuel, images, textes, audio, etc., entre deux personnes consentantes», nous précise Yara Barrense-Dias, responsable de recherche à Unisanté, à Lausanne, et auteure d’une thèse sur le sujet auprès d’adolescents et de jeunes adultes.

En d’autres termes, l’idée est de pimenter sa vie sexuelle en titillant la libido de son/sa partenaire – ou de son flirt 2.0 – en employant le large éventail des technologies actuellement proposées par un smartphone, soit textes, clichés, vidéos, émojis ou même enregistrements vocaux, le tout à la sauce coquine.

Selon une étude de l’institut américain Kinsey publiée en 2017 – la première du genre effectuée à l’échelle mondiale –, 67% des adultes disent avoir déjà envoyé ou reçu un message à caractère sexuel. En Suisse, l’enquête nationale menée par Yara Barrense-Dias auprès de 5000 personnes âgées entre 24 et 26 ans révèle que 50% d’entre elles admettent avoir déjà envoyé une photo, et 62% en avoir reçu. Des chiffres qui nous placent à mi-chemin entre les champions du monde toutes catégories du genre – les Sud-Africains (77% d’habitués) – et les moins concernés par la chose – les Sud-Coréens (30%).

Alors cette période de confinement va-t-elle encore booster une pratique déjà bien établie?

«Il y a de grandes chances, oui, confirme cette criminologue de formation, que ce soit chez les adultes ou les ados. Il y a en tout cas eu un véritable tournant en 2012 avec l’apparition de l’application Snapchat (ndlr: qui permet notamment d’envoyer des photos s’autodétruisant après un laps de temps donné), et la crise actuelle pourrait bien constituer un autre tremplin. Les jeunes y voient en tout cas quelque chose de très positif, faisant aujourd’hui partie intégrante de leurs échanges ainsi que de leur développement sexuel et relationnel. Plutôt qu’une révolution sexuelle, j’y vois un déplacement sur les réseaux sociaux et les smartphones de certaines pratiques. «À l’époque on jouait au docteur. Maintenant on fait du sexting», me disait un enseignant. Il n’y a peut-être pas une si grande différence…»

Pas sans risque

Le sexting – ou plutôt les «nudes», comme l’appellent les jeunes – a beau être ludique, il reste sujet à quelques dangers. À l’ère d’internet et des réseaux sociaux, il n’est en effet pas rare que ces photos ou vidéos échangées sortent du cadre privé auquel elles sont initialement destinées. Ce qui peut d’ailleurs prendre des proportions dramatiques dans certains cas, surtout chez les adolescents, jusqu’à en pousser plusieurs au suicide.

«Souvent, ce n’est pourtant pas dans une volonté de faire du mal que les ados transmettent à un groupe de copains une photo intime qui leur est destinée, continue Yara Barrense-Dias, mais par inconscience. Histoire de montrer qu’on «connaît ces choses-là», ou tout simplement pour faire rire ses potes.»

Question dérives, on parle aussi de «revenge porn», soit la vengeance d’un·e ex-petit·e ami·e qui va balancer sur la Toile des clichés compromettants après une rupture mal vécue. Un certain Benjamin Griveaux, ex-candidat LREM à la mairie de Paris, en a récemment fait les frais. Il est aussi question de «sextorsion», forme de chantage pratiqué sur les photos de nu reçues sous menace de les diffuser.

«Certains font aussi pression sur leur conjoint·e, ajoute la chercheuse vaudoise, avec des messages comme: «Si tu m’aimes vraiment, prouve-le-moi en m’envoyant une photo.» L’échange n’est alors plus consentant à 100%. Heureusement, dans la majorité des cas, le sexting se passe très bien.»

Deux jours de formation

En Suisse, on cherche d’ailleurs maintenant à réorienter la prévention, jusqu’ici plutôt encline à interdire le sexting, même quand il était consentant. «Mais on a vu que ça ne fonctionnait pas, explique Yara Barrense-Dias. Alors aujourd’hui on tolère la pratique, sachant qu’elle fait partie de la vie des ados, tout en expliquant bien entendu ses risques.»

Pour mieux apprendre à gérer la chose, la chercheuse donnera d’ailleurs à la Haute École de travail social et de la santé de Lausanne, les 1er et 2 février 2021, une formation destinée à tous ceux qui travaillent, de près ou de loin, avec les adolescents pour essayer de gérer au mieux les éventuelles dérives.