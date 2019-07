Le renard de l’hôpital a été tiré car il n’était plus farouche

Zurich n’allait pas se laisser voler la vedette si facilement. En Argovie, la recherche d’un mystérieux caïman dans le lac de Hall­wil pimentait l’actualité estivale alémanique jusqu’à ce que les projecteurs se déplacent soudainement sur le canton voisin. La semaine dernière, un renard a profité des chaleurs d’été, d’une porte ouverte et de l’obscurité pour se faufiler dans une chambre de l’Hôpital universitaire de Zurich. Plongée dans son sommeil, la patiente n’a sans doute rien entendu des pas feutrés du canidé avant que son bras, qui dépassait sans doute du lit, se fasse pincer. Quelle mouche a donc piqué cet animal craintif par nature? Les autres patients devaient-ils craindre une visite semblable? Même la «NZZ» s’est penchée sur les agissements de l’animal.

Le feuilleton du «Spitalfuchs», le renard de l’hôpital, a trouvé son épilogue peu après; il est tout sauf heureux. Mardi, l’établissement hospitalier a annoncé à l’interne la mort d’un goupil mordeur. Le jour précédent, l’animal s’en était en effet pris à une employée qui prenait sa pause dehors. Le renard est passé sous la table où elle était assise et lui a mordu la jambe. Le personnel de sécurité l’a retrouvé dans une cour, l’a encerclé en attendant l’arrivée de Fabian Kern, le garde-chasse, qui s’est empressé de l’abattre.

L’animal est-il bien le même que celui qui s’était introduit en douce dans une chambre quelques jours auparavant? Le garde-faune estime que oui. «Il vivait dans le parc de l’hôpital, où il a été aperçu à maintes reprises», répond-il par écrit. Tirer une bête n’est jamais chose facile, encore moins lorsque celle-ci n’est pas malade et que sa mort aurait pu être évitée, regrette-t-il. Hélas pour lui, le mammifère avait développé un problème d’origine humaine.

Le garde-faune zurichois Fabian Kern a dû abattre un renard qui avait mordu une patiente et une employée de l’Hôpital universitaire de Zurich. Photo: ZWG

Le tuer était la seule option

Trognons de pomme, restes de sandwich: les renards du parc de l’hôpital reçoivent de tout. Au «Tages-Anzeiger», Fabian Kern a même raconté en avoir vu qui présentaient des caries parce qu’ils se voyaient régulièrement donner des sucreries. À force d’être nourri, l’animal abattu avait perdu sa crainte naturelle de l’homme, avance le garde-chasse. Et, s’il a pincé, c’est peut-être que, comme un chien ou un chat habitué à se voir donner les restes, un renard peut devenir insistant lorsqu’il a faim et tout entreprendre pour se faire remarquer. Après deux morsures consécutives, le tuer s’est imposé comme la seule option. «Il serait toujours revenu au même endroit pour manger. Il n’était pas possible de le déplacer, puisque la loi sur la chasse l’interdit.»

La ville de Zurich compte près de 1000 renards. Les morsures sont rares. En cinq ans, seuls trois cas ont été recensés. En revanche, près de dix bêtes sont tirées par an parce qu’elles n’ont plus peur de la présence humaine. Les tirer est correct, des renards pénétrant sans crainte dans des habitations pouvant être sources de situations potentiellement dangereuses, affirme à la «NZZ» la biologiste Sandra Gloor, de l’association zurichoise de protection des animaux.

Le renard n’est en principe pas un animal agressif. Même dans un cadre urbain, il évite en général les rencontres directes avec l’homme, indique le site du guide «Des renards dans notre voisinage – vivre avec un animal sauvage». Les individus «apprivoisés» causent cependant «régulièrement des problèmes et doivent parfois être abattus». «En effet, tout le monde n’apprécie pas forcément qu’un renard pénètre en toute confiance dans sa maison (…). De plus, des contacts aussi proches avec une espèce sauvage favorisent la transmission de parasites et de maladies», peut-on lire. Pour que le renard reste un animal sauvage, il est conseillé de ne le nourrir en aucun cas et de chasser ceux qui montrent des signes d’habituation.

Risque d’infection

L’Hôpital universitaire de Zurich dit répéter sans cesse aux personnes mangeant dans le parc qu’il ne faut pas nourrir les renards ni tenter de les attirer, une consigne qui n’est visiblement pas toujours respectée. Autre mesure de précaution: seules des poubelles fermées sont installées dans l’espace vert. La patiente mordue s’en est sortie avec une légère blessure et une belle frayeur. La collaboratrice se porte bien, elle aussi. Comme pour une morsure de chien ou de chat, le plus grand risque était celui d’une infection, selon l’hôpital, qui a dés­infecté la blessure et administré des antibiotiques. La rage a totalement disparu de Suisse et elle ne représente plus de danger.