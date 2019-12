Le monde de l’art contemporain est-il devenu fou?

Quand vous avez appris que la banane de Maurizio Cattelan avait été vendue 120'000 dollars à Art Basel Miami, vous avez pris le parti d’en rire ou d’en pleurer?

Il n’y a pas de quoi s’indigner ou s’affliger. Mieux vaut en rire. Maurizio Cattelan avait déjà scotché à un mur son galeriste Emmanuel Perrotin; il n’a fait que le remplacer par une banane. On est là dans une opération à la fois comique et de communication. C’est juste une bonne blague à 120'000 dollars.

Cet humour potache et hors de prix semble partagé par de nombreux artistes.

En effet. C’est tout à fait représentatif de ceux qu’on classe dans l’art contemporain visible, hautement médiatisé et même un peu people. En gros, cela concerne une petite cinquantaine d’artistes à haute valeur qui sont les top guns de ce marché. Prenez le montant des ventes aux enchères réalisé de juin 2018 à juin 2019. 64% du chiffre d’affaires a été fait sur moins de cinquante artistes. Et 24% sur cinq artistes seulement. On est là dans un petit monde hypercher qui intéresse des gens hyperriches aimant faire parler d’eux.

Il y a des règles à respecter pour un artiste qui ambitionnerait d’entrer dans ce petit club?

Ah oui, mais c’est vachement dur! Pour cela, il faut d’abord être acheté par un grand collectionneur et donc plaire à des gens comme François-Henri Pinault ou Charles Saatchi: ces gens-là, eux non plus, ne sont pas très nombreux. Il faut ensuite être soutenu par une grande galerie et passer par des ventes plus ou moins truquées – disons les choses comme elles sont – afin d’entrer dans la spirale ascensionnelle. Tout cela n’a plus rien à voir avec la valeur esthétique. On est plutôt dans un mécanisme de rivalité mimétique entre gens très riches. Pour y arriver, l’artiste doit être assez malin, ce qui exclut les romantiques et les torturés. Il faut au contraire se montrer très business, fréquenter les gens chics, aller aux vernissages. C’est ainsi que l’artiste peut espérer entrer dans la spirale enchantée grâce à laquelle son travail va valoir quelque chose. Mais on se fichera complètement de ce que c’est.

On peut parler d’un système?

Absolument. Il s’agit d’un système qui fonctionne exactement comme celui de la spéculation. Les opérateurs sont d’ailleurs souvent les mêmes: ceux qui ont financé les tulipes de Jeff Koons «offertes» à la France étaient avec les fonds de pension américains. Ce sont d’habiles spéculateurs financiers. Mais qui s’intéresse à la qualité artistique? J’ai lu l’autre jour l’article du «Monde» sur l’inauguration des tulipes de Koons à Paris. Il rapportait ce que dit l’artiste et racontait les démêlés pour faire aboutir le projet, mais il n’était nulle part question de l’objet lui-même.

La critique d’art relève de ce système?

Elle est aujourd’hui un art du passé précisément parce que les critères esthétiques ne comptent plus. Du coup, le critique d’art n’est plus qu’un promoteur écrivant des petites notices pour faire parler et pour que ça se vende aux enchères.

La valeur financière des œuvres est devenue indépendante de toute valeur esthétique?

Il existe désormais trois manières de valoriser un travail artistique. D’abord, en termes financiers, le critère est de savoir si c’est émergent, prometteur et bankable: les grandes galeries montrent de tout à condition que ça rapporte. Ensuite, il y a le critère du buzz: est-ce que ça fait parler? C’est ce qu’on retrouve aussi bien dans la banane de Cattelan, les tulipes de Koons ou le plug anal gonflable que McCarthy avait érigé à Paris en 2014. Enfin, le troisième critère est moral: est-ce politiquement, religieusement, écologiquement, végétariennement ou migrantement correct? À mon âge, quand on a fait beaucoup d’histoire de l’art et vu beaucoup de choses, on sait que l’art recouvre tellement d’activités différentes: il y a de l’art purement religieux, de l’art purement magique, de l’art presque psychanalytique comme certains arts primitifs liés au chamanisme, etc. Eh bien aujourd’hui l’art est lié à la bourse, à la com et à la moralité.

D’où vient ce souci de morale qui s’exprime chez les artistes contemporains?

C’est avant tout l’expression d’une société qui est devenue totalement moralisatrice. L’art contemporain ne fait que rentrer dans le rang en devenant compassionnel, bienveillant, gentil, et cela veut dire qu’il n’est plus du tout d’avant-garde. Ce nouvel «engagement» correspond à ce que le critique d’art Harold Rosenberg désignait comme un «engagement en zone démilitarisée»: c’est bien-pensant et sans le moindre risque. Peut-être cela plaît-il aux 500'000 bobos qui se rendent à la Biennale de Venise. Pour ma part, je n’ai jamais vu des choses vraiment convaincantes sur les migrants.

L’art contemporain n’est-il pas lié à la provocation et à la transgression plus qu’à la morale?

C’est un peu ce que pense la sociologue Nathalie Heinich. Sa théorie, en gros, consiste à dire que l’art contemporain se définit par une pratique banalisée de la provocation. Mais la provocation n’a plus aucun intérêt! Elle n’existe que si elle permet de faire parler de soi. S’il y avait vraiment de la transgression, elle serait aussitôt poursuivie dans le monde complètement moralisateur et judiciarisé où l’on vit. Prenons les sujets insupportables: si un artiste s’avisait de produire un truc vraiment pédophilique, je suis convaincu qu’il irait en tôle. Tout au plus faut-il se montrer légèrement provocant pour être un bon public relations. Comme Massimo Cattelan: sa banane ne produit pas de réchauffement climatique; elle est donc tout à fait acceptable. Avant cela, en 2010, il a fait une sculpture qui a été installée devant la Bourse de Milan: un majeur dressé pour montrer ce qu’il pense du système capitaliste… Il est très moral ce Cattelan; il est donc un grand artiste!

Nous sommes entrés dans une période nouvelle de l’histoire de l’art?

J’avais publié un livre en 2003, «L’art à l’état gazeux», pour dire qu’on a changé de monde. Grosso modo, l’art moderne aura duré des années 1880 jusque vers 1990. Après quoi il y a eu une période de flou qu’on a appelée le postmodernisme. Puis on est passé dans autre chose. Soit dans le monde de l’immersif, des atmosphères, des ambiances, etc. Soit dans les plaisanteries à un million de dollars de l’art contemporain. Mais on est là dans un monde de spéculateurs, qui n’a rien de magique, où s’appliquent les mêmes recettes que dans la spéculation financière. Par exemple les achats à effets de levier comme le LBO (Leveraged Management Buy-Out). Cela va durer ce que durera cette financiarisation contre laquelle les gens se révoltent désormais. Le petit monde de l’art contemporain est lancé dans une fuite en avant. Tout peut s’effondrer d’un coup, comme dans n’importe quel krach financier.