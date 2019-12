Le jour où le train a rendu Annemasse sexy

Le Léman Express est attendu comme le messie en Haute-Savoie. C’est «la grande révolution de la mobilité» pour toute la région française limitrophe de Genève. Inauguré en grande pompe ce jeudi, ce nouveau réseau de RER transfrontalier, le plus grand d’Europe, est qualifié de tous les superlatifs. Au-delà des 230 kilomètres du total, c’est bien le tracé de 16,1 kilomètres entre Genève et Annemasse (appelé CEVA pour Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse) mis en service ce dimanche, qui constitue la pierre angulaire de cette réalisation.

Genève en rêvait depuis 1912, c’est désormais chose faite. Près d’un million de personnes sont directement touchées. Mais le périmètre de son impact s’étend bien au-delà du bassin genevois puisque l’ouverture de cette ligne permet aux trains RegioExpress de relier, chaque demi-heure en semaine, Saint-Maurice (VS) à Annemasse.

Une ville en chantier

Véritable nœud de cette liaison franco-suisse, la ville d’Annemasse en attend beaucoup en termes de visibilité. Vue de Suisse, la cité de 36 000 habitants intra-muros (90 000 si l’on ajoute la douzaine de communes de l’agglomération) n’offre pas toujours le plus beau des visages. Mathilde est Genevoise. Elle y a vécu deux ans avant de revenir en Suisse.

«J’ai détesté vivre là-bas. C’était gris, glauque. Il y a peu, j’y suis retournée et j’ai le sentiment que tout est en train de changer. Il y a des travaux partout. Le quartier de la gare se métamorphose avec une offre accentuée de boutiques, notamment.»

Adepte des magasins de sa ville, Isabelle s’emballe à l’idée de voir débarquer une foule de nouveaux acheteurs: «Le Léman Express est une formidable opportunité pour nous. J’ai l’impression que nos commerçants ont enfin compris qu’il fallait mettre les bouchées doubles.» Son amie Adeline enchaîne: «Ils ne doivent plus seulement se contenter de survivre mais offrir de la qualité et des produits locaux. Il y a un nouveau souffle.»

À y regarder de plus près, la ville d’Annemasse a plusieurs chantiers en cours. Elle poursuit sa mue et le centre est, en soi, un défi immobilier. Les ambitions affichées sont gigantesques et des centaines de millions d’euros sont investies, dont 200 pour le «Chablais Parc», situé dans le nouveau quartier piétonnier de la gare. Ce rutilant complexe commercial (avec boutiques, restaurants, cinéma multiplexe de sept salles, square, logements, etc.) en impose et entend littéralement devenir le cœur qui fera battre Annemasse et donc changera l’image de la ville savoyarde.

Le déficit d’image à combattre

À deux pas, un immense parking de cinq étages est actuellement en rénovation. Il est destiné aux visiteurs et l’objectif, maintes fois répété, est de rendre la circulation routière plus compliquée en ville, cela afin d’inciter les automobilistes à laisser la voiture au garage et à emprunter les transports publics. Au cœur du projet, il y a aussi la rue de Genève, où les immeubles poussent comme des champignons. Le tram qui desservira cette artère centrale ne proposera pas moins de cinq arrêts.

Au total, le sol annemassien verra 1500 nouveaux immeubles sortir de terre. Moins bruyante que les pelleteuses, mais tout aussi énergique, la volonté de changer radicalement l’image de la ville et d’attirer les Romands est réelle. Les autorités politiques comme les acteurs du tourisme veulent faire d’Annemasse, réputée sinistre, un lieu à la mode.

Maire de la ville depuis plus de dix ans, le socialiste Christian Dupessey est déterminé: «La circulation vers la France va renforcer l’identité du Grand Genève. Aller au théâtre, prendre un pot sur une terrasse annemassienne, faire les magasins, tout sera simple. Avec un cadencement toutes les dix minutes, c’est une nouvelle manière de vivre.» Le magistrat va même jusqu’à parler d’un changement de rapport historique entre les deux régions. «Chaque heure, un train régional nous amène directement à Lausanne. C’est une ouverture supplémentaire.»

L’un des atouts que la ville met encore en avant, c’est la «voie verte», véritable autoroute cyclable qui la relie aux Eaux-Vives, à Genève. Le tracé rencontre un «succès fou» depuis son inauguration il y a deux ans. Annemasse est aussi réputée pour ses festivals des arts de la rue et de musique, en été comme en hiver, entièrement gratuits. Que pense le maire de la mauvaise réputation de sa ville en Suisse?

«Ça m’énerve et je me bats en permanence, s’agace Christian Dupessey. Notre image va changer car on nous connaîtra. Cette image ingrate qu’on nous colle est parfaitement fausse.»

Guillaume Mathelier, maire de la petite commune d’Ambilly (F), située sur le tracé, craint, lui, la montée des prix: «Il est important qu’autour de nos gares, les quartiers ne s’embourgeoisent pas. Il faut maintenir un équilibre territorial», résume-t-il. Au-delà de l’image de la région française, le Léman Express entend convaincre les travailleurs frontaliers de ne plus utiliser leur voiture et de s’éviter les embouteillages. C’est l’objectif du CEVA: désengorger en tablant sur un recul du trafic de 12%. L’espoir? Que 50 000 personnes embarquent dans ce réseau chaque jour. En comparaison, le nombre de voitures qui ont traversé la frontière quotidiennement en 2018 s’élève à 446 700.

Collaboration: Julien Wicky

Le CEVA en 4 questions

Quel réseau?

Le Leman Express va desservir 45 gares en France et en Suisse sur 230 kilomètres. Composé de six lignes, le réseau touche un million de personnes et rapproche Genève d’Évian, de Saint-Gervais, d’Annecy et de Bellegarde. Mais c’est bien le tracé de 16,1 km entre Genève et Annemasse (appelé CEVA), presque entièrement enterré, qui est le cœur de ce réseau.

Combien de temps gagné?

Entre Genève et Annemasse, le temps de parcours passe de 51 à 22 minutes avec une cadence au quart d’heure. Surtout, il simplifie la vie de milliers d’utilisateurs en évitant les changements et favorisant les connexions.

Cliquer ici pour agrandir

Quel coût?

Côté suisse, le coût du CEVA s’élève à 1,575 milliard de francs dont 44% ont été pris en charge par l’État de Genève, le solde par la Confédération. Côté français, ce sont 240 millions qui ont été investis, coût qui comprend aussi la rénovation des gares.

Quel tarif?

Le site Lemanpass.com ne répertorie pas moins de 200 000 possibilités. En théorie, c’est simple: le prix des billets est calculé en fonction du trajet. En pratique, il faudra parfois combiner différents billets et donc s’armer d’une calculette.