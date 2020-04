Le grand feu des Fêtes de Genève devrait boire la tasse

C’est l’événement qui anime l’été au bout du lac depuis 1947. Le grand feu d’artifice des Fêtes de Genève a survécu aux tempêtes financières, mais ne devrait pas résister à la crise actuelle. Le gouvernement genevois aurait reçu une demande allant en ce sens de la part de l’organisateur.

«En sa qualité de département de tutelle, le Département du développement économique (DDE) a été sollicité par la Fondation Genève Tourisme et Congrès concernant l’annulation du grand feu d’artifice, indique le service de presse du DDE. Le Conseil d’État doit naturellement se saisir de cette question.»

La décision finale sera prise ce lundi par l’Exécutif. Dans les coulisses, l’annulation ne fait aucun doute, au vu de la situation sanitaire. Les festivités de l’été passent à la trappe les unes après les autres. Mais Genève Tourisme doit demander l’autorisation d’annuler car elle y est indirectement tenue par la loi. Le texte régissant le secteur du tourisme du canton prévoit qu’elle assure «l’organisation d’animations d’intérêt touristique».

La convention d’objectifs précisant ses tâches lui enjoint ensuite d’organiser un grand feu jusqu’en 2023. Le reste des fêtes n’a plus lieu depuis l’an dernier, suite à de lourds déficits. Genève Tourisme ne souhaite pas communiquer sur sa demande. Mais sa porte-parole, Hélène Lebrun, explique tout de même que «le feu d’artifice réunit 400 000 spectateurs chaque année. Il s’agit d’une des plus grandes manifestations de Suisse romande. En l’état, nous ne voyons pas comment on pourra rassembler autant de monde.»

L’absence de feu va impacter fortement tout un secteur qui souffre depuis le début de la crise. «Notre branche traverse déjà une situation dramatique. La plupart de mes membres auront mis la clé sous la porte mais, pour ceux qui vont rester, ce sera une épreuve supplémentaire», juge Laurent Terlinchamp, président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève.

Enfin, sans feu d’artifice, pas de forains. Déjà confinés sur un parking de Versoix (GE), ils craignent de ne pouvoir sortir leurs manèges cet été. «Ce serait un coup dur, la période des Fêtes de Genève est habituellement la plus florissante de l’année», regrette Willy Bourquin, doyen des forains du bout du lac.