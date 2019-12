Le discours de la reine décrypté

Jeudi, pour la deuxième fois en deux mois, la reine Élisabeth II, âgée de 93 ans, a participé à la cérémonie d’ouverture du parlement. La souveraine britannique est conviée au palais de Westminster pour prononcer le traditionnel «discours de Sa Gracieuse Majesté», plus communément nommé le «discours de la reine». Cet événement haut en couleur est suivi aussi bien par les amateurs de la monarchie en raison de son apparat – puisque s’y combinent bien souvent carrosse, couronne et tenues éblouissantes – que par les observateurs de la politique britannique, puisqu’il permet d’avoir une idée du projet du gouvernement au pouvoir.

De quand date cette tradition?

La cérémonie d’ouverture du parlement et le discours de Sa Gracieuse Majesté peuvent être retracés jusqu’au Moyen Âge. La plupart du temps, les souverains sont pourtant représentés par un de leurs proches. Aux XVIe et XVIIe siècles, ils voyagent en barque depuis leur château de Windsor, situé en amont sur les rives de la Tamise. Le souverain n’est en effet officiellement installé à Londres que depuis la restauration de 1660. La reine Élisabeth II a participé jeudi à sa 66e cérémonie. Elle ne l’a manquée qu’à deux occasions depuis sa montée sur le trône en 1952: en 1959 et en 1963 lorsqu’elle était enceinte respectivement du prince Andrew et du prince Edward. Elle fut alors remplacée par le lord grand chancelier, ministre de la Justice.

Elle est souvent accompagnée par son mari, le prince Philip. Jusqu’en 2017. Quelques jours après son 96e anniversaire, le prince consort laisse sa place à son fils aîné Charles. Il annonce quelques jours plus tard son retrait de ses fonctions publiques. Cette année encore, Charles l’a remplacé. La famille royale entend ainsi envoyer le signal que la transition monarchique est en marche: le prince de Galles accédera en effet au trône au décès de mère. Le discours de la reine deviendra alors le discours du roi.

En quoi consiste le cérémonial?

La forme actuelle de la cérémonie remonte au règne de Victoria (1837-1901). C’est elle qui désigne le palais de Buckingham comme la résidence officielle londonienne des souverains britanniques. En 1834, le palais de Westminster, le parlement, est ravagé par un incendie. Il faut donc attendre 1852 pour inaugurer le nouveau trajet à l’intérieur du parlement. C’est encore Victoria qui acquiert l’Irish State Coach, le carrosse aujourd’hui encore emprunté par Élisabeth II.

Élisabeth II quitte donc le palais de Buckingham escortée par les troupes d’élite de la cavalerie, chargées de sa sécurité. Après quelques minutes de route, elle entre dans le parlement par l’entrée du souverain. L’étendard royal flotte alors sur le palais de Westminster en remplacement de l’Union Jack, le drapeau britannique. La reine se rend dans la salle Robing, où elle se change. Elle traverse ensuite la galerie royale pour rejoindre la Chambre des lords, où les lords l’attendent en tenue d’apparat, c’est-à-dire couverts d’une cape rouge et d’une perruque blanche. Elle s’installe sur son trône tandis que son fils aîné le prince de Galles s’assoit sur un trône plus petit à sa gauche.

Son émissaire se rend alors à la Chambre des communes. Il frappe trois fois à sa porte avant que celle-ci ne lui soit ouverte, puis il intime aux députés, parmi lesquels le premier ministre, les ministres et les élus de l’opposition, de rejoindre la reine. À leur arrivée, elle entame son discours, qui dure généralement une dizaine de minutes.

Le souverain est-il en sécurité?

Pour des raisons de sécurité, toutes les artères du parcours du souverain sont vidées à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du parlement. Les dangers étaient alors multiples, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du parlement. Ainsi, jusqu’en 1679, la cérémonie était précédée d’une messe à l’abbaye de Westminster, située en face du parlement. Par crainte d’être assassiné, le roi Charles II y a mis fin. En 1605, une impressionnante quantité d’explosifs destinés à tuer le roi et à détruire la Chambre des lords sont découverts la veille de la cérémonie. Depuis, les étages inférieurs du parlement sont inspectés par la garde royale avant chaque cérémonie, aujourd’hui avant tout par tradition.

La méfiance était alors de mise entre le souverain et les parlementaires. Il n’est ainsi pas autorisé à entrer dans la Chambre des communes depuis la tentative en 1642 de Charles Ier d’y faire arrêter cinq députés. À l’inverse, un député est pris en otage par les représentants du souverain avant son arrivée au parlement depuis la restauration de 1660 et suite à la décapitation de ce même Charles Ier en 1649…

Quelle tenue porte Élisabeth II?

Traditionnellement, la reine se change à son arrivée au parlement. Elle enfile la robe d’État et sa traîne de 5,5 mètres, et se couvre de la couronne impériale d’apparat. Réalisée en 1937 pour le couronnement du père de la reine George VI, cette version est composée de 2868 diamants, 17 saphirs, 11 émeraudes, 5 rubis et 273 perles. Elle pèse 1,06 kilo et mesure 31,5 cm de haut. Elle n’est utilisée qu’au moment du couronnement du souverain et de la cérémonie d’ouverture du parlement.

Le 14 octobre 2019, l'apparat traditionnel a été respecté. Photo: AP

La tradition a été rompue à trois reprises. En 1974, en 2017 et cette année, l’organisation d’élections générales anticipées a bouleversé le programme parlementaire. Ce jeudi, Élisabeth II s’est donc rendue en voiture au parlement, en tenue de ville, la tête recouverte d’un simple chapeau. Elle ne s’est pas changée à son arrivée au palais de Westminster. Pendant son discours, la couronne impériale d’apparat a reposé sur un coussin installé sur un siège à ses côtés. Cet allégement n’est que symbolique, puisque le discours revêt toujours la même importance politique.

Quel est le contenu du discours?

Aujourd’hui, le texte présente le programme législatif du gouvernement pour la session parlementaire à venir, qui dure habituellement entre un et deux ans. Mais son contenu a été largement modifié au cours des siècles. Jusqu’au roi James II, le régime britannique est une monarchie absolue. Le souverain décide alors de tout. Son discours vise avant tout à prévenir le parlement de ses résolutions à venir. La révolution de 1688 et la déclaration des droits de 1689 ont transformé le pays en une monarchie constitutionnelle. Le pouvoir réel, l’Exécutif, passe alors aux mains du parlement. Même si chacune des parties du discours débute par les mots: «Mon gouvernement», le premier ministre et son équipe gouvernementale en sont désormais les seuls auteurs.

La reine peut-elle donner son opinion sur le texte?

Écrit à l’encre sur du parchemin réalisé à partir de peau de chèvre, le discours est remis à la reine par le Lord Chancellor juste avant qu’elle n’en entame la lecture. Elle n’en prend donc pas connaissance au préalable. Élisabeth II est chargée de le lire d’un ton neutre et impartial, c’est-à-dire totalement monocorde (une sobriété interrompue jeudi par de légers reniflements, signe que la reine était enrhumée). Elle n’est pas autorisée à sauter un paragraphe ou à modifier le contenu du texte. Cet élément est primordial: elle ne doit pas mêler la famille royale à la politique nationale et elle ne peut pas prendre parti. Sans quoi, elle risquerait de provoquer des polémiques qui pourraient entraîner la remise en question de la monarchie.

Elle peut en revanche s’accorder un peu plus de liberté lors de son allocution de Noël. Diffusé tous les 25 décembre depuis 1932 (sauf en 1969 car la reine estimait être déjà trop apparue sur les écrans de télévision), ce discours se concentre sur un thème donné. Il lui permet également de commenter les principaux épisodes de la vie de la famille royale et de la vie de la nation. Par ailleurs, Élisabeth II rencontre chaque semaine le premier ministre lors d’une rencontre confidentielle d’une heure. L’ancien premier ministre Tony Blair a expliqué dans ses Mémoires que la reine lui fut d’une grande aide à son arrivée au pouvoir.