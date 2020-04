Le conseil de Rosette Poletti: Foutez-vous la paix!

Au regard de ce que vous disent et vous écrivent les gens, qu’est-ce qui est si dur à vivre à l’ère du coronavirus?

C’est assurément la peur, qui génère un sentiment croissant de panique. On ne peut s’empêcher de regarder des reportages anxiogènes sur ce qui se passe dans les hôpitaux, on voit défiler des colonnes entières de news inquiétantes… À cela s’ajoute parfois un cruel sentiment d’injustice chez les personnes ayant perdu un proche du Covid-19, qu’ils n’ont pu, et c’est une double peine, accompagner comme ils l’auraient voulu à l’hôpital. Chez les plus jeunes, qui présentent peut-être un peu moins ce niveau de stress, la qualité de vie est néanmoins compliquée par les règles de distanciation sociale. Pour eux, le plus difficile est de ne pas pouvoir voir leurs amis.

Pourquoi est-ce si difficile à traverser? Avant, on vivait déjà dans une époque marquée par l’individualisme; la peur et l’isolement étaient également omniprésents, non?

Ce qui est nouveau ici, c’est cette immense déception face à la science et à la politique, dans les capacités desquelles nous avions confiance pour nous protéger des dangers. On se sent soudain vulnérables et seuls. La peur de la mort est certes inhérente à l’espèce humaine, mais on a en général les moyens de la repousser. Pour diminuer les risques de perdre la vie, on sait qu’il faut par exemple conduire prudemment, manger sainement, prendre tels traitements qui nous ont été prescrits. Aujourd’hui, nous nous retrouvons démunis, car presque rien ni personne ne peut nous protéger véritablement du coronavirus. Il est comme un rapace tournant au-dessus de petits oiseaux dans un champ.

Nous n’avons pas, d’habitude, cette ombre de la mort planant de façon si massive ou, du moins, pas de cette façon-là. Et il est évident que la distanciation sociale nécessaire pour combattre l’épidémie n’aide pas à atténuer la peur que nous éprouvons. En temps normal, nous pouvons être consolés par la présence des autres, en particulier avec le lien physique, essentiel pour nous apaiser. Pouvoir se tenir la main, se prendre dans les bras, donner une caresse sur la joue. Le toucher est le sens le plus puissant dans les relations humaines, c’est souvent le premier et le dernier que nous expérimentons dans notre vie.

Malgré ce climat et l’anxiété qui nous habite, peut-on faire quelque chose qui nous aide à aller mieux?

Il faut apprendre, ou réapprendre, à avoir de la compassion envers soi-même. Cette faculté se travaille. Je dois réussir à admettre que je suis dans cette situation et l’accepter. Je dois m’accepter avec ma peur, mes angoisses, ma colère. Et aussi me convaincre que je n’ai rien à prouver, que je vais faire de mon mieux et ne pas me mettre des objectifs intenables. Une fois cet état atteint, je peux me demander ce que je peux faire pour me sentir bien. On peut ainsi décommander des choses, savoir dire non, toutes sortes de détails pour ne pas se mettre de pressions inutiles.

Car avant de chercher à réussir son confinement, il faudrait déjà savoir le vivre bien et arrêter d’avoir des attentes envers soi-même. Tant pis si je ne profite pas de tout ce temps libre pour apprendre l’espagnol. Arrêtons d’être tout le temps dans la compétition. C’est difficile à faire entendre, car même en ce moment, des gens veulent parfois traduire ce confinement en expériences spéciales, l’exploiter… Mieux vaut travailler sur une acceptation immédiate de soi, essayer de ne pas vouloir autre chose que ce qu’on est maintenant. Foutez-vous la paix, comme le résume si bien Fabrice Midal.

Après cet état de bienveillance envers soi, est-il possible d’être dans l’action sans basculer dans la compétition?

On peut se brancher sur des choses nouvelles, juste là. Il est possible de s’émerveiller sans bouger de chez soi, de se dire qu’il y a autant de merveilles au bout du jardin qu’au bout du monde. Pour cela, il faut donner de l’attention non pas à ce qui viendra mais à ce qui réside ici et maintenant, autour de nous. Au fond, il s’agit de la prise de conscience d’une certaine gratitude. Je peux remercier la situation actuelle pour me permettre de découvrir des choses auxquelles je n’avais jamais prêté attention.

D’accord, mais la peur de la mort, elle, peut demeurer là, comme un trouble-fête susceptible de paralyser…

Évidemment, nous sommes plus que jamais confrontés au quotidien à cette possibilité, mais cette ombre va petit à petit s’atténuer. On ne peut pas sans cesse y penser, nous finissons quand même par nous centrer sur la vie. Je ne pense pas que la peur de la mort soit quelque chose qui se gère, il s’agit plutôt de clarifier certaines choses. Elle nous amène à opérer des recadrages. Et puis, cette peur fondamentale n’est pas à bannir totalement, puisqu’elle pousse les êtres humains à réaliser des choses magnifiques. Mais peut-être ces cheminements sont-ils plus compliqués à suivre lorsqu’on souffre de solitude.

Comment compenser ce lien humain devenu si abstrait?

Rien ne remplace des rencontres réelles, mais en attendant de voir le confinement se terminer, il ne faut pas négliger le pouvoir des rituels. On peut par exemple décider de créer des groupes WhatsApp avec les gens qui nous sont chers, et se dire qu’on va y écrire chaque jour un message, ou y poster une image qui fait du bien. Cela amène de l’attention sur l’autre. Certes, en montant dans la pyramide des âges, l’utilisation des outils numériques n’est pas toujours facile, ou pas toujours souhaitée non plus. Pour certains, il y a encore une préférence pour les cartes et les lettres, pour les appels téléphoniques, qui sont aussi d’excellents moyens de garder le contact, de donner des rendez-vous dans son quotidien. Il faut prendre la décision qu’on va trouver comment maintenir les liens avec nos proches et nos amis. On peut aussi adopter des petits rituels pour soi-même, se donner des points de repère dans la journée, organiser un programme qui structure un peu le quotidien et lui donne un rythme, de la matière. Savoir écouter une belle musique, lire un beau texte.

On voit d’ailleurs le succès des rediffusions de films comiques à la télévision, ceux de Louis de Funès en tête. Faut-il fuir les mauvaises ondes pour aller mieux?

C’est un vrai phénomène et je le comprends! Les gens ne veulent pas voir d’autres drames, ils ne veulent pas de surcharge de tragique dans leur quotidien. L’arrosage permanent de mauvaises nouvelles n’est pas bon. Regarder trop d’images de gens en soins intensifs fait surgir énormément de pensées négatives qui plombent notre état mental. Ces films qui font rire offrent au contraire des petits moments où nous sommes dans une autre émotion. C’est une manière de prendre soin de ses pensées pour les garder positives, pour les appeler vers de belles choses, de beaux souvenirs. On peut avoir la même démarche en feuilletant des albums photos, toutes ces choses agréables à retrouver et que, pourtant, nous ne voyons parfois jamais. Et pour les jeunes parents, l’émerveillement est aussi dans leur progéniture, car quoi de plus beau qu’un enfant qui découvre le monde!

Vous évoquez justement l’un des points les plus sensibles de ce confinement, en l’occurrence la gestion des relations avec nos conjoints ou nos enfants. On voit que les tensions sont accentuées, les divorces prennent l’ascenseur… Comment bien vivre enfermé avec les autres?

Je crois qu’il faut savoir se montrer aussi indulgent envers l’autre qu’avec soi-même. Mais également arrêter d’attendre que les autres se comportent comme ci ou comme ça. Après tout, pourquoi avons-nous tant d’attentes sur soi et les autres? C’est invivable. Je dois accepter qu’autrui n’est pas moi, et que je ne peux pas exiger qu’il pense et fasse les choses comme je le voudrais. Bien sûr, en temps normal, c’est déjà souvent difficile à appliquer. Là, impossible de sortir pour respirer un peu, on est collé à l’autre 24 heures sur 24 et cette configuration joue le rôle de verre grossissant. Ce qui peut avoir des effets très négatifs.

En dehors des cas où l’un des conjoints ou des enfants se met à exercer une violence, cas qui nécessitent de partir ou d’agir légalement, je pense que la plupart des situations peuvent être gérables en revenant à soi, en trouvant comment être tranquille avec soi. En effet, moins nous montons en symétrie dans les émotions négatives de l’autre, plus on est en mesure d’apaiser la situation et de casser la dynamique. Si l’on reste calme, zen, il devient plus difficile pour l’autre d’entretenir sa colère. Gardons à l’esprit que nous ne sommes pas là pour gagner quelque chose mais plutôt pour vivre en paix. Notre conjoint nous énerve? Les temps ne sont pas vraiment à l’expression des opinions personnelles, et tant pis si l’autre pense différemment, on est OK avec ça car avant tout, on s’aime.

Et si la frustration est dirigée contre soi? Qu’on est par exemple un grand sportif confiné sur un balcon de trois mètres carrés, ou un globe-trotteur vissé dans son salon? Autrement dit, est-il possible de savoir bien gérer son ennui?

Il est évident qu’il est toujours possible de compenser un peu par de la gym à la maison, du vélo d’appartement, mais peut-être est-ce justement le moment d’essayer autre chose, non? Certaines activités offrent moins d’adrénaline mais donnent cependant la possibilité d’atteindre la paix intérieure malgré tout. Les plus grands sportifs ont notamment découvert qu’on peut améliorer ses performances et sa forme physique via le yoga et la méditation. Bien sûr, pour ceux qui ne peuvent se passer d’exercice intense, il est toujours possible d’aller dénicher sur le net des programmes et des idées qui leur plaisent.

Finalement, il y a bien un moyen de transformer l’essai et de trouver quelque chose d’enrichissant lors de ce confinement?

Oui. On peut par exemple établir une liste de ce qu’on a toujours voulu faire et déterminer lesquelles semblent réalisables ici et maintenant. On peut lire tel livre que nous avions dans la bibliothèque sans l’avoir encore ouvert, ou relire telle saga qui nous avait passionnés jadis. Bref, découvrir ou redécouvrir. Mais attention, encore une fois, pas dans une optique de compétition. Si les choses qui nous fournissaient un plaisir authentique et simple avant sont encore faisables, alors continuons. À bricoler, à cuisiner, à écrire… Et peut-être, aussi, goûtons aux joies des longs téléphones, d’habitude moins aisés à faire. Une longue conversation avec quelqu’un qu’on aime ou qu’on apprécie, c’est génial! Sans oublier le côté positif qui pourrait se poursuivre après la levée du confinement.

Même s’il y a des risques de connaître une crise économique, avec des situations personnelles sans doute compliquées ainsi que des deuils difficiles, cette période troublée peut nous faire prendre conscience de notre vulnérabilité et nous inspirer de la gratitude d’être encore là. Cet état d’esprit conduit parfois à la décision de modifier des choses dans sa vie, de questionner des éléments de son existence. Je suis persuadée qu’une partie des gens vont apprendre quelque chose d’essentiel et trouver comment continuer à vivre de cette façon-là, plus simple et plus bienveillante. En sachant dire oui à soi et à la réalité.