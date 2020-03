«Le championnat risque de ne pas se terminer»

Football: Le championnat est menacé

Y aura-t-il un champion de Suisse en 2020 et, à l’opposé, un relégué? Lausanne pourra-t-il fêter la promotion qui lui tend les bras? À l’arrêt ce week-end avec une 24e journée entièrement reportée, les championnats de Super et de Challenge League naviguent à vue depuis les mesures prises par le Conseil fédéral face à l’offensive du Covid-19, soit l’interdiction de toute manifestation de plus de 1000 personnes.

Ce lundi à Berne, dès 14 h, une réunion de crise convoquée par la Swiss Football League examinera les différents scénarios possibles pour espérer terminer la saison. Du report de toutes les rondes jusqu’au 15 mars (au plus tôt) à la tenue de matches à huis clos, l’éventail est large mais n’offre aucune garantie. «On se focalise sur la date du 15 mars mais qu’adviendra-t-il si la situation empire d’ici là?» (s’)interrogent plusieurs acteurs.

«Je redoute des faillites»

Dans le cas extrême qui verrait un ou plusieurs joueurs être contaminés, entraînant la mise en quarantaine de l’équipe concernée, le championnat pourrait même ne jamais aller à son terme. Idem si une ou plusieurs villes du pays devenaient interdites (confinement). Au siège de la Ligue, on est bien obligé d’y penser. «Je serais un prophète si je vous affirmais à 100% que les compétitions iront à leur terme, concède Claudius Schäefer, CEO de la SFL. Notre grande peur, c’est que l’on ne puisse pas terminer les championnats. Face à une situation extraordinaire, il faudra peut-être prendre des décisions extraordinaires.»

Plus que l’éventuel gel des résultats – la compétition pourrait aussi être amputée d’un certain nombre de journées –, c’est bel et bien le risque de multiplier les rencontres à huis clos, avec les conséquences financières que cela entraîne, qui crispe les dirigeants. Jouer sans public va occasionner un manque à gagner considérable, outre le fait de devoir renoncer à l’important apport constitué par les VIP, avec le secteur des loges et des business seats.

Ses recettes en moins sont de nature à mettre en péril le fragile équilibre budgétaire avec, au bout du compte, un risque de banqueroute. Nouveau propriétaire de Xamax et par ailleurs vice-président de la SFL, Jean-François Collet redoute ce scénario: «S’il se confirme que la situation est aussi grave qu’on l’entend, il pourrait y avoir de sacrées conséquences, et même des faillites. Très vite, les clubs vont se retrouver avec les mêmes charges et les mêmes salaires mais sans les revenus aux caisses.»

Il n’existe aucune assurance

Un raisonnement identique vaut pour le FC Sion qui, à l’instar d’autres clubs, ne veut pas entendre parler d’une généralisation des huis clos. Son président chiffre très généreusement le manque à gagner à 900 000 francs par rencontre disputée à Tourbillon. «Où les trouver?, s’inquiète Christian Constantin. On a vendu des prestations que l’on n’est plus en mesure d’offrir. Comment la Ligue compte-t-elle défrayer ses membres? La Confédération possède-t-elle une assurance pour dédommager les organisateurs lésés? Devant autant de flous, arrêter le championnat maintenant demeure une variante.» Le boss du FC Sion a déjà prévu de mettre tous les employés du club, joueurs compris, au chômage technique à compter du 1er mars. «L’activité ne pouvant plus être assurée, le bon fonctionnement de l’entreprise ne peut plus être garanti», a-t-il justifié sur les réseaux sociaux.

Une assurance contre le risque de pandémie n’existe pas, comme nous l’a expliqué Jean-Pierre Bula, courtier spécialisé dans le domaine sportif. «Un club peut assurer un titre ou le maintien, se prémunir également contre les pertes économiques liées à une relégation ou à un kidnapping. Mais pour les conséquences d’un huis clos, il n’y a rien.»

L’Euro annulé?

Bâle et YB possèdent certes une assurance perte de gain, mais leur police ne couvre en principe pas un tel cas de force majeure. Pour atténuer le manque à gagner de ses clubs, la SFL pourrait puiser dans ses (maigres) réserves, ou faire appel au fonds des équipes nationales en fonction d’une convention passée avec l’ASF. «L’ennui, conclut M. Schäefer, c’est qu’aujourd’hui, on doit aussi envisager qu’il n’y aura peut-être pas d’Euro.»

Hockey: Tout pour éviter le huis clos

Lundi matin, tous les regards seront tournés vers Ittigen. Non pas pour savoir si Cancellara, originaire de la bourgade bernoise, fera une sortie à vélo. Mais pour savoir de quoi sera fait l’avenir du hockey suisse lors d’une séance extraordinaire entre les dirigeants des douze formations de l’élite. Après deux soirées complètes à huis clos, les clubs sont désormais en pause avant les play-off. Ces derniers, qui doivent en théorie débuter samedi prochain, sont actuellement remis en cause. «Je n’arrive pas à m’imaginer que ce soit purement et simplement annulé, remarque Raphaël Berger, directeur général de FR Gottéron. Mais nous faisons actuellement face à une situation spéciale et personne ne sait vraiment dans quel sens cela va tourner.»

Le sens du vent? Selon les informations récoltées dans la ligue, l’idée est de reporter le début des play-off au mardi 17 mars, soit deux jours après la fin théorique de l’interdiction des manifestations de 1000 personnes et plus. Pour la plupart des clubs sondés, un consensus se dégage: tout sera fait pour éviter de disputer des play-off à huis clos. «Nous n’organisons pas des matches pour nous divertir, nous les dirigeants de club, a souligné Marc Lüthi, CEO de Berne. Nous le faisons pour le public, pour les fans. Des matches sans spectateurs? Autant ne pas les jouer.»

À l’heure actuelle, rares sont les observateurs à croire en une fin de crise le 15 mars prochain. «C’est également mon cas, remarque Raphaël Berger. Cela semble peu probable. Nous devons discuter pour trouver la meilleure solution pour les clubs, les joueurs, les partenaires et les spectateurs. Trouvera-t-on celle qui satisfasse tout le monde? Je ne pense pas.» Dégâts, il y aura. Reste à savoir à quelle hauteur ils se chiffreront et qui payera la note.

Du côté de Bienne, on a tendance à rejoindre Berne. Daniel Villard, directeur du club seelandais, ne se montre pas particulièrement optimiste pour la suite de la saison. «Je l’espère, mais je ne pense pas que la situation sera meilleure après le 15 mars, explique-t-il. Des play-off sans spectateurs, ce n’est pas vraiment envisageable, mais il ne faut pas oublier que nous sommes liés à un contrat TV et ne pas jouer ces matches aurait des conséquences importantes. Il faudra peser le pour et le contre.» À l’heure actuelle, un sentiment grandissant de crainte s’empare de la National League. «Et c’est normal, concède Raphaël Berger. Personne ne sait vraiment comment réagir et nous y verrons plus clair lundi au terme de cette séance extraordinaire.»

Et les primes?

Selon les clubs et selon les différents contrats, des primes seront dues aux joueurs en fonction des résultats. Un paiement malgré des rencontres à huis clos est-il envisagé? «Nous aurions à le faire, précise Raphaël Berger. Mais celui qui prend le problème par ce côté se trompe. Il y a suffisamment d’autres points à régler avant les primes des joueurs. Et les spectateurs? Comment seraient-ils dédommagés? Et les sponsors?» Si Berne est assuré contre une perte de manque à gagner, ce n’est de loin pas la norme dans la ligue. «Les assurances sont surtout valables en cas de catastrophe naturelle, précise le dirigeant de FR Gottéron. Une épidémie comme celle que nous vivons n’entre pas dans le cadre.»

«Si les play-off sont annulés, je suis incapable de dire pour l’heure ce qui se passerait avec les primes des joueurs, précise Daniel Villard. Si par contre nous devons jouer les matches à huis clos, nous verserons tout de même les primes dues, mais cela représenterait une grosse perte pour nous en raison du manque à gagner lié entre autres à la restauration et au ticketing. Toutefois, la plupart de nos joueurs ont droit à des primes seulement à partir de la demi-finale. Seuls quelques anciens contrats comprennent encore une prime de qualification pour les play-off.»

En d’autres termes, les finances du HC Bienne ne seraient vraiment impactées par des versements de primes que si le club seelandais venait à passer le premier tour des séries.

À l’heure actuelle, les clubs réfléchissent à des solutions pour contenter les spectateurs en cas de play-off devant des gradins vides. Une solution pourrait consister en des diffusions publiques où les entrées seraient limites à 1000 spectateurs. Une perspective qui n’enchante pas grand monde dans la ligue. Dans un cas extrême, la possibilité de mettre les joueurs au chômage technique est également envisagée.