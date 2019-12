Le Valais et les Grisons auront droit à un beau Noël tout blanc

Aurons-nous droit à un Noël blanc en 2019? Il vaut mieux se trouver au-dessus de 1500 mètres si l’on veut goûter aux joies de la neige. La couverture neigeuse sera amplifiée cette semaine. Dean Gille travaille pour MétéoSuisse: «Dès ce soir, il y aura plusieurs séries de précipitations. Cela donnera un bon cumul de poudreuse sur la région alpine. Ce lundi, on prédit entre 20 et 40 centimètres au-dessus de 1000-1500 mètres. Mercredi et vendredi, il tombera une dizaine de centimètres supplémentaires.»

Cette neige, à mi-décembre, annonce-t-elle un Noël blanc? «La probabilité d’avoir un Noël blanc en montagne est assez grande. Ça va être difficile de faire fondre tout ça. Les Alpes vont rester enneigées, ça paraît vraisemblable. Même s’il y a un redoux, il faudrait beaucoup de pluie et de vent en altitude.»

Au niveau de la quantité de neige, c’est l’Engadine qui a été gâtée. Dans les Grisons, la moitié des stations sont ouvertes. Tant à Arosa qu’à Saint-Moritz ou à Davos, il est tombé entre 60 centimètres et plus de 1 mètre de neige fraîche. En Valais, qui dénombre aussi une quarantaine de stations, une quinzaine d’entre elles sont, en partie, ouvertes, en ce début décembre. La moitié des pistes de Zermatt ou de Saas Fee sont «bonnes». Dans les 4 Vallées, ce sont 10% des installations qui fonctionnent.

Damian Constantin dirige Valais/Wallis Promotion: «Par rapport à d’autres débuts de saison, nous sommes très optimistes. Le froid et les premières chutes de neige conséquentes ont permis à de nombreuses pistes d’ouvrir leurs portes. Nous avons la chance d’avoir des domaines skiables hauts en altitude. Nous pouvons skier jusqu’à 3800 mètres.»

De la neige, mais pas partout

Le ski n’est pas encore possible partout en Valais, à l’instar d’Évolène ou d’Ovronnaz. La semaine de précipitations qui arrive devrait «booster» ces stations. Pourquoi de telles disparités entre le sud et le nord des Alpes? Le prévisionniste Mikhaël Schwander l’explique par le foehn: «La situation a été bloquée durant plusieurs semaines avec un anticyclone sur l’Europe de l’Est qui a stoppé les dépressions venant de l’Atlantique. Les flux de la Méditerranée, encore chaude, ont amené plus de précipitations dans le sud des Alpes. Au Tessin et en Engadine, les quantités ont été importantes, voire record. C’est exactement le même phénomène qui a conduit aux inondations de Venise», conclut le spécialiste.

Autre paradis de la neige, l’Oberland bernois n’est pas bien loti. Sur la trentaine de stations, seules six ont pu ouvrir partiellement leurs pistes, à l’instar de Gstaad, de Grindelwald ou d’Adelboden. En moyenne montagne, on tire la langue. Au mieux, on en est encore à la neige mouillée. Néanmoins, il y a de l’espoir à Charmey (FR), où il est tombé 38 centimètres à 1630 mètres. Un peu plus bas, aux Bugnenets-Savagnières (NE), il n’a pas neigé depuis février dernier.