Le MCG veut faire payer les pendulaires solitaires

Si vous rechignez à adopter les transports publics ou le covoiturage, le MCG se propose de vous les faire aimer en tapant dans votre porte-monnaie. Le député au Grand Conseil genevois Patrick Dimier, appuyé par trois camarades de parti, vient de lancer un projet de loi concernant les pendulaires, qu’ils viennent de France ou des autres cantons suisses.

Le texte prévoit qu’ils ne pourraient entrer gratuitement sur le territoire cantonal «qu’avec trois personnes au moins à bord d’un même véhicule», les usagers seuls au volant devant eux «s’acquitter d’une taxe CO2 équivalente au double de la carte journalière TPG (ndlr: celle-ci vaut actuellement 10 fr.) à chaque passage de la frontière cantonale».

Les mesures envisagées frapperaient le seul trafic pendulaire, désigné comme le «principal perturbateur», «le plus désagréable et le plus polluant» et «indésirable» dans l’exposé des motifs accompagnant le projet de loi. Le même texte précise que les usagers en visite ponctuelle à Genève échapperont à la dîme.

«Une question de volonté politique»

Comment compte-t-on mettre en pratique concrètement un tel dispositif? «C’est une simple question de volonté politique, assure Patrick Dimier. Les numéros d’immatriculation des personnes travaillant à Genève ont jadis été enregistrés, il suffirait de remettre ceci en place et de coupler cette base aux actuels instruments électroniques.»

Le projet de loi évoque deux limites soumises au paiement: l’une à la frontière cantonale, l’autre en limite des zones urbaines définies par la législation de 2016 sur la mobilité. Laquelle est la bonne? «Il faut parfois permettre aux pendulaires de descendre jusqu’à un parking d’échange ou à celui de telle grande organisation internationale, justifie-t-il. Un projet de loi ayant vocation à être débattu, je laisse une marge de discussion.»

Le texte ne manque pas de faire froncer le sourcil sur les bancs d’en face. Député socialiste, Thomas Wenger trouve l’idée mauvaise: «C’est par des incitations qu’on encouragera la pratique du covoiturage et qu’on fera remonter le taux d’occupation des véhicules, aujourd’hui très bas à environ 1,2 personne par voiture. On peut par exemple définir des voies réservées aux véhicules bien occupés, comme cela a été fait à la douane de Thônex-Vallard. Cette idée de taxe à la frontière n’est autre qu’une façon de cibler les frontaliers.» Grief dont Patrick Dimier se défend, les pendulaires vaudois étant aussi visés.

«Contraire à la Constitution»

Autre reproche, la taxe proposée ressemble fort à un péage routier, dont Thomas Wenger a d’ailleurs été le promoteur. «Tout péage est contraire à la Constitution fédérale, rappelle le socialiste. On peut imaginer que le Parlement octroie des dérogations à cette règle pour permettre des expériences pilotes à durée limitée de péage urbain, mais un tel dispositif ne porterait que sur l’hypercentre d’une ville, il ne saurait s’étendre sur un périmètre comme un canton entier!»

Patrick Dimier, lui, n’en démord pas. «Soit on se cache derrière la Constitution pour ne rien faire, soit on veut faire baisser la pression sur le centre et on agit en demandant une dérogation», tranche-t-il. Pour lui, le moyen envisagé n’est pas discriminatoire, puisqu’il ne vise pas qu’une seule population.

L’élu met aussi en avant l’agenda: «Il faudra pousser un peu les usagers si on veut qu’ils utilisent le Léman Express!» Un réseau ferré transfrontalier dont le déploiement intégral est prévu ce 15 décembre et dont le MCG n’a pas été le plus ardent défenseur, historiquement. Il a en effet été le premier pourfendeur de la liaison ferroviaire CEVA durant la précédente décennie.