La vague des mini-apparts gagne la Suisse romande

Le tour du locataire dure cinq secondes. Chez Arik Fallet, cuisine, chambre à coucher et salle de bains se partagent 28 m2. Trop exigu? «Pour une seule personne, c’est parfait», coupe ce Tessinois de 27 ans. Nous sommes à Oerlikon, à une dizaine de minutes du centre-ville zurichois.

En novembre, CityPop inaugurait ici son premier immeuble de «micrologements»: 53 appartements de 20 à 30 m2. L’entreprise se trouve aux avant-postes d’une tendance appelée à s’étendre. Ces deux prochaines années, elle veut bâtir 1000 mini-appartements en Suisse, à Zurich, à Berne, à Lugano et en Suisse romande. À Lausanne, les travaux sont lancés pour transformer un garage en 130 petits appartements. À Genève aussi, un projet est en cours de développement.

Filiale d’une société zougoise, CityPop n’est pas la seule dans le secteur immobilier à miser sur le format réduit. Les ambitions se fondent sur l’évolution structurelle de la société. En Suisse, le ménage composé d’une personne est le plus fréquent et il ne cesse de prendre de l’importance.

Selon l’Office fédéral de la statistique, les personnes vivant seules composeront 38% de la population d’ici à 2045. Pour les promoteurs, le micrologement offre par ailleurs la perspective d’un meilleur rendement: «Trente appartements plutôt que dix dans un bâtiment, c’est avantageux», commente Hervé Froidevaux, directeur romand du consultant Wüest Partner.

Le concept développé par CityPop est une combinaison d’éléments de location conventionnelle et d’offre parahôtelière. À la place d’une clé, on entre chez soi grâce à un badge ou à son smartphone. Tous les appartements sont meublés et prêts à être habités, draps et serviettes inclus. Un service payant de nettoyage peut être commandé en ligne. Les habitants ne signent pas de contrat de bail, ils ont le même statut que les clients d’un hôtel. La réservation pour quatre semaines au minimum se fait via une application.

Dans un coin de son mini-appartement, Arik Fallet a disposé une grande plante verte. Une écharpe de l’AC Milan est accrochée sur la commode, une console de jeux branchée au téléviseur. Chaque centimètre carré a été pensé. Le soir venu, le lit encastré dans le mur se déplie sur le canapé. La table peut s’allonger. La porte de la salle de bains est coulissante. Dans la cuisine, un miroir donne une impression d’espace. «Je me sens ici chez moi, dit le Tessinois. Je n’ai vraiment pas besoin de plus d’espace.»

Le confinement à domicile – coronavirus oblige – ne l’a pas fait changer d’avis. Arik Fallet paie environ 400 francs par semaine, soit 1600 francs mensuels, charges et wi-fi compris.

«Pour moi qui viens du Tessin, ça fait pas mal d’argent, mais je n’ai pas vu beaucoup de choses meilleur marché au centre-ville.» Informaticien dans une entreprise de télécoms, il a été muté à Zurich en novembre et ne savait pas si son nouveau poste allait lui plaire. Ne pas devoir s’engager auprès d’un bailleur pour une année était un avantage. Il est désormais sûr de vouloir rester et va prolonger son séjour.

Les mini-apparts zurichois de CityPop séduisent. Ils sont actuellement tous occupés. La clientèle se compose en grande majorité d’adultes actifs (75% des réservations), puis d’étudiants (15%) et de retraités (10%). Ces personnes restent en moyenne de six à sept mois. L’entreprise se considère comme une solution de logement «à moyen terme».

Intérêt aussi des seniors

Dans une étude récente sur le micrologement, l’EPFZ s’attend à ce que l’offre en très petits appartements intéresse avant tout les actifs de 30 à 60 ans, mais aussi les seniors. Acteur majeur de ce marché en Allemagne, l’entreprise i-Live mise à Saint-Gall sur le segment estudiantin. Elle a choisi la ville universitaire pour son premier projet suisse, un complexe de 274 micro-appartements d’environ 20 m2, avec des espaces communs pour travailler ou une salle de fitness.

Le promoteur zurichois Halter mise, lui, sur des petits appartements modulables d’une pièce. Cuisine, bureau et chambre à coucher sont séparés par des éléments préfabriqués pouvant être déplacés dans un sens ou dans l’autre d’un simple clic, selon que le locataire souhaite avoir plus de place pour cuisiner ou faire des exercices, par exemple. Appelé «Movement», le concept débarque en Suisse romande, où les premières unités du genre verront le jour en 2021, près de la gare de Sion.

Dans son logement modulable, Frank Bakker peut aménager l’espace selon ses envies. Photo: René Ruis

Halter envisage de construire jusqu’à 250 micro-appartements par an dans tout le pays. Les premiers du genre ont été inaugurés l’an dernier à Adliswil, dans l’agglomération zurichoise. Un ancien immeuble de bureaux a été reconverti en 96 locatifs, dont la moitié est modulable.

«Mes amis trouvent fascinant. Ça fait un peu science-fiction», sourit Frank Bakker, comédien de 30 ans. Après une séparation, il a quitté son 4,5 pièces pour s’établir seul. Pour son 38 m2, il paie 1390 francs par mois. Hésitant au début, il est désormais ravi.

«C’est clair, les possibilités de déplacement sont réduites, mais on s’habitue vite. Dans un sens, ça oblige aussi à se concentrer sur l’essentiel.»