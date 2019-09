La policière qui patrouille sur TikTok

Réseaux sociaux et animaux font bon ménage. Promue en février première e-policière de Winterthour (ZH), Rahel Egli en sait quelque chose. Publiée sur le réseau social TikTok, une vidéo la montrant en train de libérer un agneau coincé entre les lattes d’une barrière a déclenché un enthousiasme viral. Le clip a été visionné 11 millions de fois, a récolté plus de 480 000 likes et a démultiplié l’audience de son compte. «Chaque jour, près de 100 nouvelles personnes commençaient à me suivre sans que je n’ai besoin de rien faire», raconte-t-elle.

Rahel Egli est le visage de la police de Winterthour sur les réseaux sociaux depuis huit mois. Sur Instagram, elle compte 2700 followers. Une broutille, comparé aux 77 000 personnes qui la suivent sur TikTok et qui font sans doute d’elle la policière la plus connue de la ville. Les utilisateurs de l’application la reconnaissent dans la rue, l’arrêtent pour un selfie, l’apostrophent parfois même lorsqu’elle porte ses habits civils ou qu’elle se trouve à la piscine.

Une première suisse

La police de la sixième ville de Suisse se félicite d’être la première et seule du pays à avoir créé un compte personnalisé sur ce réseau au succès planétaire grandissant. En 2015, Zurich avait été pionnière lorsqu’elle créait un poste d’Internet Community Policing. Ils sont aujourd’hui deux ICoP zurichois à patrouiller sur Facebook ou Instagram. Mais aucun signe d’eux sur TikTok.

Développée par l’entreprise chinoise Byte­Dance, l’application permet de mettre en ligne de courtes vidéos accompagnées d’une bande-son et d’effets. Les utilisateurs se mettent souvent en scène en train de faire du play-back, mais ils réalisent aussi de petits sketchs, relèvent des défis ou livrent des conseils de toilettage canin. Au cours des quatre premiers mois de l’année, TikTok a été téléchargée 188 millions de fois, devant Facebook (176 millions) et sur les talons de WhatsApp (224 millions).

Rahel Egli l’avoue, elle ne connaissait pas TikTok quand le service de communication de la police lui a proposé d’endosser ce nouveau rôle. Si Winterthour a décidé de s’y mettre, ce n’est pas pour faire étalage des talents de comédiens de ses agents. Rahel Egli, qui en fait un usage plus conventionnel, a pour mission de faire de la prévention auprès des adolescents, très actifs sur la plateforme. En début d’année, la police des mineurs s’inquiétait des dangers auxquels s’exposaient les jeunes utilisateurs, entre cyberharcèlement, injures et tendance à trop se dévêtir. À la fin de l’été, l’expérience a été jugée concluante et le projet pilote prolongé.

Écoute et conseils

Engagée au sein de la police depuis sept ans, ancienne banquière «qui en avait marre de rester assise à un bureau», Rahel Egli occupe désormais 80% de son emploi du temps à sillonner les rues de Zurich. Les 20% restants, elle les consacre au cyber­espace. Sur ses vidéos, on la voit aussi bien rappeler les règles sur l’usage des trottinettes électriques ou sur le partage de vidéos pornographiques que délivrer un corbeau pris au piège dans une poubelle publique.

Porte-parole de la police de la ville, Michael Wirz est à l’origine du projet. «Il y a une part de communication dans cet outil, concède-t-il. Mais c’est bien plus que cela. Presque toutes les polices ont un compte en leur nom sur les réseaux sociaux, mais une personne a plus de chances de susciter la confiance.»

Transfuge de la police zurichoise, qu’il a accompagnée dans son virage numérique, il est convaincu de l’importance d’une présence policière sur TikTok. «Les jeunes ne regardent pas la télévision, ne lisent pas les journaux, ne vont plus sur Facebook. C’est dur de les atteindre. Sur TikTok, en particulier, nous sommes parvenus à instaurer un vrai dialogue.»

C’est l’autre facette du travail de Rahel Egli: offrir une oreille attentive aux interrogations, demandes de conseils et soucis des utilisateurs. La policière a notamment apporté son soutien à une internaute qui lui disait vouloir mettre fin à ses jours. Elle remarque que, lorsqu’une jeune fille prend contact, c’est souvent pour faire part d’un problème. «Les garçons posent plutôt des questions pratiques, sur leur vélomoteur, par exemple.»

Lorsqu’elle patrouille en ligne, Rahel Egli est souvent la cible de menaces et d’insultes. Les quatre lettres ACAB reviennent souvent. Elles signifient «All cops are bastards» – «Tous les flics sont des salauds». La policière ne le prend pas personnellement. C’est plus dur pour elle de ne pas être affectée par les attaques visant sa personne, mais elle a appris à ne pas «nourrir les trolls». Dans un cas, un commentaire a déclenché une intervention policière.

«Un bon flic est un flic mort», lui a lancé un internaute. Considérant qu’il s’agissait d’une menace, des agents ont remonté la trace de l’utilisateur et sonné chez lui. L’auteur était un garçon de 12 ans. Il a fondu en larmes.