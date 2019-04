La police trouve près de 5 kilos d’héroïne dans un canapé

La police genevoise a reçu en mars l’appel d’un indicateur fort bien informé. Alertés par ce bon tuyau, les agents de la Brigade voie publique et des stupéfiants se sont rendus aux Pâquis dans l’espoir de «serrer» des dealers d’héroïne. L’intervention policière, menée à la rue de Lausanne puis dans un appartement de Vernier, a été fructueuse. Selon nos informations, elle a abouti à l’arrestation de deux trentenaires et à une saisie de taille: 5,1 kilos d’héroïne.

Qui sont ces suspects détenus à Champ-Dollon? D’après une source policière, l’un est un ouvrier kosovar. Marié à une Suissesse, il vit au Lignon depuis plusieurs années. Le soir des arrestations au début du mois dernier, il venait de remettre aux Pâquis 500 grammes d’héroïne au second prévenu, un Albanais fraîchement arrivé à Genève. Les enquêteurs, qui ont assisté à cette transaction, ont ensuite suivi le livreur kosovar jusqu’à son domicile. Lors de leur visite surprise chez lui, les policiers ont découvert, dissimulé dans son canapé, 4,6 kilos d’héroïne.

Le mystérieux chauffeur

Quel est le taux de pureté de cette drogue saisie? Des analyses dans ce sens sont en cours. À ce stade, l’homme, déjà condamné par le passé pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants, explique que la drogue, retrouvée dans son salon, lui a été remise quelques jours plus tôt par un mystérieux chauffeur de taxi.

Quid du second prévenu? L’homme dit avoir déposé une demande d’asile en France. À Annecy, un compatriote l’aurait entendu parler albanais au téléphone et lui avait proposé un «coup» sur Genève. Quel est l’étendue du trafic reproché aux deux hommes défendus par Mes Giovanni Curcio et Igor Zacharia? D’autres protagonistes se retrouvent-ils dans le collimateur de la justice? L’enquête devra l’établir notamment grâce aux analyses des téléphones des prévenus et de leur ADN. Contactés, les représentants de la défense n’ont pas souhaité faire de commentaires. Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire des deux suspects pour une durée de trois mois, notamment en raison du risque de fuite et de collusion.

5,1 kilos d’héroïne, ce n’est pas une mince affaire. Pour la police, cette saisie représente plus de 16% des prises d’héroïne faites l’an dernier à Genève (31 kilos en 2018, 25 en 2017, 33 en 2016). Cette prise risque de conduire tout droit son auteur devant le Tribunal correctionnel. À en croire les récents jugements portant sur des volumes comparables, on comprend qu’une telle quantité se traduit en années de prison ferme. La plus grosse saisie d’héroïne en Suisse romande de ces dernières décennies a eu lieu en 2014: plus de 19 kilos avaient été découverts dans un bagage à l’aéroport de Genève. Jugée en janvier, cette affaire a conduit à de lourdes condamnations. Des peines de 7 à 12 ans et demi de prison ont été prononcées à l’encontre d’un couple et d’un complice.

Un marché de 200 millions

En Suisse, le marché de l’héroïne représente un chiffre d’affaires de 150 à 200 millions de fr. par an (500 millions pour la cocaïne). Comme le révélait une enquête de «Bilan» le mois dernier, le prix du kilo d’héroïne est multiplié par 50 entre le pays producteur et la Suisse. Achetée 400 fr. le kilo en Afghanistan, l’héroïne vaut, à l’arrivée, 20 000 fr. le kilo. Acheminée via le Pakistan, l’Iran, la Turquie, elle transite par l’Albanie avant d’arriver, par la route des Balkans, en Suisse. Là, les importateurs utilisent des petites mains, des dealers albanophones, pour écouler la marchandise. En Suisse, on compte 20 000 consommateurs réguliers d’héroïne (150 000 de cocaïne). Cinq grammes d’héroïne achetés chez le vendeur albanais valent 100-150 fr., soit 5 à 10 fr. la dose de 0,2 gramme. Il y a trente ans, 5 grammes valaient 500 fr., contre près de 120 fr. aujourd’hui. (Le Matin Dimanche)