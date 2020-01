La place de parc «184» fait de l’ombre à la Fête des Vignerons

«Ici se célèbre la Fête des Vignerons». L’inscription est celle de la plaque commémorative située sur la place du Marché de Vevey où s’érige, toutes les deux décennies depuis 1797, l’arène géante de l’événement bacchique. Une dalle qui passe inaperçue ou presque dans le flot de véhicules en quête d’une case libre sur le vaste parking à ciel ouvert en bordure de lac.

La situation s’est encore péjorée cet automne. Jusque-là, la dalle de 2 mètres sur 2 se situait sur une voie de circulation, entre deux rangées de places de parc. Mais depuis le nouveau marquage post-Fête 2019, celle-ci se trouve cachée par la voiture occupant la place 184. Patrick Bertschy, élu PLR local, le déplore: «Cette plaque est déjà la seule allusion à la Fête des Vignerons à Vevey, hormis le Musée de la Confrérie. Pour un monument inscrit au Patrimoine mondial immatériel de l’Unesco, il pourrait être mieux valorisé.»

Son appel semble avoir été en partie entendu: un panneau d’interdiction de stationner a été vaguement posé aux abords de la place. Une phase intermédiaire avant de condamner la place 184? «Toutes les pistes restent ouvertes à ce stade, selon Jérôme Christen, municipal, qui se dit conscient du problème de valorisation du monument. Cependant, nos services préconisent pour l’heure le maintien de cette place de parc jusqu’au réaménagement de la place du Marché prévu ces prochaines années. La plaque serait mieux préservée que si elle était sur un tronçon de circulation.»

Souvenirs enfouis sous terre

Pour la petite histoire, «la plaque, plus de six tonnes de granit provenant d’un ancien pressoir, fut offerte par le vigneron veveysan et rière-conseiller Paul Demierre, rappelle Sabine Carruzzo-Frey, secrétaire générale et archiviste de la Confrérie des Vignerons, qui organise la Fête. Les discussions furent entamées en 1959 et la dalle posée en 1961. Je trouve dommage aujourd’hui que ce monument soit une place de parc.»

La plaque commémorative sert en outre de socle à une «boîte à souvenirs» souterraine où reposent plusieurs objets en lien avec les dernières Fêtes: des photos, un parchemin scellé, des listes de conseillers et abbés-présidents et un exemplaire du numéro spécial «Fête des Vignerons 1955».

Une autre chose étonne Patrick Bertschy: «L’inscription de l’édition 2019 n’a pas encore été gravée.» La plaque porte en effet l’année de chacune des onze éditions précédentes. Daniel Willi, responsable des infrastructures de la Fête des Vignerons, rassure: ce sera chose faite ces prochaines semaines. «Je tiens tout de même à rappeler, ajoute-t-il à l’adresse des impatients, que l’inscription de l’édition 1999 avait été apposée… en 2002!»