La «loco acouphène» fait «biiip» jour et nuit et 365 jours sur 365

Les riverains de la gare de Neuchâtel expriment un ras-le-bol. Presque tous les jours, ils ne lâchent rien et interpellent le gouvernement neuchâtelois sur la problématique qui les mène au bord de la crise de nerfs: le bruit émis par des locomotives de secours de la compagnie BLS (Berne-Lötschberg-Simplon) stationnées sur les voies de jour comme de nuit.

Sur Facebook, ils sont près de 200 à avoir rejoint le groupe La Loco Acouphène. Ces dizaines de riverains neuchâtelois en ont assez de ce bruit qui les poursuit tout le temps. Ils l’ont supporté durant des mois et puis ils ont craqué. Ils ont approché des habitants influents, qui ont sensibilisé des politiciens, qui, eux, ont interpellé des conseillers d’État. Mais depuis une année, rien n’a vraiment changé.

Jour et nuit, 365 jours sur 365, la locomotive produit son bruit, a priori inoffensif si on l’écoute quelques minutes. Néanmoins, c’est ce «biiip» qui tape sur les nerfs des voisins de la gare de Neuchâtel, tant il est omniprésent. Habitante du quartier et propriétaire d’un appartement depuis plus de quinze ans, Christiane Pijnenburg a rejoint le comité de La Loco Acouphène. Elle se dit à bout et à la limite de l’agressivité. «Si je vis ici, c’est parce que tous les transports publics sont accessibles facilement. Le trafic de nuit des trains de marchandises ne m’a jamais dérangée, mais ce train-là… soupire-t-elle. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, il est sous nos fenêtres. Nous ne pouvons plus dormir et ça nous rend fous. Nous sommes des centaines à être concernés et nombreux sont ceux qui ont recours à des somnifères pour tenir le coup.»

La Neuchâteloise illustre le problème avec deux autres exemples. «L’autre jour, mon voisin âgé était en train de perdre la raison, recroquevillé sur lui-même, les mains sur les oreilles. Une autre voisine a décidé de déménager et de vendre son logement.» Même si le son tenace ne dépasse pas les normes en matière de décibels autorisées, selon une analyse menée par la Ville de Neuchâtel en début d’année, ce bruit de fond incessant est usant pour les riverains. Ils dénoncent des maux de tête, des nausées et des insomnies, même avec les fenêtres fermées.

Très remontée et lasse, Leila Sahal exprime son indignation: «Voilà dix jours consécutifs que ce train de secours produit de la pollution sonore. Nous sommes épuisés par ce bruit infernal. Il s’enclenche en pleine nuit pour ne s’arrêter qu’à 21 h le lendemain en semaine et à 18 h le week-end. Nous n’avons que quelques heures de répit très tôt le matin.»

«Ce n’est pas pour les embêter»

Contactée cette semaine, la compagnie BLS, via son porte-parole Stefan Dauner, confirme qu’une de ses locomotives et six wagons sont stationnés dans la gare neuchâteloise. Sur demande explicite du canton du Neuchâtel, cette rame de secours est à disposition en cas de perturbations sur la ligne entre Berne et La Chaux-Fonds. La compagnie ferroviaire reconnaît néanmoins l’agacement des habitants aux abords de la voie. «Nous pouvons comprendre les riverains qui se sentent dérangés par le bruit de cette rame. Ce véhicule est à disposition pour assurer une bonne desserte sur la ligne. Pour que le train puisse être opérationnel à tout moment, il doit rester enclenché lors des températures de plus de 25 ou de moins de 5 degrés, pour ainsi permettre des températures ambiantes à l’intérieur. Ce n’est donc pas pour embêter les riverains.»

N’y aurait-il pas la possibilité de déplacer le train dans un endroit moins peuplé? «Étant donné la longueur du véhicule, nous n’avons pas trouvé de meilleur emplacement pour ce train sans simplement déplacer le problème à un autre endroit. À long terme, à partir de 2021, les rames de types Re465-EWIII (ndlr: les vieilles locomotives en question) disparaîtront progressivement étant donné qu’elles font partie des plus anciennes de notre flotte.»

Christine Pijnenburg a alerté les autorités politiques. Aujourd’hui, elle dénonce vivement leur inaction. «Le Conseil d’État a été interpellé par les Verts au Grand Conseil en automne dernier. Il a répondu que le mandat de BLS est d’assurer des liaisons de qualité et que c’est un mal nécessaire car la ligne a souvent du retard et a donc besoin de ce train de secours.»

Rien de mieux avant 2021

«Le Matin Dimanche» a voulu donner la parole au Conseil d’État neuchâtelois. Visiblement agacé par le problème, par la voix de son conseiller en communication, Laurent Favre n’a pas souhaité s’exprimer sur le dossier, estimant avoir «tout dit il y a quelques jours à la presse régionale». Qu’a-t-il déclaré en réalité? Juste que «le reclassement obtenu du tronçon Berne-La Chaux-de-Fonds en trafic grandes lignes à l’horizon 2020-2021 devrait utiliser du matériel roulant plus performant qui permettrait de renoncer au train de réserve». Punkt. Schluss.

Encore deux ans à subir le fameux «biiip»? Pour Christine Pijnenburg, c’est totalement impensable. «S’il le faut, nous irons interpeller le conseiller d’État de visu. Ce qui me choque le plus, c’est que le Canton de Neuchâtel, qui affiche de grands déficits, laisse ce train toujours en poste. Cela doit coûter une petite fortune, d’autant que deux mécaniciens sont là en permanence. Je ne comprends pas la logique des autorités. Ce train BLS, c’est du grand n’importe quoi, de A à Z.»

À noter qu’une procédure officielle est en cours. Elle est gérée par l’Office fédéral des transports. En réponse aux plaintes des riverains, dans un courriel, l’an dernier, l’OFT a simplement conseillé aux voisins de la gare de Neuchâtel de condamner fenêtres et balcons pour ne plus entendre le bruit. (TDG)