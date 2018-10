La forêt suisse subit la sécheresse persistante de plein fouet

Le temps d’une balade en forêt. Les jolies couleurs qui font la magie de l’automne ne sautent pas aux yeux. L’ambiance est grisâtre. En cette seconde moitié du mois d’octobre, les arbres restent verts. Ou alors ils ont directement viré au brun, la couleur de l’hiver. Habituellement, la coloration puis la chute des feuilles préparent les arbres au repos hivernal. Ce mécanisme se déclenche lorsque la température descend et que la durée du jour diminue. Or, durant cet automne, les températures sont exceptionnellement élevées et retardent le processus. En clair, le cycle naturel n’est pas respecté.

Dans la région jurassienne, ce sont surtout les hêtres qui ont bruni anormalement. Garde forestier pour la région Ajoie-Ouest, une des régions les plus touchées de Suisse romande, Gilbert Goffinet ne peut que constater les dégâts causés par cette sécheresse estivale et automnale. «Les arbres n’ont pas eu droit à leur cycle d’automne. Les hêtres ont directement bruni, sans passer par l’habituel jaune de saison. La situation est bien pire qu’en 2003, année de canicule, ou le cycle naturel avait été avancé mais avait bel et bien eu lieu», explique le professionnel. Il prédit la mort de nombreux hêtres pour 2019. «Beaucoup ne s’en remettront pas. Même s’il pleuvait tout le mois de novembre, cela ne changerait pas grand-chose. Le mal est fait.» Et le printemps prochain s’annonce laborieux pour les gardiens de la forêt. «Nous aurons un grand travail d’observation et nous devrons cibler nos interventions et nos coupes sur des bois dépérissants ou qui seront morts.»

Outre le hêtre, c’est l’essence même de la forêt qui risque d’être modifiée. Tous les résineux, parmi lesquels l’épicéa et le sapin blanc, ont été affaiblis par le sec ambiant. Particulièrement soumis à l’attaque des bostryches qui pullulent cette année, ces arbres n’ont pas assez, faute d’eau, de ressources pour se défendre. Ce déficit hydrique affecte la forêt dans son ensemble, comme l’explique Mélanie Oriet, collaboratrice scientifique à l’Office jurassien de l’environnement. «Nos arbres sont soumis à un grand stress hydrique depuis plusieurs mois. Cela les rend vulnérables et les expose à des ravages.» En Valais, à Sion, sur les 90 derniers jours, la température a été supérieure de 3,54 degrés par rapport à la moyenne annuelle. Les plantations forestières effectuées en 2018 ont dû localement être arrosées huit fois contre deux lors d’une année normale.

Des disparitions à venir

Pour l’ingénieur des forêts Jean-Marie Putallaz, il faut s’attendre à d’importants changements pour la suite. «La succession des étés arides conduira certainement à la disparition du pin sylvestre que l’on retrouve sur le flanc gauche de la vallée du Rhône, de la plaine jusqu’à 1000 mètres d’altitude.» Le Valaisan donne également l’exemple de l’épicéa, situé majoritairement entre 1000 et 2000 mètres. «Les ouragans de l’hiver dernier associés à un été très chaud et aux attaques répétées du bostryche verront probablement plusieurs groupes d’arbres dépérir.»

Sur la quantification des dégâts, difficile de se prononcer avant l’année prochaine. L’Office fédéral de l’environnement, par la voix de sa porte-parole Rebekka Reichlin, précise que la sécheresse dans les forêts suisses varie d’une région à l’autre. «L’évolution de la situation dépend des précipitations qui tomberont ou non durant l’hiver et le printemps prochains. Beaucoup de pluie et neige seraient bénéfiques pour les arbres.»

Dans tous les cas, la sécheresse 2018 aura marqué les esprits, comme le confirme la scientifique Mélanie Oriet. «Les arbres de nos forêts n’auront pas pu faire beaucoup de réserve. Cette croissance ralentie se remarquera à l’étroitesse du cerne annuel de bois fabriqué par l’arbre cette année. À plus long terme, des épisodes de sécheresse à répétition, comme nous le vivons depuis quelques années, peuvent mettre à mal la résistance des arbres et entraîner une mortalité précoce plus importante.» Dès lors, nos paysages devraient se modifier au fil du temps, selon le Professeur Arthur Gessler de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt. «Sa croissance est ralentie. Selon nos observations sur une quinzaine d’années, nos forêts produisent dorénavant davantage de C02 qu’elles n’en absorbent. Nous pouvons supposer une mortalité plus élevée à l’avenir, surtout chez les résineux.»

Le défi? Choisir judicieusement les espèces d’arbres. Les propriétaires forestiers devront poser les jalons d’une forêt qui peut s’adapter au réchauffement climatique. L’essence de l’avenir, selon les spécialistes suisses, c’est le roi des arbres: le chêne. Il résiste très bien. Solide, il est moins sujet au manque d’eau. Cet arbre a des réserves qui lui permettent de résister mieux que les autres aux grandes chaleurs. (TDG)