La chèvre, la vache et le mouton valaisans sont en danger

Il y a la vache d’Hérens, reine des arènes, et sa robe variant du noir au fauve. Le mouton nez noir, coiffé d’adorables frisettes, petite peluche vivante dotée d’un caractère affectueux et ultrasocial. La chèvre à col noir, un air doux sous une épaisse frange, et dont les longs poils bicolores font penser, malgré ses origines, au drapeau fribourgeois. Malheureusement, tous sont en péril: les trois races autochtones du Valais enregistrent un fort recul, révèle «Le Nouvelliste». Au cours des cinq dernières années seulement, leurs populations ont baissé respectivement de 10, 15 et 20%. Les bêtes courent ainsi un véritable danger: lorsque les effectifs d’une race deviennent trop modestes, un risque d’extinction n’est pas exclu, notamment en cas d’épizootie. C’est particulièrement vrai pour la vache d’Hérens, qui ne compte plus que 6000 têtes environ.

Les explications de cette érosion sont multiples: le métier d’éleveur séduit de moins en moins et devient toujours plus exigeant, tandis que l’espace disponible s’amenuise. Les éleveurs de ces trois races sont en majorité des amoureux de ces bêtes, davantage mus par la passion que par la recherche de profits, et le font d’ailleurs souvent en marge de leur activité professionnelle. Les éleveurs professionnels, eux, préfèrent des races plus rentables. En outre, un changement dans le calcul des paiements directs, se basant désormais non pas sur le nombre d’animaux détenus mais sur la surface exploitée, incite désormais à posséder moins de bêtes. S’ajoute à cela la pression du loup, dont la faim tend encore à diminuer les troupeaux de moutons et de chèvres.

«Task force»

Alerté, le conseiller d’État en charge de l’Agriculture, Christophe Darbellay, a mis en place une task force chargée d’inverser cette tendance, révèle le quotidien valaisan. Pour l’heure, les pistes de solutions se concentrent surtout sur la vache d’Hérens. Outre une collaboration transfrontalière avec les spécialistes du val d’Aoste, autre pays hôte de la race, le Conseil d’État prévoit une valorisation des produits et des événements entourant l’animal, emblème régional, tant via les acteurs touristiques qu’économiques. Il existe d’ailleurs depuis 2010 le label «Fleur d’Hérens», garantissant une traçabilité optimale et des trajets réduits au minimum de la viande et des produits laitiers issus de la bête.

Sauvé par sa «mignonnerie»?

Le mouton à nez noir sera-t-il lui aussi sauvé par les produits dérivés? Le 1er août, une marque basée à Renens (VD), Baabuk, a lancé une chaussure fabriquée avec sa laine, en partenariat avec des bergers et des fermiers valaisans. La basket s’inspire directement du look de l’animal, corps blanc et museau noir.

Quoi qu’il en soit, l’animal vivra très certainement, mais pas forcément chez nous. Sa dégaine craquante et sa laine décrite comme incroyablement moelleuse lui ont valu une popularité mondiale et le titre de «mouton le plus mignon du monde». Ainsi, l’ovin peuplant le Bas-Valais depuis le XVe siècle s’exporte aujourd’hui au Royaume-Uni, en Écosse, en Amérique et jusqu’en Nouvelle-Zélande.