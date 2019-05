La Suisse exporte 10% de ses déchets plastiques

Yvan Bourgnon, le skipper qui veut nettoyer les mers





Marin depuis des décennies, Yvan Bourgnon fait partie de ces rares témoins à avoir pu observer, au fil de ses voyages, la dégradation environnementale des océans. «J’ai vu l’augmentation des déchets de près lors de mon tour du monde en catamaran (ndlr: en 2014), où j’étais presque au niveau de l’eau. C’est écœurant», raconte l’explorateur franco-suisse.



Depuis cette aventure, celui qui se décrit comme un «mec en admiration quotidienne de la nature» s’est lancé pour nouveau défi de réduire ce fléau pour l’environnement. Dans cette optique, en 2016, il fondait The SeaCleaners. Créée à l’origine pour simplement observer le problème du plastique en mer, cette association a rapidement évolué. Car, pour le vieux briscard des mers, si observer c’est bien, agir c’est mieux. «Quand j’ai vu qu’il n’y avait aucun bateau pour ramasser les déchets, j’ai lancé une pré-étude de faisabilité, puis un crowdfunding pour financer une étude plus complète», explique-t-il.

Entourées d’un consortium technique, les équipes de The SeaCleaners ont par la suite élaboré les plans du Manta, une sorte d’énorme bateau-poubelle dont la forme rappelle celle d’une raie manta. Dans les grandes lignes, le navigateur helvète compte sur son énorme navire pour aller ramasser les plastiques là où ils atteignent la mer, soit à l’embouchure des grands fleuves. «Chaque bateau pouvant récolter quelque 8000 tonnes de déchets par an, avec une flotte de 300 navires, nous pourrons récolter jusqu’à 30% des déchets finissant annuellement leur vie dans les océans», s’enthousiasme l’explorateur.



Grâce à un système de tapis roulants, une fois sortis des eaux, les déchets pourront soit être compactés avant d’être ramenés sur terre pour être recyclés, soit être utilisés pour alimenter le bateau en carburant, grâce à un procédé appelé «pyrolyse». «Tout cela pour un coût similaire à celui de la collecte de déchets sur terre», assure l’aventurier franco-suisse.



Reste encore à lever les fonds nécessaires pour le premier Manta. Yvan Bourgnon parle d’un budget de 30 millions de francs. «Nous en avons déjà levé 10 millions et sommes sur le point de signer avec d’importants partenaires», assure le marin dont le seul regret est de n’avoir pas encore trouvé d’écho favorable en Suisse. Si le navigateur s’est donné trois ans pour récolter les fonds, son objectif est d’en lever les trois quarts d’ici fin 2020 afin de démarrer la construction du bateau en 2021 et prendre la mer en 2023.