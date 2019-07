La Guinée équatoriale veut bloquer la vente

Rebondissement dans l’affaire des «supercars» du vice-président de Guinée équatoriale et fils aîné du chef de l’État, Teodorin Obiang.

En février dernier, après un peu plus de deux ans de procédure pénale pour blanchiment d’argent et gestion déloyale des intérêts publics, le Parquet genevois avait classé l’enquête, dès lors qu’un arrangement avait été conclu avec ce micro-État voisin du Cameroun.

Négocié sous les auspices du Département fédéral des affaires étrangères, l’accord prévoyait la confiscation et la vente des 25 bolides séquestrés à l’autom­ne 2016 sur le tarmac de l’aéroport de Cointrin, in extremis: les véhicules de luxe, en révision en Suisse où les affaires du clan sont gérées, devaient être mis à l’abri d’une saisie par avion-cargo…

Les recettes de la vente devaient être affectées à «un programme à caractère social sur le territoire de la Guinée équatoriale», avait communiqué le Ministère public. Tout en précisant que le régime des Obiang avait accepté de verser 1,3 million de francs à l’État de Genève, «notamment pour couvrir les frais de procédure».

Cette somme comprenait les 2000 euros quotidiens payés par le contribuable pour entretenir le yacht arraisonné aux Pays-Bas, également sur ordre du Parquet. Un navire à 100 millions qui aura finalement été rendu à ses propriétaires, compte tenu de l’issue des investigations.

Depuis six semaines, la maison de vente aux enchères Bonhams annonce sur son site internet que les «supercars» (dont une rarissime Koenigsegg, six Ferrari, cinq Bentley, trois Lamborghini et trois Rolls-Royce) seront cédées le dernier week-end de septembre. Pour une valeur totale estimée à 12 millions d’euros.

Mais la nouvelle a fait bondir la République de Guinée équatoriale, qui avait subordonné son accord à une vente «en un seul bloc». Notamment pour éviter que les recettes soient amputées d’une commission, dès lors que ledit programme humanitaire sera destiné à sa population. Si bien que le régime a déposé ce jeudi une requête de mesures superprovisionnelles auprès du Tribunal civil genevois pour faire annuler les enchères, a dévoilé son avocat au «Matin Dimanche». «Le premier procureur Yves Bertossa s’était engagé par e-mail à donner suite à notre exigence dans la mesure du possible, explique Me Shahram Dini. Sauf qu’il n’a rien tenté, pas même une réponse à un marchand de voitures d’exception qui avait fait part de son intérêt à acquérir les véhicules.»