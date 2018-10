«LGBTQIA, y a plus que le sexe! C'est fini l'amour»

La vidéo de la semaine est en libre accès. Les archives sont à consulter au format Abo+, sauf la première sur l'affaire Maudet qui est en libre accès.

Les épisodes de la série

La vidéo «Olé!» n°6 sur les directives de la SUVA pour la protection des travailleurs «Si vous ne voulez pas faire quelque chose, il faut dire non!»

La vidéo «Olé!» n°5, en hommage à Charles Aznavour: «Tu ne dois plus faire de bébés»

La vidéo «Olé!» n°4, en hommage à Charles Aznavour: «Emmenez-moi au pays des poubelles»

La vidéo «Olé!» n°3, sur l'augmentation du prix des assurances maladies: «Mes très chers sœurs et frères assurés»

La vidéo «Olé!» n°2, sur les votations du 23 septembre 2018: «Tu veux bio et plus cher ou normal et moins cher?»

La vidéo «Olé!» n°1 sur l'affaire Pierre Maudet (en libre accès): «Le Monsieur Maudet je l’ai connu tout petit» (TDG) (TDG)