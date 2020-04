«L’aide ne doit pas devenir un oreiller de paresse»

Monsieur Parmelin, vous avez des cheveux plus longs que d’habitude…

Ah, vous avez remarqué?

Oui, on a vu.

C’est mon plus gros problème personnel. Non, sérieusement, je fais avec.

Vous n’aimez pas ce look de crise?

Ma femme m’a dit que ce n’est plus supportable. Mais le réconfort est proche: mon coiffeur m’a envoyé un SMS jeudi à la suite de la conférence de presse du Conseil fédéral et m’a proposé un rendez-vous juste après le 27 avril.

Porterez-vous un masque pour sortir?

Là où il y aura des recommandations concernant le port du masque, oui.

Pourquoi le Conseil fédéral n’impose-t-il pas le port du masque dans la phase de sortie du confinement?

Si les spécialistes nous conseillent d’utiliser des masques dans certaines circonstances, nous le ferons. Nous ne considérons pas que le port obligatoire du masque en public soit nécessaire actuellement.

Certains trouvent que la réouverture va trop lentement. Êtes-vous intervenu au Conseil fédéral pour une ouverture plus rapide comme l’UDC l’exige?

Il est juste et important que mon parti s’exprime. Nous avons débattu de plusieurs stratégies au Conseil fédéral. En fin de compte, comme toujours en politique, on donne son avis, on négocie des solutions, et on finit par prendre une décision. Mais nous devons demeurer prudents et veiller à ce que nous ne devions pas revenir au confinement. Cela rendrait les choses encore plus difficiles, surtout pour l’économie.

Certaines décisions ne sont pas très compréhensibles. Pourquoi les petits magasins doivent rester fermés, alors que les grands distributeurs peuvent vendre tout leur assortiment?

Le Conseil fédéral ne veut pas risquer d’être confronté à de nombreux déplacements et de grandes foules, il a donc choisi une stratégie par étapes. Le gouvernement ne souhaite pas créer de nouvelles inégalités. Les grands distributeurs ne sont pas autorisés à vendre leur gamme complète, mais une petite quantité de produits de consommation courante. Voilà pourquoi l’Office fédéral de la santé publique a annoncé une mise en application concrète et avec bon sens pour la semaine prochaine.

Il n’y a aucun calendrier pour la restauration, alors que cette branche a déjà proposé un plan de protection.

Nous évaluons la situation en permanence. Je n’exclus pas que les restaurants puissent rouvrir dans quelques semaines peut-être. Cela dépend de l’évolution de la situation. Le Conseil fédéral peut effectuer un bilan circonstancié à chacune de ses séances hebdomadaires.

On dit en Suisse romande que vous vous préoccupez trop d’économie et pas assez de santé, ce n’est pas le cas en Suisse alémanique. Y a-t-il un rideau de corona-rösti?

Je n’emploierais pas ce terme. La Suisse romande et le Tessin ont été plus touchés par l’épidémie que la majeure partie de la Suisse alémanique. Ainsi, les sensibilités et les appels à la prudence y sont plus marqués. Mais en Suisse romande, on souhaite également se remettre au travail aussi vite que possible.

Qu’est-ce qui est le plus important à vos yeux? L’économie ou la santé?

En matière de déconfinement, nous devons absolument nous déterminer en fonction de critères sanitaires. Aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire, comme l’a dit mon collègue Berset. Pour les gens aussi, il est important qu’ils puissent travailler à nouveau et sortir de chez eux. Cela donne un sens à l’existence et c’est essentiel pour la santé. Nous ne devons pas sous-estimer les problèmes psychiques qui surgissent lorsqu’on doit demeurer à la maison ou que l’on tremble pour l’avenir de sa propre entreprise.

Ces jours passés avec peu de contacts sociaux vous ont-ils pesés personnellement?

Je l’accepte mais je dois l’avouer: la distanciation sociale modifie les relations entre les gens. Bien entendu, on peut organiser beaucoup de choses en faisant du télétravail et par Skype, mais cela ne remplace pas les contacts personnels. Même au travail, où bien des choses sont plus faciles si l’on peut discuter d’une question ou d’une autre en buvant un café; et cela fait du bien.

Faudra-t-il s’habituer à cela?

Je pense que la numérisation du travail prendra de l’ampleur une fois la crise passée. Mais je suis persuadé que nous devons vraiment maintenir les contacts individuels face à face.

Comment avez-vous vécu ce confinement en privé?

Il a été parfois malaisé de maintenir principalement par téléphone le contact avec des amis et une partie de la famille. La semaine dernière, nous nous sommes accordé un apéritif dans le jardin à cinq. Il n’est pas évident de boire un verre de vin en maintenant une distance de deux mètres. Et j’attends avec impatience que ce soit à nouveau possible de faire ce type de rencontres un peu plus librement.

Avez-vous dû subir un test parce qu’on soupçonnait une contagion?

Ah, voyez-vous, c’est très intime. Je ne souhaite pas en parler.

Que coûtera ce déconfinement pas à pas? Les 60 milliards fédéraux suffiront-ils?

Nous ne pourrons le dire que si, durant l’été, on sera en mesure de travailler plus ou moins normalement. Il est évident que nous ne pouvons pas nous permettre pareille aide sur une durée indéterminée. Ces 60 milliards sont une somme énorme et l’argent ne tombe pas du ciel. Nous ne pouvons pas imposer aux générations futures une dette démesurée. Pour moi, le pire serait qu’une crise financière suive la crise économique.

Qu’entendez-vous par là?

Nous voulons revenir aussi vite que possible à la normale. Les secteurs et branches qui sortent de l’isolement, ou peuvent rouvrir, doivent ensuite renoncer rapidement au chômage partiel et se passer d’autres aides fédérales. Nous ne pourrons jamais couvrir toutes les pertes avec les mesures fédérales d’amortissement de la crise. L’aide de la Confédération ne doit pas devenir un oreiller de paresse. Il s’agit uniquement d’une aide d’urgence. Nous devons aussi prévoir un scénario de sortie de l’aide fédérale.