L’adolescent a troqué une masturbation contre des Nike

Il n’avait peut-être pas le choix. La pression était probablement trop forte: il lui fallait ces Nike pour faire sa place au sein de son groupe d’amis. Alan* a ainsi joué toutes ses cartes pour obtenir les baskets convoitées. Le 26 mars 2016, l’adolescent de 14 ans donne rendez-vous à un homme, dont il a fait la connaissance sur Internet, aux alentours de la gare d’un petit village de Suisse romande.

Ce Suisse surfe sur le Web depuis des années à la recherche de photos et vidéos montrant de jeunes garçons ayant des échanges sexuels avec des adultes. Employé d’une ex-régie fédérale, il a régulièrement échangé du matériel pornographique représentant des actes sexuels oraux et des pénétrations anales, comme le prouvent les 114 photos et 14 vidéos retrouvées sur le disque dur de son ordinateur. Le quadragénaire ne se contente pas de plaisirs virtuels, il veut rencontrer physiquement des jeunes garçons.

Depuis la gare, l’homme et l’adolescent se dirigent vers une cabane forestière. Ils ont convenu qu’après l’échange sexuel, l’homme commandera en ligne la paire de chaussures à 150 francs avec sa carte de crédit. Tout ne se passe pourtant pas comme l’adulte l’aurait souhaité.

Prestations sexuelles contre de l’argent

Après avoir masturbé l’adulte, l’enfant refuse de lui faire une fellation. L’homme commande néanmoins les baskets mais exige de l’adolescent qu’il lui rembourse 50 francs. Le quadragénaire sera finalement condamné fin mars 2018 pour relations sexuelles avec mineur contre rémunération et pornographie. Le Ministère public zurichois enquête actuellement sur une affaire semblable.

Cornelia Besser, médecin-chef et directrice du centre de médecine légale pour enfants et adolescents de l’Hôpital de Zurich, connaît cette problématique. Elle reçoit parfois des enfants qui ont recours à des prestations sexuelles pour se faire de l’argent. La plupart d’entre eux ont des dettes ou vivent dans un environnement où l’influence du groupe est très forte.

«Ces jeunes souhaitent tellement appartenir à un groupe et leur estime d’eux-mêmes est si précaire, qu’ils ont parfois l’impression de ne pas valoir plus qu’une paire de baskets», raconte la spécialiste.

D’après nos recherches, la justice n’a pas été saisie de cas similaires en Suisse romande. Si ces affaires choquent et interpellent, les mineurs s’engageant dans des activités sexuelles en échange d’argent ou de cadeaux sont pourtant très minoritaires.

Annamaria Colombo et Myrian Carbajal, professeures à la Haute École de travail social à Fribourg, ont mené une recherche portant sur les transactions sexuelles impliquant les jeunes de toute la Suisse. 6500 personnes de 14 à 25 ans ont répondu à un questionnaire en ligne. Seule une petite minorité d’entre eux ont déclaré avoir recouru à des actes sexuels en échange de cadeaux ou d’argent.

Dans le cadre d’entretiens individuels, deux jeunes femmes ont confié avoir publié des petites annonces sur Internet pour promouvoir des services sexuels et l’une d’entre elles dit avoir, en partie, utilisé l’argent gagné pour s’acheter des habits et des chaussures. Ces jeunes femmes expliquent toutefois y avoir eu recours dans des périodes difficiles de leur vie ou dans des situations où l’acquisition d’objets s’inscrivait dans une période d’achats compulsifs.

Milliers de mineurs prostitués en France

Le phénomène de la prostitution adolescente prend en revanche de l’ampleur en France. D’après les estimations de l’organisation Agir contre la prostitution enfantine (ACPE), 6000 à 10 000 mineurs se prostituent de l’autre côté de la frontière. Arthur Melon, responsable du plaidoyer pour l’ONG, explique que l’écrasante majorité de la prostitution adolescente a lieu sur Internet, par le biais de sites de petites annonces ou sur les réseaux sociaux.

Comme dans le cas d’Alan, la plupart des jeunes ne recourent pas à des transactions sexuelles comme stratégie de survie. «En général, les besoins matériels des adolescents sont remplis. Le sexe est utilisé pour obtenir des extras. Les jeunes cèdent à la pression du groupe. Certains préfèrent faire des choses qui les mettent mal à l’aise plutôt que d’être rejetés par les autres», explique Arthur Melon.

Les adolescents seraient-ils aujourd’hui si fréquemment confrontés à des stimulations sexuelles en ligne, au point de considérer comme un jeu le fait de monnayer des prestations sexuelles? Christine Harzheim, psychologue, thérapeute familiale et juge spécialisée au Tribunal des mineurs de Berne-Mittelland en doute. «Je n’ai encore jamais rencontré de jeunes de 14 ans qui se prostituent de façon vraiment libre et volontaire et s’en sortent indemnes.»

Dans le cadre de sa fonction de juge spécialisée, la psychologue rencontre en revanche des jeunes qui se laissent entraîner dans des situations précaires. Ils tenteraient de reproduire ce à quoi ils assistent sur Internet et font face à des expériences perturbantes. «Les mineurs solides psychologiquement sont généralement effrayés et bottent en touche», explique la spécialiste.

Un avis qui fait écho à la recherche de la Haute École de travail social à Fribourg. D’après la chercheuse Annamaria Colombo, les transactions sexuelles ne sont pas banalisées par les adolescents. «Les tabous et stéréotypes autour de la sexualité font que les jeunes qui sont impliqués dans des expériences problématiques ont honte d’en parler, car ils ont peur d’être jugés. Ils ne vont donc pas toujours chercher l’aide dont ils auraient besoin.»

*Prénom d’emprunt. (TDG)