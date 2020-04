Ils sont des milliers à vouloir passer la frontière à tout prix

M*, agriculteur retraité d’un village jurassien, se rend régulièrement observer le pâturage de son fils situé en France, à la lisière d’une forêt, juste de l’autre côté de la frontière. «Un matin, le portail qui bloque le chemin d’accès a été forcé, raconte-t-il. Difficile de savoir par qui, mais c’était pour faire passer un véhicule.» Depuis, l’accès est à nouveau sous scellés, et désormais contrôlé par des militaires. Une image surréaliste, tant l’endroit est isolé.

Depuis le 16 mars, le Conseil fédéral a réintroduit les contrôles aux frontières pour freiner le coronavirus. Le transit de et vers la Suisse est strictement réglementé. Seule une septantaine de postes de douane sont encore ouverts dans tout le pays. Or des points de passage qui relient la Suisse aux pays voisins, il en existe 2086, comme le révèle Swisstopo.

La plupart sont des sentiers, chemins et autres routes secondaires. Les contrôler tous est une gageure. Et dans les régions limitrophes, ça se sait. La «frontière verte» voit passer beaucoup de monde. En témoignent les nombreuses traces de pneus dans les champs, et autres déplacements de barrières.

L’interdiction du tourisme d’achat

Combien sont-ils à se faufiler ainsi illégalement? L’Administration fédérale des douanes (AFD) n’a pas de chiffres précis. Toutefois, elle précise que depuis l’entrée en vigueur des mesures du Conseil fédéral, 55 000 personnes se sont vu refuser l’entrée en Suisse. «Il s’agit d’individus qui ont voulu ou qui ont traversé la frontière sans faire partie des personnes autorisées à le faire», précise Donatella Del Vecchio, porte-parole pour la Suisse romande.

Autre indication: le nombre d’amendes. L’AFD en distribue en moyenne 150 par jour depuis le 23 mars. Et il ne s’agit que des gens qui se sont fait attraper. Elles sanctionnent ceux qui font fi des barrages, ceux qui les détériorent ou ceux qui s’échangent des marchandises à des postes fermés. Mais aussi plus simplement le tourisme d’achat.

Depuis le 16 avril, une amende de 100 francs est prononcée lorsque le franchissement de la frontière n’a lieu qu’à cette fin. Les autres délits peuvent coûter jusqu’à 300 francs. Mais impossible de connaître la part de chaque infraction, l’AFD ne fait pas la distinction.

Elle précise toutefois que toutes les régions ne sont pas concernées de la même manière. «Sur la base de nos constatations, les infractions pour tourisme d’achat ne sont pas nombreuses au Tessin, au vu des conditions d’entrée et de déplacement très strictes existant en Italie, explique Donatella Del Vecchio. Alors que dans le canton de Genève […] les nouvelles dispositions sont moins bien respectées que dans d’autres régions de Suisse.»

Sur le terrain, les anecdotes des gardes-frontière montrent à quel point les gens tentent malgré tout de passer.

«La population a oublié quelle était la situation avant les Accords de Schengen. Franchir la frontière est devenu une habitude, témoigne un douanier genevois. Il y a celui qui a sa résidence principale en France, mais qui ne l’a pas déclarée à la Suisse, celui qui veut se balader sur le Salève. Celui qui veut voir sa petite amie, ou sa famille. Pour beaucoup, les plots placés sur la route ne concernent que les voitures. Ils pensent qu’à pied ou à vélo, le passage reste autorisé.»

Un douanier jurassien ajoute aussi le cas des frontaliers qui ont leur compte en Suisse et qui n’ont pas fait les démarches pour retirer de l’argent en France. Il y a encore les travailleurs qui ne font pas partie du personnel des soins et qui ne bénéficient donc pas d’un accès prioritaire. «Avec la fermeture des points de passage et la hausse des contrôles, les temps de parcours sont allongés de plusieurs heures. Des frontaliers tentent donc les chemins de traverse.»

On nous cite encore le cas de Français qui viennent profiter du grand air en Suisse, parce que les sorties sont interdites en France.

Mais il y a aussi un transit moins «bucolique», c’est celui des travailleurs illégaux, des trafiquants de stupéfiants ou des criminels recherchés. «Comme les grands points de passage sont devenus plus hermétiques, ils tentent eux aussi de se frayer un passage du côté de la «frontière verte», rappelle un cadre des douanes.

Les hélicos de l’armée en renfort

Afin de renforcer «l’étanchéité» de la frontière, l’armée a été appelée en renfort. Depuis le 27 mars, 50 professionnels, mais aussi 750 miliciens ont été engagés. L’AFD utilise également des hélicoptères militaires pour soutenir les forces sur le terrain, dans les régions moins peuplées. «On les entend régulièrement survoler la frontière», confirme notre agriculteur retraité.

Jusqu’à quand durera cette situation? Pour l’heure, la réouverture totale des frontières ne fait pas partie des étapes planifiées par le Conseil fédéral. Tout dépendra des négociations avec les pays limitrophes. Et ça risque de durer, prévenait cette semaine Alain Berset, ministre de la Santé, lors d’un point presse aux Grisons. Pour lui, «rien n’indique que les frontières puissent bientôt être rouvertes».