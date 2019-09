Il veut donner aux enfants de pauvres en prenant aux riches

Reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes des questions d’inégalités, Thomas Piketty livre dans «Capital et idéologie» une analyse époustouflante des justifications qu’on en fait à travers l’histoire. Interview.

M. Piketty, tout va-t-il si mal? Avec la fin du colonialisme et la baisse de la pauvreté au niveau global, le monde ne va-t-il pas mieux qu’il y a cinquante ans? Oui. Et il va aussi mieux qu’il y a 200 ans. Fondamentalement, je suis optimiste. Mon livre est une histoire des régimes inégalitaires et des systèmes de justification de l’inégalité, mais il part sur un constat optimiste: l’amélioration prodigieuse des niveaux d’éducation et de santé sur une longue période. Et il finit aussi sur un constat optimiste, car je pense qu’il y a une espèce d’apprentissage de la justice dans l’histoire. Il y a parfois des phases de régression terrible, mais je crois dans une histoire qui progresse.

Malgré votre optimisme, les inégalités explosent depuis 1980 et vous parlez d’un régime néopropriétariste… Oui, depuis les années 80 nous sommes dans une phase de remontée des inégalités liée à différents facteurs, dont la révolution conservatrice reaganienne et, par-dessus tout, l’effondrement de l’Union soviétique, qui a fait entrer le monde dans une phase idéologique de confiance exagérée dans l’autorégulation du marché et l’inutilité de la puissance publique.

Le cas le plus extrême, c’est la Russie. C’était un pays où la propriété privée était interdite, et d’un seul coup c’est devenu un pays où toutes les ressources naturelles sont aux mains de dix oligarques, avec une absence totale de volonté de redistribution. L’impôt sur le revenu en Russie, c’est 13% flat tax, donc que votre revenu soit 1 milliard d’euros ou 100 euros, vous payez 13%! Même Trump, dans ses rêves les plus fous, il n’oserait pas proposer ça…

Des basculements de ce genre, qu’est-ce qui les crée? En réalité, il y en a tout le temps! L’exemple de la Suède est très parlant. On a tendance à dire, ici en France, que la Suède est une autre culture, avec une tradition d’égalité inconcevable ailleurs. Ça ne tient pas la route, car ce n’est peut-être pas très connu, mais la Suède, il n’y a pas si longtemps, était un des systèmes politiques et économiques les plus inégalitaires d’Europe. Jusqu’en 1911, non seulement il y avait un vote censitaire réservé aux 20% les plus riches, mais le nombre de voix était proportionnel à la fortune. Vous aviez des dizaines de communes où un seul électeur avait la majorité des droits de vote…

Cela montre jusqu’à quel point la logique de la propriété peut aller. Et pourtant cela s’est transformé très vite, par des processus sociaux, idéologiques et politiques: des mobilisations populaires ont porté les sociaux-démocrates au pouvoir une première fois dans les années 20, puis en 1932, et on a changé de logique: au lieu de répertorier des fortunes pour donner des droits de vote, on les répertorie pour faire payer des impôts progressifs et financer l’État social!

Ce sur quoi j’insiste dans mon livre, c’est que les mobilisations sociales ou les conflits sociaux ne suffisent pas. La lutte des classes c’est bien, mais la lutte des idées et des idéologies, c’est encore mieux! C’est pour cela qu’il faut prendre au sérieux les idées.

Des idées, votre livre n’en manque pas: vous défendez notamment un concept de «propriété temporaire». De quoi s’agit-il? La propriété privée est une excellente chose tant qu’elle reste dans des limites raisonnables en termes de pouvoir économique et des droits de propriété qui vont avec.

Mais la limite, elle est où? Je défends l’idée que l’histoire peut nous donner des repères. On voit dans l’histoire des moments de réduction très forte de l’inégalité de la propriété, et on constate que non seulement ça n’a pas empêché la croissance, mais même souvent ça l’a dynamisée.

Prenons l’exemple extrême: le Royaume-Uni. Historiquement, c’est un pays où 200 ou 300 familles de lords possédaient quasi tout le territoire. Jusqu’à ce que des pressions populaires se fassent, que des réformes agraires soient introduites et qu’on développe des impôts sur les successions à des niveaux extrêmement élevés. Au Royaume-Uni, des années 20 jusqu’aux années 80, il y a eu des taux de 70 à 80% sur les successions. C’est cela qui fait que la société britannique, qui jusqu’en 1914 avait une concentration de la propriété extrême, est devenue beaucoup moins inégalitaire. Du point de vue développement économique, est-ce que cela a été une mauvaise chose? Non, au contraire.

Où est le point de bascule? Si quelqu’un lance une start-up à succès, à partir de quel moment cela devient-il excessif? Pour entrer dans cette question, on ne peut pas procéder entreprise par entreprise. Il faut regarder la concentration de la propriété au niveau de la société dans son ensemble. Pour donner des chiffres: au Royaume-Uni, le 1% les plus riches possédaient jusqu’en 1914 de l’ordre de 70% du patrimoine total. C’est tombé à environ 20% en 1945, et aujourd’hui c’est en train de remonter, comme aux États-Unis, jusqu’à 40%. Moi, ma lecture de l’histoire, c’est que ça ne sert pas à grand-chose que ça remonte vers 40, 50 ou 60%. Les niveaux de 20-30% comme on les a eus jusqu’aux années 80 suffisent.

Revenons à la «propriété temporaire»: en frappant le patrimoine d’un impôt très progressif (90% pour les milliardaires), vous distribuez un héritage pour tous. Pourquoi? Aujourd’hui, on a une situation où la moitié de la population n’hérite de rien du tout. Le système que je propose a pour but de permettre que tout le monde, à 25 ans, reçoive 120 000 euros. C’est 60% du patrimoine moyen, ce n’est pas gigantesque, mais ça permet de créer son entreprise, d’acheter son logement, d’avoir des projets…

Ils en font ce qu’ils veulent? C’est cela. Oh, j’entends déjà les réactions. La semaine passée par exemple, des journalistes de «L’Opinion», un journal libéral, me disaient: «Mais quand même, que vont-ils faire avec ces 120 000 euros? Ne faudrait-il pas les contrôler?» C’est fou! Tous les héritiers qui reçoivent des millions d’euros, ça ne leur pose aucun problème, mais quand il s’agit d’enfants de pauvres, panique à bord! Ceux qui se prétendent libéraux et disent cela défendent en réalité un libéralisme élitiste, autoritaire, où seul un petit groupe a le droit d’être libre.

Quand même, n’est-ce pas une atteinte à la propriété? C’est un des droits de l’homme, né de la Révolution française, reconnu comme droit fondamental par l’ONU… Dans la formulation de cette question, il y a quelque chose d’étonnant. Quand je propose que les enfants de pauvres touchent 120'000 euros de propriété, les grands défenseurs de la liberté et des droits de l’homme restent froids, ça ne les intéresse pas. Par contre, si on dit que les milliardaires ne posséderont plus que 100 millions, là ils hurlent: droits de l’homme!

Si on s’intéressait vraiment aux droits de l’homme et à la liberté, on se rendrait compte qu’il y en a beaucoup plus dans une société où les enfants de pauvres reçoivent tous 120 000 euros et où le milliardaire tombe à 100 millions, que dans une société où le milliardaire garde son milliard et où les enfants de pauvres n’ont rien. Le fait qu’on soit incapable de voir cela montre le niveau d’aveuglement idéologique de notre époque.

Une dernière chose, en analysant les votations électorales de plusieurs pays, vous observez que la désertion de l’électorat populaire des partis de gauche n’est pas récente. C’est en effet un processus de long terme. De 1950 à 1980, on constate l’ancien système de clivage politique où les classes populaires votaient en gros à gauche. Cela correspond à une période où la question de la redistribution entre les classes sociales jouait un rôle important, et où la mobilisation politique était forte, avec une participation électorale importante à tous les niveaux de revenus.

Ce système s’est effondré. Les partis de gauche sont devenus à partir des années 90 les partis des plus diplômés – pas des plus riches, mais des plus diplômés. S’inscrivant dans le programme d’émancipation par l’éducation, ils sont devenus les partis des gagnants du système éducatif, et ceux qui allaient moins loin se sont sentis, à tort ou à raison, abandonnés. Cette évolution a conduit à une baisse de la participation électorale des classes populaires.

Quelles sont les conséquences de cette rupture? L’élément de conflit politique qui me semble le plus intéressant, c’est l’attitude face à la mondialisation en général et à l’Union européenne en particulier. Je montre des graphiques où on voit que sur le Brexit, les 30% les plus favorisés en matière de diplôme, de revenu et de patrimoine ont voté pour rester dans l’UE – les 10% les plus favorisés avec même enthousiasme – mais que les 70% les moins favorisés ont voté contre. On retrouve ce très fort divorce des classes populaires lors du référendum de 1992 sur Maastricht en France, ou celui de 2005 sur la Constitution européenne. Quand vous avez pendant un quart de siècle un clivage social aussi fort autour de l’Europe, ça ne peut pas être juste un malentendu. On ne peut pas dire: les classes populaires n’ont pas bien compris, on va leur expliquer. Ça n’est pas crédible! Et d’ailleurs je pense que ce discours est en passe de se transformer en un autre discours consistant à dire: de toute façon, les classes populaires sont racistes, archaïques, dangereuses, et on gouverne entre nous, tant pis pour elles…

À qui pensez-vous? La coalition actuellement au pouvoir en France, qui regroupe les plus diplômés issus de l’ancienne gauche et les plus riches en patrimoine issus de la droite classique, c’est une façon de dire: on s’arrange entre nous et ces classes populaires qui votent Le Pen depuis vingt ans… elles nous emmerdent!

Ça peut marcher un moment, mais le risque, c’est que ce divorce d’avec les classes populaires conduise à une explosion de l’UE. À partir du moment où vous fermez la possibilité d’une redistribution entre classes sociales, à partir du moment où vous expliquez qu’il n’y a qu’un seul système économique et qu’on ne peut rien changer, et que la seule chose que peut faire l’État, c’est de contrôler ses frontières, il ne faut pas s’étonner que le conflit politique se focalise sur les douaniers et les histoires d’identité perdue…