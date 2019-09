Il transformait le tabac de chicha en pétales de roses

Au printemps dernier, la «NZZ» annonçait que le trafic illégal de tabac à chicha était en plein essor en Suisse. «Nous partons du principe que la plus grande partie de ce tabac consommé en Suisse y est introduite illégalement, cela dans 80% des cas», relevait la division antifraude de l’Administration fédérale des douanes (AFD).

De récentes saisies, survenues à Genève, tendent à illustrer ce constat: selon nos renseignements, les douanes ont mis la main, début juillet à l’aéroport de Genève, sur une centaine de kilos de tabac pour pipes à eau en provenance de Dubaï. Les fins limiers de l’AFD ont également procédé, le 9 septembre dernier, à l’arrestation dans le canton d’un suspect. Ce Français se voit reprocher l’importation, le commerce et le recel de marchandise acheminée en fraude des Émirats arabes unis en Suisse.

L’ampleur et les lieux de livraison et de vente doivent être encore déterminés par l’instruction en cours. Selon les premiers éléments de la procédure, le prévenu a reçu à Genève, au début du mois, trois colis postaux contenant 42,7 kilos de tabac déclarés comme de simples pétales de roses… D’après les premiers éléments de l’enquête douanière, la différence des redevances ainsi éludées se monte à environ 4100 francs.

Les douanes ont en outre retrouvé dans la voiture du prévenu trois boîtes d’un kilo de tabac ainsi que différents documents en lien avec ce commerce. Le prévenu se voit également soupçonné d’avoir participé à des livraisons, entre janvier et mai dernier, de 69 kilos de tabac non annoncés en tant que tel, éludant cette fois 6600 francs d’entrées composées de droits de douane, d’impôt sur le tabac et de TVA.

Le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné sa détention provisoire pour une durée de deux semaines. Les juges ont alors estimé que son séjour derrière les barreaux se justifiait en raison du fait que les charges graves étaient suffisantes, que l’AFD recherche d’autres protagonistes et que le prévenu, domicilié en France, risquait de s’enfuir dans son pays.

À noter que cette affaire n’est pas en main du Ministère public genevois. Ce cas de poursuites relève du droit pénal administratif et les auditions ont eu lieu dans un bureau de la douane de Thônex-Vallard.

Une marchandise à destination de la France?

Le suspect conteste avoir importé des produits pour les revendre en Suisse. Il affirme d’abord avoir acheté, par le passé, ce genre de produits à bon prix pour sa consommation personnelle puis avoir fourni des amis avant d’entrer dans une sorte d’engrenage et de vendre régulièrement à des clients en France.

Quel est le volume de sa clientèle? Il l’ignore. Le prévenu explique, dans les grandes lignes, avoir sorti la marchandise reçue à Genève en empruntant différentes douanes dans le canton. Il a raconté avoir effectué ses ventes durant le week-end en France.

Quid des autres acteurs de ce commerce? Durant ses interrogatoires, le prévenu admet connaître les deux personnes qui auraient acheminé la centaine de kilo de tabac à Cointrin l’été dernier. D’après les investigations, il a eu un contact téléphonique avec ce duo, vivant à Dubaï, le jour de la saisie à l’aéroport le 2 juillet. Il nie avoir commandé ce jour-là une quantité précise tout en admettant qu’il était preneur «en général» de lots de marchandises.

Enfin, le suspect français assure qu’il n’est pas à l’origine des fausses déclarations faites à la douane (ndlr: les pétales de roses annoncées sur les lots) et qu’il n’était pas conscient des risques et des conséquences graves qui pouvaient en découler. Aux enquêteurs d’apprécier.

Cinq audiences en deux semaines

Contactée, l’AFD confirme avoir «ouvert une enquête contre un prévenu pour infraction à la loi sur les douanes, la loi sur le tabac et la loi sur la TVA. Nous pouvons affirmer que nous sommes confrontés à un cas de contrebande. La personne a été arrêtée puis relaxée. L’ampleur de la fraude ne sera connue qu’une fois l’enquête terminée.»

L’achat et la vente du tabac à chicha sont parfaitement légaux, assure de son côté Me Robert Assaël, qui défend le prévenu avec Me David Metaxas: «On reproche à notre client d’avoir voulu échapper aux droits de douane. Il est prêt à régler ce qu’il doit. Même si la loi le permet, je suis choqué qu’il ait été détenu durant deux semaines, ne s’agissant finalement que d’une histoire d’argent. Heureusement, il a retrouvé la liberté cette semaine.» Et de conclure en tirant un coup de chapeau: «Je salue la volonté des enquêteurs d’avancer au plus vite: pas moins de cinq audiences ont été tenues en deux semaines.»