Il propose le ticket pour l’espace à 100 francs

Aller dans l’espace. Depuis des années, le Genevois Boris Otter, 49 ans, n’a qu’un seul rêve: être le deuxième Suisse, après Claude Nicollier, à décoller en direction des étoiles. Mais loin de se contenter d’y songer avant de s’endormir, ce pilote sur simulateur chez Skyguide fait tout pour y arriver. Vraiment tout. Ne comptant pas ses efforts, ne regardant pas à la dépense. Depuis 2013, celui qui a également obtenu ses licences de pilote d’avion et d’hélicoptère suit carrément une formation privée de cosmonaute, qu’il paie de sa poche jusqu’au dernier centime.

Où ça? À la Cité des Étoiles, complexe qui abrite un centre d’entraînement de cosmonautes, près de Moscou. Là où le Français Thomas Pesquet, qui a flotté six mois dans la Station spatiale internationale (ISS) en 2017, a passé une partie de sa formation. Le premier module a coûté 8500 francs à Boris Otter. «Il comprenait un vol en apesanteur dans un avion Ilyushin-76 MDK ainsi que des instructions sur des maquettes à l’échelle 1/1 de l’ISS et de la station Mir», détaille le passionné, qui y est retourné fin 2018.

Programme de ce deuxième module à 3000 francs: «Un passage dans une chaise à rotation qui effectue 30 tours à la minute. C’est un vrai cauchemar, mais qui permet de s’endurcir pour supporter le mal de l’espace. J’ai également suivi un entraînement avec le simulateur d’amarrage à l’ISS et été initié au port et à l’utilisation de la tenue de vol spatiale Sokol. Je me suis retrouvé dans les mêmes conditions que les astronautes qui volent sur Soyouz.»

Buzz mondial espéré

Toujours pas rassasié, le Genevois prévoit d’y retourner le mois prochain. Notamment pour s’asseoir dans une centrifugeuse qui soumet l’organisme à des accélérations difficilement supportables.

Au vu des efforts consentis, c’est peu dire que Boris Otter se donne les moyens d’y arriver. Pour autant, sa formation étant strictement privée, ses envies d’espace avaient toutes les chances de ne rester qu’un doux rêve. Dont il se serait rapproché au gré de ses séjours moscovites, mais qu’il n’aurait jamais atteints.

Et puis la vague du «New Space», portée par le privé, a commencé à déferler. À coups de centaines de millions, les géants du secteur, Virgin Galactic (Richard Branson), Blue Origin (Jeff Bezos) et autres SpaceX (Elon Musk), sont engagés dans une course pour être les premiers à embarquer des clients pour des vols spatiaux commerciaux. L’espace est donc sur le point de devenir le dernier chic en matière de tourisme. Ce n’est en effet plus qu’une question de mois, assurent les plus optimistes, avant que les premiers voyageurs franchissent la ligne de Kàrmàn, à 100 km au-dessus de la surface de la Terre.

Mais le rêve de voir les courbures de la planète bleue depuis la frontière de l’espace et de flotter quelques minutes en apesanteur a un prix. Comptez 250 000 dollars la place pour un vol suborbital de moins de deux heures, comme l’a récemment rappelé un responsable de Virgin Galactic de passage à Lausanne. L’homme sait de quoi il parle: la firme de Richard Branson consacrée à l’espace est bien placée bien remporter cette compétition de prestige. Et, cerise sur le gâteau, pour damer le pion à Elon Musk et Jeff Bezos. Dans les starting-blocks, des centaines de personnes, parmi lesquelles des personnalités fortunées, sont déjà sur listes d’attente.

Mais, à ce prix-là, il va sans dire que l’espace n’est pas à la portée de tous. C’est en tablant sur cette réalité que Boris Otter espère créer un buzz mondial en proposant le billet pour l’espace… à 100 francs! Une incroyable opportunité qui ne serait possible que pour un tout petit nombre.

Concrètement, le mécanisme imaginé par Boris Otter s’articule autour d’une idée simple: multiplier les candidats à l’espace pour alimenter un pot commun dont ne profiteraient qu’une poignée de chanceux. Le Genevois avait initialement pensé à une loterie mondiale, où quelque 20 000 personnes auraient acheté un billet à 100 francs pour récolter 2 millions de francs. La somme aurait permis d’acheter six places, prévues pour autant d’heureux tirés au sort. «Renseignement pris, cette idée pouvait engendrer des soucis juridiques», soupire Boris Otter, qui n’a pas mis longtemps à trouver un plan B. «J’ai créé et préside l’association Swiss Space Tourism, dont les statuts prévoient d’envoyer six membres actifs, dont le président bien sûr, dans l’espace.» Que l’on apprenne que la cotisation est fixée à 100 francs, que 20 000 membres sont espérés et que l’on peut rejoindre l’association des quatre coins du monde pour comprendre la manœuvre ficelée par Boris Otter pour réaliser son rêve. Ce dernier ne s’en cache d’ailleurs pas: le mécanisme et essentiellement pensé et conçu pour lui.

«Si l’objectif est atteint, cinq chanceux m’accompagneront et partiront bel et bien dans l’espace après n’avoir déboursé que 100 francs»

Pour autant, le Genevois dément tout égoïsme du projet. «Si l’objectif des 20 000 membres est atteint, cinq chanceux m’accompagneront et partiront bel et bien dans l’espace après n’avoir déboursé que 100 francs, une somme dérisoire pour une telle expérience», lance l’apprenti cosmonaute, qui se donne un an pour y arriver. Il sera possible de s’inscrire dès le 12 avril. Si la somme est récoltée, un concours où il s’agira de répondre à cinq questions sur l’espace verra les trente personnes qui auront donné les bonnes réponses le plus vite se qualifier pour la finale. Là, un deuxième concours sur le même modèle déterminera les cinq gagnants, qui partiront donc dans l’espace. «Nous comptons sur le réseau de la Fondation 3i3s, qui vise à promouvoir les activités spatiales et satellitaires au niveau mondial et dont je suis le conseiller spécialisé pour la Suisse, pour réserver la capsule», conclut Otter, qui a visiblement pensé à tout.

Seul Suisse à être allé dans l’espace, Claude Nicollier connaît le dessein du Genevois. «L’engouement pour l’espace est compréhensible tant l’expérience est incroyable. Beaucoup de gens en rêvent, lui se donne les moyens d’y arriver, même s’il faut bien réaliser qu’il y a une différence entre un astronaute et un touriste spatial. Mais son énergie est admirable, je lui souhaite très sincèrement d’y arriver. Je l’ai aussi mis en garde à ce que ça ne lui monte pas à la tête. Le meilleur des astronautes, Neil Armstrong était aussi le plus discret des hommes.»

Renseignements et inscriptions: www.swiss-space-tourism.ch (Le Matin Dimanche)