Fausse viande: l’envers du décor

L’idée paraissait si étrange il y a à peine quelques années. Les substituts de viande trônent pourtant désormais dans les rayons de nos supermarchés. Qu’y a-t-il derrière ces start-up comme Impossible Foods, Beyond Meat ou Just? D’où vient ce mouvement qui vise à révolutionner notre façon de manger, officiellement pour le bien des animaux, de la planète et de notre santé? Qui en sont les initiateurs, quelles sont leurs motivations, leurs réseaux, leurs financements?

Le journaliste français Gilles Luneau a enquêté là où tout a démarré, aux États-Unis. Il est parti à la rencontre des précurseurs de cette agriculture dite «cellulaire», sortis des plus grandes universités et pratiquement tous véganes.

Soyons clairs dès le départ, il y a deux types de substituts de viande, les uns à base de plantes, les autres issus de cultures cellulaires. C’est correct?

Pour être précis, les premiers ne sont pas des substituts «à base de plantes», mais plutôt de protéines végétales. Pour partie, c’est vrai, ils sont constitués de plantes – souvent de pois jaune, mais ils sont essentiellement fabriqués à partir de protéines extraites de ces plantes. Ce sont des produits qui proposent une synthèse des nutriments considérés comme nécessaires à un individu. Ces nutriments peuvent être extraits des végétaux par des procédés industriels classiques, mais aussi par du cracking moléculaire ou par modification génétique d’une levure afin de lui faire exprimer des protéines. Contrairement à ce que la communication de ces entreprises laisse penser, on est face à une nourriture ultra-transformée. C’est pareil en ce qui concerne la viande produite à partir de culture de cellules-souches qui, quant à elle, n’est pas encore sur le marché.

Il ne s’agit donc ni de produits naturels, ni de viande d’ailleurs, n’empêche, les tenants de ces substituts se réfèrent systématiquement à la viande. Une confusion de langage intentionnelle?

Oui. La référence à la viande est présente dans tout le langage utilisé. Ils parlent de «steak», d’«aiguillettes de canard», d’«émincé de poulet», mais ça n’en est pas. La bagarre réglementaire et politique a déjà démarré aux États-Unis pour obtenir le droit de conserver cette terminologie héritée des métiers de bouche. Ces entreprises exercent un fort lobbying dans ce sens, relayé par les multinationales qui investissent dans leur capital. Une autre bataille est en cours, celle de leur autorisation de mise sur le marché en évitant la procédure contraignante imposée aux OGM ou aux médicaments, bien que des modifications génétiques fassent partie d’un certain nombre de processus de fabrication. C’est le cas, par exemple, pour obtenir du faux sang.

Parler de «poulet», de «hamburger» et pouvoir vendre ces produits au rayon «viande» des supermarchés, est-ce une stratégie qui vise à séduire un public aussi large que possible, pas uniquement des végétariens?

En effet, c’est un biais destiné à habituer les gens à manger autre chose que de la viande tout en pensant qu’ils en mangent encore. Ceux qui dirigent ces entreprises sont presque tous véganes. Persuadés qu’ils n’arriveront pas à convaincre les gens d’arrêter de manger de la viande, ils leur fournissent un substitut, dans le but de sauver les animaux. Mais la méthode est mensongère.

Le discours sur la souffrance animale et l’utilisation durable des ressources ne peuvent pas laisser indifférent. Il éclipse cependant d’autres enjeux, économiques notamment…

Le marché de la viande au niveau mondial est estimé à 1400 milliards de dollars. En prendre une part, ou une plus grande part, a de quoi aiguiser les appétits. D’où les opérations de grosses multinationales de l’agroalimentaire, comme Tyson Foods, Cargill, JBS, qui cherchent, en misant sur la viande cellulaire, à conquérir des parts de marché supplémentaires. Derrière les start-up qui se sont lancées dans la viande de substitution, se pressent désormais de grands manitous. Prenez un acteur comme Jeremy Coller, le plus gros opérateur financier du second marché (ndlr: marché d’actions réservé aux petites et moyennes entreprises). Il a créé un réseau d’investisseurs tourné vers ces substituts de viande. C’est un levier de réorientation des investissements important, gérant 8000 milliards de dollars d’actifs dans le but affiché de «transformer la production mondiale de protéines».

Qui sont les fondateurs de ces start-up de la viande cellulaire que vous avez rencontrés?

Ce sont des trentenaires ou quadragénaires, très sympathiques par ailleurs. Tous, à deux exceptions près, ont un parcours qui n’a rien à voir ni avec la recherche cellulaire, ni avec l’agriculture. La plupart sont véganes, Ils ont perçu une opportunité à un moment où les gens, les jeunes notamment, se retrouvent effrayés par les dérives alimentaires engendrées par leur propre société, effrayés aussi par l’état de la planète. Ils leur apportent une solution, une solution high-tech, car c’est leur culture. Ils se sont naturellement tournés vers la Silicon Valley, parce qu’il y a, là-bas, des fonds à lever et de petits génies du numérique à débaucher. Et l’agriculture cellulaire repose sur les biotechs. Il faut aussi comprendre que plusieurs réseaux s’entrecroisent, notamment entre les milieux animalistes et les institutions philanthropiques, comme l’Open Philanthropy Project qui est un maillon important de la chaîne reliant les défenseurs de la cause animale et ces start-up de la viande cellulaire. Résultat, aujourd’hui, Bill Gates, Richard Branson, Dustin Moskovitz (cofondateur de Facebook), Sergey Brin (cofondateur de Google) s’intéressent à elles…

Ce sont des milieux fortement imprégnés par la pensée altruiste efficace, une éthique utilitariste individuelle.

Ces réseaux sont, à la base, très anglo-saxons. On est dans un monde libéral où l’argent ne peut pas être simplement dépensé, il doit servir à quelque chose. Sur un plan plus philosophique, l’idée d’altruisme efficace, qui fait de l’efficacité une morale, est en effet très présente.

Un de vos interlocuteurs pose cette question: «Est-ce qu’un poulet a besoin d’un cerveau?» L’idée de modifier génétiquement des animaux pour qu’ils ne souffrent pas, est-ce aussi cela «l’altruisme efficace»?

Ces propos-là s’apparentent plutôt au discours des transhumanistes qui ont une réponse technique à tous les problèmes, y compris supprimer le cerveau d’un animal pour ne pas qu’il souffre. Ou changer l’être humain pour qu’il vive plus longtemps, qu’il soit plus intelligent, plus fort, etc.

Mais vous faites un lien entre les transhumanistes et les tenants des substituts de viande…

Oui, et ce n’est pas un lien artificiel. Ces gens siègent dans les mêmes conseils d’administration, dans les mêmes associations, laboratoires de recherche, etc. Aux États-Unis, on retrouve les fers de lance du transhumanisme dans les réseaux altruistes efficaces, notamment ceux qui servent à capter de l’argent qui sera ensuite dirigé vers les entreprises de viande de substitution. Beaucoup y occupent des postes-clés. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui se revendiquent de la philosophie altruiste efficace sont transhumanistes, mais ces deux courants cheminent ensemble, c’est indéniable. Et c’est assez logique, finalement. Créer cette fausse viande est une façon de s’extraire de la nature. C’est une porte ouverte vers l’idée d’extraire l’être humain de son écosystème, vers l’idée d’humain augmenté chère aux transhumanistes.

Cette agriculture «en labo» nous éloigne de l’agriculture intensive, ni éthique, ni écologique. Où est le problème?

En soi, c’est une bonne chose de se détourner de l’élevage industriel, qui est une catastrophe, avec tout ce que cela suppose d’asphyxie des paysans, de souffrance animale et de dangers sanitaires. Le problème, c’est que cette agriculture cellulaire est une opération industrielle d’ampleur qui va détruire l’agriculture et l’élevage paysan. Le storytelling mis au point fonctionne très bien: la planète est menacée par le réchauffement climatique, par la perte de la biodiversité, votre santé est menacée par la viande industrielle bourrée d’antibiotiques, la pression démographique va conduire à une crise de l’approvisionnement et face à cela, on vous sert une solution simple, censée répondre à ces problèmes à la fois complexes et inédits. Cette solution, c’est changer de régime alimentaire. Ceux qui promeuvent cette voie se donnent une image écologiste, alors qu’en fait leur solution nous extrait complètement des écosystèmes et du fonctionnement de la planète. Il n’y a pas plus artificielle que cette nourriture et pas plus artificielle que la vie vers laquelle elle nous conduit. Il y a une différence philosophique de taille entre savoir que notre vie dépend de la nature et savoir qu’elle dépend du laboratoire et de l’usine. On change de représentation du monde. Au-delà de la manière de se nourrir, c’est une rupture de civilisation.